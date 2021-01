Hier verzamelen de door Twitter verwijderde QAnon-aanhangers zich

Lange Frans en Thierry Baudet zijn ieder honderden Twittervolgers armer door een schoonmaakactie van het sociale medium. Vorige week werden wereldwijd 70.000 profielen verwijderd van mensen die de QAnon-complotbeweging aanhangen. Daar zaten ook Nederlanders tussen, meldden NRC Handelsblad en de Universiteit van Amsterdam.

Veel van de verbannen Twitteraars hadden de hashtag ‘#WWG1WGA’ op hun profiel staan. Die letters representeren een populaire leus van QAnon: ‘where we go one, we go all’. Aanhangers geloven dat de wereld wordt geregeerd door een groep satanistische pedofielen, en gered zal worden door president Trump (ook onlangs van Twitter verbannen). Daarnaast verspreiden ze veel desinformatie over onder andere de coronapandemie.

In november verwijderde Twitter ook al negentig Nederlandse QAnon-profielen. Die maakten onderdeel uit van een trollenleger waarover onderzoeksplatform Pointer bericht had. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren sociale media als Twitter, Facebook en YouTube harder op gaan treden tegen desinformatie.

Pizzagate, Deep State, 9/11 en corona: waarom complottheorie QAnon zo populair is QAnon is met afstand de populairste complottheorie van Nederland. Waarin schuilt de aantrekkingskracht?

Alternatieve sociale media profiteren

Hiervan profiteren sociale media die minder kritisch omspringen met extreme opvattingen. Zo steeg het Twitter-achtige Parler in een jaar tijd van één naar tien miljoen gebruikers. Na de opstand bij het Capitool in Washington werd Parler verwijderd uit de appwinkels van Apple en Google, en zelfs uit de lucht gehaald door webhost Amazon. Maar inmiddels zegt het bedrijf te werken aan een oplossing.

In de tussentijd zijn er meer alternatieven. Thierry Baudet raadt zijn Twittervolgers bijvoorbeeld aan om Forum voor Democratie te volgen op Telegram (een berichtendienst als WhatsApp). Telegram kwam vorige week in het nieuws omdat daar recent racistische en extreemrechtse chatgroepen zijn opgedoken. Sommige buitenlandse groepen hebben tienduizenden leden, zegt nieuwssite Politico. In Nederland moet een QAnon-groep die rept van de pedofiele, satanistische deepstate het met 113 leden stellen.

En verschillende volgers van Lange Frans raden de rapper op Twitter aan om uit te wijken naar Gab. Dit Facebook-alternatief, dat na zijn oprichting in 2017 al snel populair werd onder neonazi's, heeft meerdere groepen met Nederlandse gebruikers. Zo schrijft ene Rens in de groep ‘NederlandGAB’ (5300 leden): ‘Duitsland Gaat weer CONCENTRATIE KAMPEN op zetten voor coronavirus dissidenten’ en ‘Ook is de tweede kamer al doordrenkt van islamitische NAZI IDEOLOGIE’.

Facebook zonder filter

Dat Lange Frans’ Twitterprofiel nog overeind staat is opvallend, in zoverre dat hij via zijn online kanalen zelf ook opvattingen van QAnon verspreidt. Twitter heeft dan ook lang niet alle aanhangers van de complotbeweging verwijderd.

Ook Janet Ossebaard, die in de podcast van Lange Frans speculeerde over het neerschieten van minister-president Mark Rutte, is nog op Twitter te vinden. Al zegt ze in een tweet van 8 januari dat ze Twitter en Facebook binnenkort verruilt voor het sociale medium MeWe: ‘Fuck censuur! Als je niet met me meegaat, ben je me kwijt’.

Net als Gab is MeWe een soort Facebook zonder filters. Het afgelopen jaar verdubbelde MeWe’s gebruikersaantal naar 15 miljoen, meldt persbureau AP. Dat is nog altijd niet veel in vergelijking met de honderden miljoenen gebruikers van Twitter, laat staan de 2,7 miljard van Facebook. Maar als platformen voor extreme ideeën zo blijven groeien, is het nog maar de vraag hoe erg het voor QAnon is wanneer Twitter ingrijpt.

