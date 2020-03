Het wordt zoeken naar de parels tussen alle corona-televisie

De een z’n dood, de ander z’n brood. Tijdens deze corona-epidemie geldt dat zeker voor informatieve televisieprogramma’s: de kijkcijfers zijn uitstekend. Wat je er écht wijzer van wordt is de vraag, maar we moeten toch ergens de saamhorigheid en solidariteit vandaan halen.

Om mij heen heerst een vreemde mix van ongeloof, afwachting, irritatie en gelatenheid. Het blijft lastig jezelf beperkingen op te leggen ‘voor het geval dat’. Ik merk dat ik op internet zoek naar schrijnende beelden van overvolle Italiaanse ziekenhuizen, zo van ‘hoe erg wordt het dan?’.

Op de site Volksgezondheidenzorg.info staar ik naar cijfers over de gewone griep, die in het seizoen 2017-2018 waarschijnlijk zo’n 9400 doden maakte in Nederland. Waar hebben we het toch over met die corona?

Gepensioneerde buren zijn boos: Moet de hele economie naar de gallemiezen om ons bejaarden wat langer in leven te houden? Maar ook: Dat heb je ervan als we maar over de hele wereld willen reizen en alle risico’s nemen met de natuur. Oftewel: Moeder Aarde heeft groot gelijk dat ze eens terugslaat.

Felle protesten tegen de scherpere maatregelen zie je niet op televisie. Op Twitter wel een afwijkend bericht van volkszanger Gers Pardoel, die zegt dat ‘de liefde in jezelf het enige is dat het coronavirus echt kan stoppen’. “Zodra je die liefde vindt kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen! Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel!” Mensen reageren verbijsterd. “Zet u en uw tweets in quarantaine, aub!”

Goed zoeken naar de parels op tv

Per saldo maakt televisiekijken flink chagrijnig deze dagen, met steeds weer het c-woord op ieders lippen. Zoeken maar naar de parels. Zoals donderdag het warme gesprek van Matthijs van Nieuwkerk met kinderboekenschrijfster Tonke Dragt, bij het publiekloze ‘DWDD’ dat meer dan ooit de favoriete stamkroeg is aan het begin van de avond. Nu het nog maar twee weken heeft te gaan hangt er een waas van sentimentaliteit om het programma. Joni Mitchell zong dan wel ‘You don’t what you’ve got till it’s gone’, maar qua DWDD beseffen veel kijkers dat terdege. Ik zag een bericht in de trant van ‘kan je niet wat langer doorgaan, nu we je zo nodig hebben?’.

Matthijs gaf Tonke Dragt trouwens wel gewoon een dikke zoen.

Wie zich nog verheugt op een gezonde portie Erica Terpstra vanavond, in de derde aflevering van ‘Erica op Reis’, krijgt een teleurstelling te verwerken; er komt een extra ‘Feiten en Fabels’-uitzending van de NOS over corona. Die is gepland na het achtuurjournaal en daardoor sneuvelt later op de avond de altijd zo positieve Erica door het virus. In het kader van de volksgezondheid zou ik zeggen: zet de afleveringen vast op NPO Start ofzo.

Een tip als je vanavond geen zin hebt in die speciale corona-uitzending: lekker naar België Eén. Daar begin een Britse detectiveserie ‘McDonalds & Dodds’. Gloednieuw: ITV zond de eerste aflevering op 1 maart uit, waar ik hem al zag. Een prikkelend politieduo, zij een felle zwarte dertiger, hij een slome witte bijna-gepensioneerde, in de idyllische stad Bath. Ook hier waart de dood rond, maar dan de versie die wordt veroorzaakt door haat, angst en hebzucht. De gezonde variant zeg maar.

