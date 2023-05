Hoe de bombonella’s van een gravinfluencer uitgroeiden tot een mediastormpje

Op de socials ging het over de bombonella’s van Eloise van Oranje, het twintigjarige nichtje van de koning. Ze had geposeerd in badpak voor het RTL-programma Het perfecte plaatje op reis, een fotowedstrijd voor BN’ers. Het woord ‘bombonella’ (Van Dale: ‘vrou­wen­borst, m.n. gro­te, weel­de­ri­ge borst’) kwam uit de televisierecensie van Angela de Jong, die werd besproken in RTL Boulevard, en vond zijn naar de socials. Uiteindelijk vindt alles zijn weg naar de socials, vooral als Tim Hofman erover twittert, en Tim Hofman had erover getwitterd.

Ondertussen had er nog een spelletje Chinees fluisteren plaatsgevonden: De Jong fantaseerde dat prinses Beatrix zich zou verslikken in de thee bij de aankomende traditionele naaktshoot-aflevering van het programma. Royaltydeskundige Jeroen Snel had daar in RTL Boulevard van gemaakt: ‘Angela de Jong schrijft dat Beatrix zich verslikte in de thee toen ze het badpak uittrok en vervolgens haar royale bombonella’s liet zien’. Wat vervolgens door De Telegraaf werd geciteerd in een oproep mee te praten over de ophef. En Mediacourant kopte: ‘Jeroen Snel straft Eloise om tv-badpak’. (Voor de duidelijkheid: Eloises badpak bleef aan en haar bombonella’s waren niet te zien.)

Jong lichaam als vlaggenschip

De online reacties op het Boulevard-item waren terecht verontwaardigd. Het ging over #betutteldrift en ‘1950-onzin’ en dat vrouwen zelf wel bepalen wat ze aantrekken.

Maar had Eloise dat eigenlijk zelf bepaald, wat ze aantrok? Volgens mij kunnen we uit dit mediastormpje vooral opmaken hoe gemakkelijk het lichaam van een jonge en vrij bekende vrouw wordt ingezet als vlaggenschip van zo’n programma. In de eerste aflevering al, gewoon meteen doorspoelen naar de swimsuit round van de missverkiezing. Zelf zegt ze nog: ‘Ik weet alleen niet of ik bikini body ready ben’. Maar kort daarna zien we haar toch haar shirt uittrekken terwijl het deuntje van Baywatch klinkt. De gravinfluencer, zoals ze wordt genoemd, bouwt reeds een paar jaar aan een carrière in de aandachtseconomie en nu doet ze voor het eerst mee aan zo’n programma – ik weet niet in hoe realistisch het voor haar was om nee te zeggen.

Een van de grootste nepobaby’s van Nederland

En daarna wordt dat badpak dan hoofdzakelijk door mannen besproken. Vier maar liefst, in RTL Boulevard. Fotograaf William Rutten: ‘Het is gewoon een leuke jonge Hollandse meid’. Presentator Eddy Zoëy: ‘Toch wel weer een keurig zwart badpak’. Jeroen Snel: ‘Dit is wel de grens’. En tot slot een kleine verdediging door mede-presentator Luuk Ikink: ‘Zij moet wel voor zichzelf zorgen natuurlijk, het is niet dat zij belastingcenten krijgt en zo’. Hyperbolisch op het onjuiste af, lijkt me, want Eloise is een zogenaamde nepobaby, een van de grootste van Nederland zelfs.

Bovendien blijft het meest gênante van de omstreden foto onbesproken: de gravin staat cocktail-nippend met haar reddingsplankje in de branding, met naast haar een drenkeling die de gedachte oproept aan een bootjesvluchteling. Een onbedoelde parodie op haar privilege, die wordt gecomplementeerd door de opdracht die volgt. Dan fotografeert zij haar wedstrijdpartner Rick Brandsteder als een dakloze. Was misschien ook nog leuke ophef geweest, maar bombonella’s zijn natuurlijk lastig te overtreffen.

PS. Naar alle waarschijnlijkheid is het woord ‘bombonella’ gemunt door Arjan Ederveen, in Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium.