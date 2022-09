Hoe het internet het naaktstrand doodde en het lichaamshaar (hopelijk) doet terugkeren

Het schijnt dat het naaktstrand de afgelopen jaren een sterke daling in populariteit heeft doorgemaakt. Uit Deense, Franse, Engelse en Italiaanse onderzoeken blijkt allemaal hetzelfde: steeds minder mensen hebben zin hun blote kont langs de waterkant te installeren. Wegens beroepsdeformatie kan ik niet anders dan daar de invloed van internet en populaire cultuur in zien. Ook omdat ik erover las in een artikel getiteld ‘Is the Internet Killing the Nude Beach?’

Ik zou die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Het voelt als een logische consequentie van de recente geschiedenis: jaren en jaren opbouw van een steeds exhibitionistischer cultuur. Daarmee bedoel ik niet per se het tonen van naakt, maar gewoon een algehele adaptatie van de wens gezien te worden. Het ‘kijk naar mij’ dat met de democratisering van roem – dankzij realitytelevisie eerst en sociale media het sterkst, en vervolmaakt met de opkomst van de podcast (‘luister naar mij’) – steeds meer en steeds harder wordt geroepen.

Jezelf laten zien is de nieuwe norm. Dagelijks leven, emoties, diepe gedachten, worstelingen, geweld, onze smoelen, ons naakt: we delen het op grote schaal. Die beweging zie je terug in allerlei hedendaagse fenomenen. Aan de ene kant het feit dat meer kinderen influencer willen worden dan topsporter, muzikant of leraar. Aan de andere kant het wegscheren van elke vorm van lichaamshaar, door zowel vrouwen als mannen: naakt is nog naakter geworden. Prima voor wie dat graag wil natuurlijk, maar je kunt je afvragen in hoeverre het een eigen wens is, of een die cultureel is opgedrongen – ergens tussen de Sex and the City-aflevering over de Brazilian wax, waar Carrie aan het eind clandestien aan haar bikinilijn krabt, en toen internet van porno de maatstaf maakte voor seksuele ervaringen.

Steeds minder mensen hebben zin hun blote kont langs de waterkant te installeren. Beeld ANP

We hebben, kortom, alles al blootgegeven. Tel daarbij een onderliggend (en terecht) vermoeden op dat we allemaal voortdurend worden bekeken, en de (minder terechte) indruk dat we onze beeltenis zelf in de hand kunnen houden, en er is weinig over van de oorspronkelijke aantrekkingskracht van het naaktstrand. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik als niet-nudist ook niet precies weet waar dat hem nou in zit. Maar naar ik begrijp waren de naaktstranden van weleer heel besloten, en was daar voor camera’s geen plek. Nu kan alles wat je in het openbaar doet door een smartphone worden opgevangen en zijn weg vinden naar een wereldpubliek. Dat maakt de jonge generaties terughoudend zich te ontbloten. Op een strand zijn bovendien geen filter- en retoucheerapps om een publiek gedeeld lichaam er zoveel mogelijk uit te laten zien als elk ander – hedendaags exhibitionisme is meer keurslijf dan bevrijding.

Ik was dan ook aangenaam verrast deze zomer door de vele jonge vrouwen die compromisloos hun lichaamshaar lieten zien, onder hun oksels, op hun benen en vanonder hun bikinibroekje. In plaats van zich te schikken naar dat perfectionistische en gepornoficeerde übernaakt, keerden ze het volmondig de rug toe. Ik ben ze er dankbaar voor, want zo bevrijden ze ons er allemaal van. Zet deze trend zich door, wat ik van harte hoop, dan komt het met die naakstranden vast ook wel goed.