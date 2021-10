Hoe de vader van Kelly (32) zo’n man werd die weken dood lag in zijn eigen huis

Het Zutphense flatje van Kelly Klingenbergs vader stond in 2016 vol afval, eierschalen en flessen jenever. Plus het hongerige parkietje Kiko. Geert-Jan Klingenberg werd er na weken dood gevonden (58 jaar oud) toen de buren al een tijdje het geluid van de tv misten en een vreemde geur roken.

Kelly (32) zat er flink mee in haar maag. Ze werkt achter de schermen bij tv-programma’s als Frontberichten, De geknipte gast of Kassa, nu besloot ze zelf een film te maken met regisseur Hetty Nietsch om het taboe te doorbreken. Hoe had haar vader zo’n man kunnen worden uit die anonieme berichtjes in de krant? In de 2Doc Alleen met jenever geeft ze hem een gezicht – vanuit datzelfde appartement. Een gegeven als een rilling over je rug.

Met wat oude spulletjes, deels van hem, reconstrueren haar jongere zussen Laura, Kirsten en zij de flat. Parkietenkooi op de kast, volle asbakken op tafel. Aan de muur de kinderfoto van hun drieën. Papa had er grote tatoeages van op zijn arm.

Mooie, heldere vorm

Aan het beladen adres ontvangt ze zijn familie, vroegere geliefden, een kroegvriend en de politieagenten die hem vonden. Wat een mooie, heldere vorm. Ze schetsten haar de gezellige jongen die hij was en de slimme zakenman als baas van een broodfabriek. Iedereen sprak ook over de drank die hem sinds zijn zestiende beet had en zijn beslissingen steeds botter maakte.

Still uit Alleen met Jenever, Kelly Klingenberg. Beeld NPO

Als kind van een streng gereguleerd Leger des Heils-gezin vond hij vrijheid in die biertjes en jenever. Lang kon hij die nog met zijn carrière combineren – hij dronk steeds, maar was nooit dronken – maar de eenzame jaren in Tsjechië waren de mokerslag. Hij kwam weliswaar tweewekelijks naar Nederland voor een stacaravan-weekendje met zijn dochters, maar dronk ’s ochtends al de eerste glaasjes en bracht hen verscheidene shots verder, met 150 kilometer per uur terug thuis. Had hun moeder dat maar beseft, zei die beschaamd. Relaties eindigden, ontslag volgde, zijn voordeur bleef dicht. Geert-Jan ontglipte hen allen, ook al leende hij geld bij velen, ontdekte Kelly. Niet alleen zij betaalde eenzaam en beschaamd met haar studiefinanciering zijn waterrekening. Haar oma gaf veel geld en was zelfs een keer via het balkon geklommen om te zien of het wel goed ging. ”We hebben nooit de krachten gebundeld”, stamelt Kelly en haar oma zwijgt.

Patroon

Het zijn niet de details, het is het patroon. Volgens haar zitten nu zo’n 300.000 kinderen opgescheept met een alcoholische ouder en ze opent graag dat gesprek. “Ik heb me altijd onveilig gevoeld”, zegt ze. Vanaf haar twaalfde hoefde en wilde ze niet meer mee naar ‘de boeman’. Ze voelt zich jegens haar zusjes nog altijd schuldig, al wimpelen zij dat af.

Still uit Alleen met Jenever, Kelly Klingenberg. Beeld NPO

Er moet meer schade zijn, maar die blijft in de film onderbelicht. “Hij hield van iedereen, behalve van zichzelf”, benoemt ze het. Een gebrek aan zelfliefde heeft de neiging zich ook voort te planten. Misschien heeft ze moeite mensen te vertrouwen en zich te binden. Of heeft ze een Atlas-complex; de druk andermans problemen óók te moeten oplossen. Of onzekerheid. Angsten. Boosheid.

Het is al dapper dat haar zussen en zij open durven te zijn over deze afgrond in hun leven. Toch is de vraag ‘hoe kon dit gebeuren’ eigenlijk pas de opmaat naar de leerzame vraag: als je dat weet, met welk patroon kun je dan aan de slag om de schade te beperken?

