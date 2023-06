Hoe de verbouwing van museum Boijmans een hoofdpijndossier werd voor Rotterdam

“We willen geen toestanden zoals bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Wij doen het op zijn Rotterdams”, zei Sjarel Ex, de toenmalige directeur van Museum Boijmans Van Beuningen, in 2018. Het museum zou in zeven jaar een volledige metamorfose ondergaan en een uitstraling hebben die past bij de internationaal vermaarde kunstcollectie. Geraamde kosten: 223 miljoen. Inmiddels is duidelijk dat de verbouwing van Boijmans waarschijnlijk langer gaat duren dan de legendarisch lange renovatie van het Rijks.

De verwachte datum van heropening is al uitgesteld naar 2029, maar of dat lukt is allerminst zeker. Er is, vier jaar nadat het museum de deuren sloot, nog niet eens een definitief plan voor de verbouwing. Het ontwerp van architectenbureau Mecanoo werd eerder dit jaar tussentijds doorgerekend door twee onafhankelijke bureaus. Tot grote schrik van de Rotterdamse politiek bleek in april dat de verbouwing veel duurder wordt; volgens het ene bureau 35 en volgens het andere zelfs 70 miljoen.

Pas op de plaats

Tijd voor een pas op de plaats, besloot wethouder Maarten Struijvenberg, die om de onderzoeken had gevraagd. De betrokken partijen moesten terug naar de tekentafel – dat zijn museum Boijmans, de architect en de gemeente zelf, die eigenaar is van het museumgebouw. Nog voor het zomerreces moeten ze de Rotterdamse gemeenteraad vertellen hoe het nu verder moet met de verbouwing.

De partijen zijn op dit moment niet happig om uitgebreid over de zaak te praten. Een woordvoerder van Boijmans laat weten dat iedereen opgelucht is dat er momenteel goed overleg wordt gevoerd. Want dat is weleens anders geweest, de afgelopen jaren.

Wie wel wil praten is oud-rijksbouwmeester Wytze Patijn. Hij werd gevraagd om te adviseren toen in 2018 werd besloten tot de verbouwing. Nu ziet hij met lede ogen aan hoe de verbouwing van het museum zich moeizaam voortsleept, zonder een duidelijke einddatum. Als deskundige, maar ook als Rotterdammer. Patijn woont niet ver van het museum en ging er graag en vaak naartoe. “Alleen al voor het gebouw. Boijmans is één van de mooiste musea van Nederland. En om de kunst natuurlijk – Bruegels Toren van Babel, Titus van Rembrandt.”

In 2018 verbaasde het Patijn dat er al werd gepraat over de kosten, terwijl er nog geen programma van eisen was vastgesteld. “Er was alleen een globale ruimtelijke studie, met een enorm bedrag eraan gekoppeld. Per vierkante meter zou het meer gaan kosten dan de verbouwing van het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik vond het slecht onderbouwd.”

De architect en hoogleraar architectonisch ontwerpen vroeg zich af waarom er niet veel eerder was begonnen een goed plan te maken. “De directe aanleiding voor de verbouwing was dat de brandweer het gebouw ging sluiten omdat het gevaarlijk was geworden. Het zat ook vol met asbest, dat eruit moest”, zegt Patijn. “Maar de slechte staat van het gebouw was al zeven jaar bekend.” Patijn vermoedt dat de renovatieplannen voor Boijmans vooruit zijn geschoven omdat tegelijkertijd het Depot werd gebouwd, de inmiddels voltooide zilveren bol naast het museum.

Impressie van het gerenoveerde Boijmans door architectenbureau Mecanoo. Beeld Mecanoo architecten

Slechte staat van het gebouw

Oud-directeur Ex wees al in 2010 op de slechte staat van het gebouw, toen de kelder vol kunstwerken onder water kwam te staan. Hij wil nu niet reageren, maar er circuleert in kunstkringen een mail die hij in april schreef, waarin hij zijn visie op de zaak geeft. Volgens hem heeft de gemeente het onderhoud jarenlang laten versloffen. ‘In 2019 ontplofte een van de energie-verdeel-centrales in de kelder, met een kabelbrand tot gevolg. We waren er op tijd bij. De brandweer verklaarde dat ze in het geval van een eventuele brand, het gebouw inclusief de ondergrondse depots ‘gecontroleerd’ zou laten uitbranden. De kunstcollectie zou dus verloren gaan.’

Het was dus onvermijdelijk dat het museum in mei 2019 de deuren sloot, nog voordat er een uitgewerkt verbouwingsplan lag. Patijn: “Die volgorde kost extra veel tijd, dat was niet nodig geweest”.

Verschillende architectenbureaus kregen de kans een plan in te dienen. Het ontwerp van Mecanoo, het bureau van de internationaal gevierde Francine Houben, won in 2020. “Ik vond het een goed plan, ambitieus, weliswaar uiterst kostbaar, maar het zat goed in elkaar”, zegt Patijn.

Houben wilde het oudste deel van het museum uit 1935, ontworpen door Ad van der Steur, in ere herstellen. “Een juweel”, noemt Patijn dit deel. “Prachtig qua licht en detaillering.” Ook de grote zalen die Alexander Bodon er in de jaren zeventig bijbouwde, zouden grondig worden opgeknapt. Maar de aanbouwen die daarna zijn gedaan, moesten worden ‘geamoveerd’, een mooi woord voor slopen. Het ging om de glazen aanbouw van architecten Robbrecht en Daem aan de straat Museumpark (zie kaartje) en het paviljoen in de tuin van Hubert-Jan Henket. Zo zou het oude gebouw weer goed zichtbaar worden en kwam er ruimte voor een betere entree.

Impressie van het verbouwde Boijmans. Beeld Mecanoo architecten

Robbrecht en Daem reageerden woedend op het plan – hun aanbouw stamt uit 2003. Ze namen een advocaat in de arm. Ook Henket was zeer ontstemd en schreef in een brief aan de raad dat hij de sloop niet zal accepteren. Rechtszaken kunnen natuurlijk gaan leiden tot nog veel meer vertraging, maar Patijn snapt het voorstel om te slopen voor een deel. De aanbouw van Robbrecht en Daem noemt hij onomwonden ‘mislukt’. Het paviljoen van Henket vindt hij echter ‘elegant’. “Dat zou je kunnen verplaatsen. Houben ontwierp een nieuwe tentoonstellingszaal, ik heb haar aangeraden het paviljoen te hergebruiken. Daar heeft ze niet op gereageerd.”

Kunst en kratjes bier via dezelfde ingang naar binnen

Een ander onderdeel van het plan was een nieuwe logistieke toegang voor het museum. Tot nu toe moest alles – van kunst tot kratjes bier voor het restaurant – via de voorkant naar binnen. In het plan van Houben kwam er aan de achterkant een doorgang tussen de bebouwing aan de Westersingel. Een vastgoedondernemer wilde de grond en gebouwen die daarvoor nodig waren best van de hand doen, zodat er een doorgang gemaakt kon worden tussen de museumtuin en de straat.

Ex beschrijft het in zijn mail als volgt: ‘Deze derde partij wachtte bijna drie jaar op verdere ontwikkelingen, en deed ten slotte een mooi erfpachtaanbod. De gemeente blies de onderhandeling op.’

Patijn kent de details niet, maar stelt dat het mislukken van de deal funest is geweest voor het plan van Houben. “Die ontsluiting via de Westersingel was een pijler onder het ontwerp, de kern is aangetast. Als architect moet je dan op je schreden terugkeren en een nieuw plan maken.” Het alternatieve plan om een logistieke tunnel aan te leggen vanaf de andere kant van het Museumpark, met een ingang naast de Kunsthal. Patijn vindt dat idee ‘geforceerd’.

“Die tunnel loopt dan door het hele park heen naar de achterkant van Boijmans”, zegt Patijn. Omdat volledig ondergronds te duur is, zal de tunnel zichtbaar zijn – en dan nog schat de gemeente de kosten op 27 miljoen. “Hij wordt afgedekt met aarde, waardoor er een soort dijklichaam in het park ontstaat.” Er is veel kritiek op dit plan omdat een laantje met bomen ervoor moet wijken.

Die variant van het ontwerp dat Mecanoo in 2022 presenteerde, viel ook slecht bij het museum. In december kreeg het college van B en W zelfs een ‘brandbrief’ van het museum. Daar was Ex inmiddels als directeur vertrokken. Ina Klaassen, met wie hij tot dan een duo vormde, werd de enige directeur. De voorgestelde sloop van de conciërgewoning in het historische pand van Van der Steur was voor het museum onaanvaardbaar, stond in de brief. Die sloop zou nodig zijn om ruimte te maken voor de nieuwe entree, maar volgens het museum zit die nu op de verkeerde plek. ‘Op conceptueel niveau steekt het ontwerp niet goed in elkaar, wat leidt tot een op punten niet functioneel ontwerp, met een ongewenst negatief effect op de exploitatie en de bezoekersbeleving.’

Moest dat zo openbaar, had die harde kritiek niet beter binnenskamers kunnen worden uitgesproken? Nee, dat kon niet, want de museumdirectie en de architect mochten niet rechtstreeks met elkaar praten. De gemeente bepaalde in 2021 dat overleg altijd via een ambtenaar moest verlopen. “Belachelijk”, noemt Patijn deze gang van zaken. “Als je het proces wilt vertragen, moet je dat doen.” Inmiddels mogen Houben en Klaassen wel weer onderling praten en dat gaat naar verluidt constructief

De rol van een genereuze stichting

Naast het moeizame ontwerpproces was ook het budget voortdurend een heikel punt, de afgelopen jaren. De gemeente wilde het grootste deel van de kosten voor haar rekening nemen – het bedrag werd een aantal maal aangepast. Museum Boijmans moest ook een slordige vijftig miljoen bij elkaar krijgen. Dat leek aanvankelijk voorspoedig te verlopen, want Droom en Daad, de kapitaalkrachtige goededoelenstichting van de Rotterdamse familie Van der Vorm, was bereid diep in de buidel te tasten. Ze hadden ook al royaal bijgedragen aan de bouw van het Depot.

De een zegt dat Droom en Daad 40 miljoen euro wilde bijpassen, anderen menen zelfs 80 miljoen. Maar de schenking kwam er nooit. De stichting zou in ruil twee zetels hebben gevraagd in de raad van toezicht van het museum. Die eis werd niet ingewilligd. In deze krant zei Klaassen daar drie jaar geleden over dat ze het ‘volstrekt begrijpelijk’ vond dat een grote geldschieter inspraak wil bij de verbouwing. “Maar dit gaat om permanente zeggenschap over een museum. Dat is wat anders dan dat je zorgt dat je geld goed terechtkomt in een bouwproces.” Nu het museum niet kan leunen op de genereuze stichting, is het financiële fundament onder de verbouwing een stuk minder solide.

Overigens is er ook wel iets positiefs te melden. In de afgelopen jaren is al het asbest uit het oude museum verwijderd en kan worden begonnen met de renovatie. De woordvoerder van het museum benadrukt dat een groot deel van het budget hierdoor wordt opgeslokt. Patijn bevestigt dat: “Een van de mooiste musea van Nederland in oude luister herstellen is heel kostbaar.” Het is de vraag of de laatste tientallen miljoenen bij elkaar geschraapt kunnen worden om toch een ambitieuze verbouwing uit te voeren. Of wordt het een verder uitgeklede variant?

Patijn vindt dat alle partijen iets te verwijten valt, maar hij kijkt vooral naar de gemeente. Hij snapt dat de architect het meest ambitieuze plan nastreeft en dat ook een museumdirectie hoog inzet. “Er is altijd spel aan de gang om zoveel mogelijk geld en ondersteuning, maar ik begrijp niet hoe de gemeente daarin geopereerd heeft. De gemeente moet strikt zeggen: zoveel geld is er, meer krijg je niet. Wij treden niet in jullie programma van eisen, zie maar hoe je eruit komt.” Wat dat betreft waardeert hij het optreden van wethouder Struijvenberg die vanwege de dreigende miljoenenstrop ingreep. “Ik vind het goed dat de gemeente niet meteen op z’n rug is gaan liggen en zegt: dan moet het maar zo.”

Wat zou zijn advies zijn? Uit eigen ervaring met ‘moeizame processen’ weet Patijn dat het goed kan zijn om een onafhankelijke coördinator aan te stellen. “Iemand die gewicht heeft en toegang heeft tot alle partijen, die kan het schip vlot trekken.” Zou hij ervoor voelen? Patijn antwoordt resoluut: “Nee, absoluut niet”.

