Het zou voor iedereen beter zijn als Famke Louise haar influencerschap opgaf

Het dieptepunt op televisie was dit jaar volgens Willem Pekelder ongetwijfeld het #ikdoenietmeermee-optreden van Famke Louise bij ‘Jinek’. Waarom neemt de influencer geen lange vakantie?

Het meest gênante talkshow­moment van afgelopen jaar was ongetwijfeld het optreden van Famke Louise bij ‘Jinek’. De 21-jarige zangeres en influencer schoof op 22 september aan om, onder het motto #ikdoenietmeermee, haar beklag te doen over de coronamaatregelen. Waarbij ze zich bijkans verslikte in haar woede.

“Het gaat gewoon om het feit dat bepaalde dingen gewoon niet kloppen!”, riep ze. En: “Het gaat gewoon om de maatschappij, weet je, mensen kunnen niet meer hun ding doen!” Ic-opperhoofd Diederik Gommers antwoordde scherpzinnig: “Ik zie daar een frustratie”.

Burgemeester Aboutaleb schoot in de vaderlijke rol. “De Rijksoverheid stut de inkomens met miljarden. Alleen als we ons allemaal inzetten tegen corona, kunnen we binnenkort weer ons ding doen.” Maar de wijze woorden gingen grotendeels aan Famke Louise voorbij. Ze hapte naar adem om te interrumperen en raakte vervolgens verstrikt in haar eigen onnavolgbare woordenbrij.

Eerder die avond pakte ‘EenVandaag’ de door Viruswaarheid uitgelokte campagne van BN’ers messcherp aan. “De actie komt uitgerekend op de dag dat Jaap van Dissel spreekt van een tweede golf, het aantal ­besmettingen naar een recordhoogte stijgt en ziekenhuizen de reguliere zorg uitstellen.” Waaraan de presentator vilein toevoegde: “Ook dj Paul Elstak doet niet meer mee, maar hij verkoopt via zijn website wel mondkapjes”.

The day after zag Famke Louise ook zelf wel in dat haar performance bij Jinek niet al te best was geweest. Op haar instagram­account, waar ze eerder een #ikdoenietmeermee-video had gedeeld, bood ze excuses aan. Tevens liet ze haar miljoen volgers weten dat ze zich wilde laten ‘educaten’ over pandemieën. Maar was dat in het voorjaar dan al niet gebeurd toen ze, tegen betaling van duizenden euro’s, meedeed aan een overheidscampagne voor coronamaatregelen?

Voortschrijdend inzicht?

Was ze op 22 september getroffen door voortschrijdend inzicht, toen ze zich plots tegen diezelfde maatregelen ging verzetten? Of kwam dat inzicht juist ná Jinek, toen haar standpunt wéér honderd procent kantelde? Alweer? Jazeker, dokter Diederik en ‘influenza’ Famke waren aan de babbel­tafel in recordtempo naar elkaar toegegroeid. Zozeer zelfs dat ze een gezamenlijke coronacampagne zouden opzetten voor jongeren. Maar daar is niets van terechtgekomen. “Ik schuif Diederik even op de lange baan”, vertelde Famke Louise vorige maand in ‘RTL Boulevard’.

Famke Louise lijkt me een niet erg ­evenwichtig persoon. Dat blijkt ook uit de nieuwsitems waarin ze opduikt bij RTL Boulevard. Haar naam kwam daar afgelopen jaar ruim zeventig keer voorbij, ofwel anderhalf maal per week. Dan eens door een identiteitscrisis, dan weer vanwege haar ‘horrorweek’ na Jinek, een uit de hand gelopen ­ruzie met Uber of een verbroken relatie.

Natuurlijk, BN’ers vallen op, en van elke mug wordt een olifant gemaakt, maar in het geval van Famke Louise denk ik dat het voor haar welbevinden (en het onze!) beter is als ze haar influencerschap eraan geeft. Als je jong bent, mag je onwetend zijn en zomaar wat roepen (je mag natuurlijk ook eerst een boek lezen voor je je mond opent), maar doe dat dan lekker onder de kerstboom. En niet bij Jinek of voor het oog van één miljoen volgers op Instagram.