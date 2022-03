Hoe het Jeugdjournaal de oorlog in beeld brengt voor kinderen

Het shot waarin hulpdiensten een dood lichaam uit een flat dragen: dat kan sowieso niet. Een oude vrouw met een looprek die over een stoepje heen wordt geholpen: dat is oké.

Joris Marseille is verslaggever en presentator van het NOS Jeugdjournaal en maakt voor de uitzending van deze woensdag een item waarin hij de nieuwssituatie in Oekraïne samenvat. Hij selecteert welke beelden hij daarvoor kan gebruiken. De oma met het looprek komt dus door de keuring, maar het volgende shot, een close-up waarin dezelfde oude vrouw met angstige blik en tranen in haar ogen opkijkt naar de camera, is dan weer minder geschikt. “Als mensen opeens hartverscheurend moeten huilen, is dat voor een kind best heftig om te zien.”

Maar een dag eerder dan? In het Jeugdjournaal van dinsdag zat een reportage over een Nederlands gezin dat een Oekraïens gezin opvangt. Het Oekraïense meisje vertelt aangedaan en snikkend dat ze haar vader, opa en oma mist die in haar thuisland zijn achtergebleven. Dat was een kind, maar toch: een indringend beeld. Marseille: “Het was logisch dat ze verdrietig is, dat zou ieder kind zijn in die situatie. En we hebben óók laten zien hoe ze daarvoor buiten speelde met de andere kinderen. Die huilende vrouw in Kiev was een beeld zonder context dat je als kind zomaar in je gezicht geslingerd krijgt. In zo’n geval zeggen we: zonder dat beeld kun je ook het verhaal vertellen.”

Minder heftige beelden, meer kindervragen

Een oorlogssituatie verslaan voor een doelgroep tussen de negen en twaalf jaar oud: dat klinkt als een onmogelijke opgave. Want hoe vertel je het verhaal als je gruwelijke beelden van aanslagen, ontploffingen en bloedende of dode slachtoffers moet vermijden? Het Jeugdjournaal is al veertig jaar de onbetwiste expert op dit vlak. Zonder de waarheid geweld aan te doen, zijn ze in staat de situatie op een voor kinderen behapbare manier te vertellen. Met minder heftige beelden, meer antwoorden op kindervragen en waar dat kan een positieve noot op het eind.

Ook met de oorlog in Oekraïne weten ze de juiste snaar te raken. De Volkskrant hees het programma onlangs op het schild met de kop: ‘Het is oorlog in Oekraïne, gelukkig is er het Jeugdjournaal’. Zelf krijgt het programma dagelijks talloze reacties van ouders die door hun uitzendingen een manier vinden om met hun kinderen over het onderwerp te praten. Maar hoe vanzelfsprekend zo’n uitzending er ook uit mag zien; makkelijk om het te maken is het toch niet, blijkt tijdens een dagje meelopen op de Jeugdjournaal-redactie in Hilversum.

Die dag begint rond half 11 met een vergadering met het hele team, geleid door eindredacteur Rob van Trier – een vriendelijke man van in de vijftig. Vandaag zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt de opening van de uitzending vanavond. Wat Oekraïne betreft, gaat redacteur Debora naar een basisschool in Heiloo, waar de leerlingen een speciaal lied voor Oekraïne zingen.

Van Trier: “Is het een idee om daaraan voorafgaand een update-item te maken met wat losse nieuwselementen?” Joris Marseille: “Goeie. Ik krijg net een push binnen van Reuters, met cijfers over hoeveel kinderen er tot nu toe in de oorlog zijn omgekomen. Dat zou er ook in kunnen.” Het Saharazand dat vandaag wellicht een gele sluier over de horizon zal trekken, wijst Van Trier aan als het luchtige item van vandaag. “Luchtig, ha, ha.”

Eerste oorlog dichtbij

Joris Marseille gaat aan de slag. Hij werkt nu zo’n zeventien jaar voor het Jeugdjournaal en maakte in die rol al verschillende rampen mee. Wat deze situatie in Oekraïne anders maakt, is dat het voor kinderen nu de eerste oorlog ‘dichtbij’ is. “Daardoor is er meer angst. Vanaf de eerste dag kregen we letterlijk duizenden vragen binnen, waarvan ‘komt de oorlog ook hier?’ de meest gestelde was. Dat maakt dat we extra zorgvuldig te werk gaan.”

Dat betekent: dagelijkse gesprekken over evenwicht en maatvoering, zo vertelt eindredacteur Rob van Trier even later bij een kopje automaatkoffie. “Je moet de waarheid vertellen en er tegelijkertijd voor zorgen dat kinderen rustig naar bed kunnen. Dat is soms best lastig. Iedere dag voeren we discussies over waar die grens ligt.”

Over het algemeen kiest het Jeugdjournaal voor mildere beeldtaal: wel de ambulances laten zien, niet de dode mensen die erin liggen. Wel de beschoten gebouwen, niet de ontploffende bommen. En ook kenmerkend: op ieder vervelend bericht, volgt iets hoopvols of een perspectief. Mensen leven in schuilkelders, maar dan is er wel een meisje dat Let it go zingt. De oorlog is heel erg, maar kinderen hebben wel veel geld ingezameld voor Giro555.

Waarom eigenlijk altijd die positieve noot? Is het nieuws soms niet gewoon alleen maar verschrikkelijk? Van Trier: “Je kunt een kind in totale paniek achterlaten, maar waarom zou je dat doen? Ook al is er oorlog, dan nog gaat de wereld voor kinderen door. Je kunt altijd zoeken naar hoop.”

Zachter begin

Joris Marseille heeft ondertussen een eerste versie van zijn item in de steigers staan. Hij besluit de video te beginnen met beeld van een inwoner van Kiev die met haar kat voor haar huis staat. “Dat vind ik een wat zachter begin dan wanneer je meteen – boem – het kapotgeschoten flatgebouw laat zien.” Ook kondigt hij de cijfers over de tot nu toe omgekomen kinderen aan met de zin ‘In Oekraïne werd vandaag naar nieuws over scholen gedeeld’, met de nadruk op naar. “Dan ben je als kind toch een seconde iets meer voorbereid.”

De uitzending nadert. Die start om 19.00 uur; dagelijks trekt het programma zo’n 350.000 kijkers. Presentator van vanavond is Evita Mac-nack. Terwijl ze haar comfortabele laarzen inruilt voor haar ‘tv-schoenen’ met hak, vertelt ze dat ze teksten over de oorlog niet extra dramatisch aanzet. “Het is zoals het is, zo vertel ik het ook.” Eenmaal in de studio is wel te horen dat ze de zinnen over Oekraïne iets zachter uitspreekt, met meer warmte.

Na het Oekraïne-item, zien we een Filippijnse mode-ontwerpster die verrassend mooie jurken maakt van vuilniszakken. En na de weerfoto’s is het ‘toedeloe, si c’est ca!’ zoals regisseur Ralph de Beer vrolijk afsluit in de regieruimte. Het wereldnieuws is weer verteld. Kan iedereen nu rustig gaan slapen.

