Hoe De tranen van Tito het schuldgevoel verzacht

Het overvalt me altijd bij verhalen over de Joegoslavische oorlog van 1991: schuldgevoel. Ik was veertien jaar toen het land gewelddadig uiteenviel. Het was te confronterend, ik weet nog dat ik bewust besloot om die oorlog niet te volgen.

De nieuwe zondagse reisserie De tranen van Tito (BNNVARA) opent mijn ogen. Zelfs de Nederlands-Kroatische presentator van deze serie, traumapsycholoog Iva Bicanic (1972), heeft vergelijkbaar schuldgevoel dat ze zich dit Oost-Europese geweldsverhaal meer had moeten aantrekken. Ze vertelt in de VARAgids dat ze destijds net genoot van het studeren in Leuven toen het geweld begon. Bij haar drong het ook niet zo door. Ze is in Nederland geboren, haar Kroatische ouders woonden hier sinds 1971 al. Zij kende het land alleen van de vakanties, waarin ze in een rode Volkswagen Passat vol westerse cadeautjes naar familie gingen en zomerse tripjes maakten.

Nu gaat ze terug naar Kroatië en de vier buurlanden, 49 jaar oud, gewapend met een jeugdfoto van haar vakantieliefde Dalibor Jukic uit 1988, toen ze zestien was. Een gouden greep. De serie boort meteen een laag van inlevingsvermogen aan in plaats van een lesje geschiedenis. Natuurlijk heeft ze in de voice-over al verteld over de dood van de socialistische en deels geliefde dictator Tito in 1980, onder wie de Serven, Kroaten, Bosniërs, Slovenen, Macedoniërs en Montenegrijnen vreedzaam samenleefden. Tien jaar na zijn dood schoten ze op elkaar.

Iva Bicanic spreekt met Dado's vriend Darko Turkalj in 'De tranen van Tito'. Beeld Maaike Bos

Dalibor en zijn vrienden gingen het leger in, terwijl Iva Bicanic in Nederland een mooie toekomst tegemoet ging, en later promoveerde. Ze is nu hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht en initiatiefnemer en directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Het grote publiek leerde haar kennen door haar mediaoptredens rond de documentaire Leaving Neverland over Michael Jacksons kindermisbruik. Filmproducent Paul Beek zag haar charisma en benaderde haar voor de serie. Ze onderzoekt in zeven afleveringen wat er tussen al die oorlogswonden nog over is van broederschap uit Tito’s tijd en perspectief voor de jeugd.

Zij ziet eruit als een stoot

Nu zoekt ze haar vriendje ‘Dado’, als eerste aanknopingspunt voor jongens van haar generatie, en dat levert een lieve ontmoeting op – zij het met een andere jeugdvriend. Dado woont elders, maar verloor in de oorlog zijn vader en een vriend, vertelt deze Darko Turkalj. Hij is grijs, doorrookt, gespannen. Zij is gebruind en “ziet eruit als een stoot”, lacht hij tegen Dado aan de telefoon. De zichtbare gevolgen van een leven in onbezorgdheid versus een leven in posttraumatische stress.

Daarin is de gepromoveerde Bicanic juist een expert, wat haar rol als presentator een natuurlijke legitimiteit geeft, terwijl ze tegelijk journalistiek zo onervaren lijkt. Ze vraagt niet naar informatie, maar zoekt een connectie met de mensen. Om eerlijk te zijn, is dat in deze onderhuids borrelende regio helemaal niet verkeerd.

Bicanic spreekt de taal, is er thuis, en ook weer niet. Ze ontdekt ook zelf stap voor stap hoeveel basisvertrouwen, bestaanszekerheid en liefde daar verloren is gegaan. Spreekt veteranen die ’s nachts nog steeds niet slapen van angst. Haar schuldgevoel dat ze zich niet eerder om die mensen heeft bekommerd, verzacht het mijne. En haar aandacht nu brengt hopelijk al een beetje meer begrip.