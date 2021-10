Hit na hit na hit: het tv-programma Beste Zangers bezorgt de ene na de andere artiest zijn muzikale doorbraak

Davina Michelle, Floor Jansen, Glennis Grace: veel artiesten danken hun muzikale doorbraak aan het tv-programma Beste Zangers. Hoe valt dat succes te verklaren?

Hij wordt snel weggeveegd, maar de camera heeft ’m haarscherp in beeld: de traan die uit het rechteroog van Glen Faria biggelt. Hij valt wanneer de rapper wordt toegezongen door zangeres Davina Michelle in het tv-programma Beste Zangers. De blonde zangeres, dan nog een onbekend talent dat een keer heeft meegedaan aan Idols, zingt zijn liedje Het Duurt Te Lang. De rest is geschiedenis: met die uitvoering staat ze wekenlang op nummer 1. Haar deelname aan Beste Zangers in 2018 is haar grote doorbraak.

Datzelfde overkomt Glennis Grace, Thomas Berge, Emma Heesters en Rolf Sanchez: ook zij scoren hits dankzij het programma, dat wekelijks zo’n 1,3 miljoen kijkers trekt. Maar ook artiesten die allang bekend zijn, kunnen flink profiteren van het Beste-Zangers-effect.

Dat geldt vooral voor artiesten die in een niche opereren. Floor Jansen is al een grootheid binnen de metal als ze aan het programma meedoet. Maar nadat ze met operazanger Henk Poort een lied heeft gezongen uit de Phantom Of The Opera is ze plots een Bekende Nederlander. Haar solotournee daarna verkoopt razendsnel uit en ze wint de Popprijs. In het juryrapport wordt expliciet verwezen naar het tv-programma.

Een van de smaakmakers van dit seizoen is Anneke van Giersbergen. Ze was jarenlang zangeres en componist van de progressieve metalband The Gathering, waarmee ze in 1995 nationaal en internationaal doorbrak. In 2007 verruilde ze de band voor een solocarrière, waarmee ze vooral in Zuid-Amerika grote successen behaalt en veelvuldig optreedt.

Hoewel het seizoen vanavond pas afloopt, merkt Van Giersbergen nu al wat voor invloed Beste Zangers op haar carrière heeft. Haar versie van het Turkse liedje Jest Oldu werd ook veel bekeken in Turkije. Daardoor gaat ze in december al voor drie optredens naar Turkije en niet pas tijdens haar akoestische solotournee in 2022.

“Het programma doet veel voor mij”, zegt de goedlachse Brabantse. “Ik krijg veel aandacht van mensen, zowel van degenen die mij via het programma ontdekken als van mensen die mij sinds de jaren negentig uit het oog waren verloren en nu terugvonden. Ik heb er een waanzinnig aantal volgers op mijn social media bij. Alles loopt beter: de comments, likes, volgers en het aantal mensen dat naar concerten komt. Het is megaleuk dat er zoveel aandacht is voor ons en onze muziek.”

Met die gedachte spoorde manager en boeker Rudy Havermans in 2014 ook zanger Jack Poels van de Limburgse folkband Rowwen Hèze aan om mee te doen. “Volgens hem zou het goede promotie zijn en meer optredens opleveren voor Rowwen Hèze”, vertelt Poels. “Mensen zien en horen weer iets van je, je bent weer even in beeld. Daarbij bereik je ook een andere groep dan de mensen die je muziek al kennen.”

Poels scoorde geen hit door zijn deelname aan Beste Zangers, maar haalde er inhoudelijk wel wat uit. Zijn dialectversie van Maaike Ouboters Dat ik je mis speelde hij in zijn eentje. Die nieuwe ervaring kreeg een vervolg op zijn album Blauwe Vear, dat vorig jaar verscheen. Daarop speelt hij voor het eerst solo. Poels: “Zo alleen spelen voor een groep mensen heeft mij goed gedaan. Het was een hobbel die ik moest nemen en het betekende een stap voorwaarts.”

Het Beste Zangers-effect op de Nederlandse popmuziek is evident. De streamingcijfers op Spotify en YouTube van liedjes uit het programma lopen in de miljoenen. Bovendien zijn het liedjes die zonder Beste Zangers niet zouden bestaan in deze versie. Uit eigen beweging was Davina Michelle vast geen cover gaan maken van een vijf jaar oud liedje van een nauwelijks bekende rapper. Toch werd Het Duurt Te Lang de grootste streaminghit van de Benelux.

Opmerkelijk is het wel, dat het programma zo’n invloed heeft. Want een tv-wet zegt dat popmuziek op televisie niet werkt, zeker niet zonder wedstrijdelement. Volgens de makers van De Wereld Draait Door zapte maar liefst 10 procent van de kijkers weg tijdens De Minuut, waarin een artiest zestig seconden van zijn nieuwe single speelde.

Minder bekende artiesten

Voor de muziekwereld heeft De Beste Zangers zijn waarde dan ook bewezen. Daarom won het in 2020 de Pop Media Prijs, de prijs voor de belangrijkste bijdrage aan de popjournalistiek. Het is te prijzen dat het programma ook minder bekende artiesten onder de aandacht brengt van een groot publiek, zegt jurylid Wilbert Mutsaers, in het dagelijks leven hoofd van Spotify Benelux.

“En dat op prime time tv, met een programma waarin de muziek centraal staat. Bij Spotify zien wij op donderdag en vrijdag al een piek in de streamingcijfers bij de playlists van De Beste Zangers en de deelnemende artiesten. Deelname heeft voor geen enkele deelnemer slecht uitgepakt.”

Het succes schuilt volgens Mutsaers in de mix van gearriveerde artiesten, talenten en onbekendere artiesten in minder voor de hand liggende genres. Mutsaers: “In de huidige opzet weet het publiek niet altijd wat het krijgt, maar wel dat het altijd goed of interessant is, ook als ze de artiesten nog niet kennen. Het programma draait om de muziek en het verhaal daarachter.”

Tijd nemen voor muziek en interview

Dat beaamt Anneke van Giersbergen: “Veel entertainment op tv moet leuk en snel zijn. Wat zo mooi is aan dit programma, is dat er echt de tijd wordt genomen voor de muziek en de interviews. Daarom heb ik geen moment getwijfeld toen ze mij vroegen. Ik merk dat het programma veel fans heeft, ongeacht de deelnemers. Ze willen de zangers leren kennen. Dat is bijzonder.”

In een tijd waarin emotie-tv goed scoort, speelt ook de traan een belangrijke rol in De Beste Zangers. In bijna elke aflevering raakt degene die wordt toegezongen geëmotioneerd. De keuze voor de liedjes en het verhaal erachter, helpen daarbij. De traan van Glen Faria viel bij Duurt Te Lang, een liedje over zijn relatieproblemen.

Volgens Poels, ‘normaal niet zo van het janken’, zijn de emoties in het programma oprecht: “Je zit samen in een bubbel en bent lichtgeraakt. Bovendien is het geweldig om iemand anders jouw liedje te horen zingen. Dat levert een bijzonder moment op.”

‘Wat daar gebeurt, is echt’

Ook Anneke van Giersbergen werd zichtbaar geraakt in het programma. Alides Hidding, frontman van Time Bandits, maakte van de ingetogen piano-ode aan haar ouders My Mother Said een swingende disco-funkversie. Ontroerend is vooral dat een andere zanger jouw liedje zingt, zegt ze. “Vooraf weet je niet wat de ander voor jou gaat zingen. Wat daar gebeurt, is echt.”

De laatste aflevering van Beste Zangers, met duetten, is donderdag 28 oktober te zien om 20.35 uur op NPO1.

Tros en popmuziek De Tros heeft decennialange ervaring met popmuziek op tv. Sinds de jaren zeventig betekenden programma’s als Op Volle Toeren, Sterren Muziekfeest op het plein en het Nationaal Songfestival de nationale doorbraak van talloze artiesten, met name in de volksmuziek. Op Volle Toeren kreeg tien jaar geleden een succesvolle spin-off in de vorm van Ali B Op Volle Toeren. Het oorspronkelijke concept van Beste Zangers, dat begon in 2009, verschilt niet heel veel van dat programma: een artiest maakt een eigen interpretatie van andermans liedje en voert die uit ten overstaan van de oorspronkelijke maker. In de eerste seizoenen heeft Beste Zangers nog een wedstrijdelement en doen er voornamelijk volkszangers mee. Maar de wedstrijd wordt na drie seizoenen losgelaten. Presentator Jan Smit biedt artiesten meer ruimte voor uitleg over het liedje en ook artiesten uit nichegenres als metal, folk, opera en dialectrock. Dat betaalt zich terug in ruim een miljoen kijkers, drie nominaties voor de Televizierring en winst van de Pop Media Prijs.

