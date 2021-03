Hij is beroemd in het Midden-Oosten, maar hier is Obada gewoon een puber met problemen

In zijn Gelderse dorp Angeren is Obada een volslagen onbekende, maar met zijn meer dan 2 miljoen YouTube-abonnees is hij wereldberoemd in de Arabische wereld. Een half miljard views is een peulenschilletje voor de Syrische vluchteling. Vanuit zijn Hollandse woonkamer neemt hij zijn komische sketches en stoere raps op die razend populair zijn op YouTube. De twintigjarige Obada woont sinds 2014 in Nederland, maar Nederlands spreekt hij nauwelijks. Op school werd hij gepest om zijn afkomst. Echt gelukkig lijkt hij niet te zijn als we hem zien hangen in een shisha-lounge met lachgasballonnen.

De documentaire Obada is een indringend portret van een jonge vluchteling die worstelt met een conflict tussen culturen en generaties. Zijn online succes brengt nauwelijks geld op en zijn ouders willen liever dat hij een vak leert. Het meisje op wie hij verliefd is voldoet niet aan hun eisen en de Nederlandse vrijheden waar de nog thuiswonende Obada zich in onderdompelt zetten de situatie nog verder onder druk.

De Nederlands-Palestijnse documentairemaker Sakir Khader (1990) laat zien hoe de glamoureuze YouTuber worstelt in de Hollandse klei. Hij herkent veel van zichzelf in Obada, zegt Khader. “Soms was het net een kleine ik, al was ik misschien iets minder opstandig.” Khader groeide op in Vlaardingen, maakte eerder voor de VPRO de serie De puinhopen van Irak en schreef voor de Volkskrant over de oorlog in Syrië. Ook hij moest hard knokken om te komen waar hij nu is. Door zijn dubbele nationaliteit begrijpt hij beide culturen goed en had hij al snel door waar de pijnpunten zitten. Hij trok een half jaar op met de YouTuber en het lukte om zijn vertrouwen te winnen. “Hij zag in mij een soort broer en begon te vertellen over zijn worstelingen. Eigenlijk zocht hij iemand om zijn ei bij kwijt te kunnen.”

‘Eigenlijk heb ik veel problemen’

In de film zegt Obada van plan te zijn om in Nederland net zo succesvol te worden als in de Arabische wereld. Ondertussen zien we hem bij de viskraam in Zandvoort een harinkje happen. Hij pakt de vis bij het staartje en laat hem zijn keel inglijden. “Mensen op sociale media denken dat ik een fijn leven heb. Maar mensen weten niet wie ik echt ben. Eigenlijk heb ik veel problemen.”

Toch gelooft Khader dat het wel goed komt met Obada. “Hij heeft veel talenten, hij is als een ruwe diamant. En deze film is een enorme opsteker voor hem. Opeens geloven mensen in hem en sturen hem berichten. Dat doet hem heel goed.

Obada is vanaf 3 maart online te zien bij op NPO 3 YouTube en NPO3.nl en op 7 maart op televisie bij de VPRO op NPO 3 om 23.40 uur.