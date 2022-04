Hoe een 45 jaar oude Fleetwood Mac-song weer een hit werd, dankzij TikTok

Een lekker muziekje, een fles cranberrysap en een skateboard; dat was alles wat 420doggface208 nodig had om een TikTok-sensatie te worden. In zijn video zien we hem, een man met gemillimeterd haar en een snorretje, op zijn skateboard staan terwijl hij wordt meegetrokken door een auto. Af en toe neemt hij een slokje van zijn frisdrank en zingt hij geluidloos mee met het nummer Dreams van Fleetwood Mac. De verbeelding van een uitstekend ochtendhumeur.

Dat sloeg aan. De video is inmiddels meer dan 35 miljoen keer bekeken en het aantal streams van Dreams verdubbelde nadat 420doggface208 zijn filmpje de wereld in had geslingerd. De video is een goed voorbeeld van de steeds grotere rol die muziek op TikTok is gaan spelen. En van de invloed die de app heeft op de muziekindustrie.

Wat TikTok voor muziekliefhebbers zo aantrekkelijk maakt, is dat de app snel doorheeft naar welke muziek je graag luistert. Al gauw krijg je ook nieuwe video’s te zien van artiesten die je niet volgt, maar die wel aansluiten op je smaak.

Niet alleen maar meer van hetzelfde

Bovendien gooit de app af en toe een verrassing in de mix. “Je krijgt op TikTok niet alleen meer van hetzelfde te zien”, weet muziekstrateeg bij onder meer MTV en Ajax Diederik van Zessen. “Er zit altijd één ding bij uit een andere hoek. Als je dat liket of een paar keer bekijkt, zal je algoritme veranderen. Dat is heel anders dan bij bijvoorbeeld YouTube waar je alleen suggesties krijgt op basis van wat je al eerder hebt bekeken.” Dat maakt TikTok geschikt voor muziekavonturiers die graag nieuwe artiesten ontdekken.

Sommige artiesten zetten hun nummer al vóór de officiële release op TikTok – ook dat maakt de app populair bij muziekliefhebbers, zegt Van Zessen. “Daardoor kun je echt het gevoel hebben dat je het nummer zelf hebt ontdekt. Je hoeft dus niet meer te wachten tot het op de radio of op Spotify komt.”

Ook heeft TikTok zich in de afgelopen tijd ontwikkeld tot een interessant marketinginstrument voor platenmaatschappijen en popartiesten. Zo dankt de Britse zangeres PinkPantheress haar populariteit vrijwel geheel aan TikTok en speelde de app ook een grote rol in de doorbraak van bijvoorbeeld de band die later het Eurovisiesongfestival won, Maneskin, en de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo. En dankzij TikTok stond onlangs voor het eerst in dertig jaar een Disneyliedje, het nummer We don’t talk about Bruno uit de animatiefilm Encanto, op de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten.

Hoe eerlijker en echter het aanvoelt, hoe beter het werkt

Volgens Patrick van Diggelen, die verantwoordelijk is voor de digitale kanalen van de Nederlandse platenlabels Noah’s Ark en Top Notch, is TikTok anno 2022 onmisbaar voor de muziekindustrie. “Zo’n anderhalf jaar geleden kregen we door dat deze app veel nieuwe mogelijkheden biedt. Zo kijken mensen nu langer naar video’s op TikTok dan op bijvoorbeeld YouTube. Ook ligt het percentage mensen dat van TikTok doorklikt naar streamingplatforms als Spotify hoger dan bij YouTube en Instagram. Redenen om ons nu heel erg op TikTok te richten.”

“Zo hebben we onlangs besloten de single voor een nieuw duo, Siggy & D1NS, geheel via TikTok te lanceren. Dat nummer heeft binnen drie weken al 500.000 streams, wat een bizar aantal is voor een nieuwe act.”

Belangrijk voor het succes van een video is dat die echt past bij de artiest, zegt Van Diggelen. “In het begin hebben we geprobeerd advertenties in te zetten, maar mensen blijken snel door te scrollen als ze een advertentie zien. We merken dat hoe eerlijker en echter het aanvoelt, hoe beter het werkt. Een kijkje in het leven van de artiest of een kijkje op de set doet het bijvoorbeeld heel goed.”

“En humor natuurlijk. Een van onze artiesten, rapper KA, heeft altijd videoclips die heel duister aanvoelen. Toen had ik een video geplaatst waarin hij op de set waar hij een video opneemt S10 tegenkomt. Het enige dat gebeurt is dat ze elkaar een knuffel geven en zeggen: ‘Haat jij clipshoots ook zo erg?’ Die video deed het vervolgens erg goed en meisjes gingen opmerkingen plaatsen als ‘Eigenlijk is hij best schattig’, omdat ze door die video het gevoel kregen dat ze dichter bij de mens achter de artiest kwamen.”

TikTokkers helpen TikTokkers

Maar op TikTok gaat het niet alleen om clips van meer of minder gevestigde artiesten. Het succes van een video wordt óók gemaakt door andere TikTokkers, die zelf weer een eigen video maken met een muziekfragment dat door de artiest of platenmaatschappij is geplaatst. Vaak zorgen juist deze video’s ervoor dat een nummer viraal gaat.

“We leveren een aanstekelijk refrein of een beeldend stuk tekst aan, om mensen ertoe te bewegen er iets mee te gaan doen”, vertelt Van Diggelen. “Mensen filmen dan bijvoorbeeld zichzelf terwijl ze naar de tekst luisteren en zetten eronder: ‘Ja, dit voel ik echt’. Daar spelen we dan weer op in door bijvoorbeeld de artiest erop te laten reageren. Of we nemen met de artiest extra dingen op, waardoor het nog harder gaat. Bij het nummer Tigers van Bilal Wahib waren al voor het nummer officieel uit was 23.000 TikTok-video’s gemaakt. Dat doen mensen uit zichzelf en dat is de beste reclame die je kunt hebben.”

Van Diggelen verwacht dat TikTok de komende jaren alleen maar belangrijker gaat worden voor de muziekindustrie. “De maximale lengte van een video is van drie naar tien minuten verhoogd, omdat TikTok heeft gezien dat mensen steeds langer kijken. Dat levert nieuwe mogelijkheden op. Een fragment uit een podcast van rapper Hef wordt bijvoorbeeld helemaal uitgekeken. Daarom verwacht ik dat TikTok nog meer mensen gaat wegtrekken van YouTube. Je kunt er als artiest niet meer omheen.”

Steeds meer Twintigplussers op TikTok TikTok is momenteel een van de snelst groeiende socialemediakanalen. In Nederland nam het aantal gebruikers van 1,7 miljoen in 2021 toe naar 3 miljoen in 2022 en wereldwijd zullen dit jaar naar schatting tussen de 1,5 en 2 miljard mensen de app gebruiken. Daarnaast is er ook een verschuiving naar oudere gebruikers te zien. Niet alleen tieners, maar ook steeds meer twintigers, dertigers en veertigers vinden hun weg naar TikTok.

