Het wordt een rillerige herfst, maar Podium Klassiek biedt ontsnapping

Veel onheilspellende tv afgelopen weekend. “De energiecrisis is écht heel ernstig. Dat horen we te weinig”, fulmineerde Eurocommissaris Frans Timmermans bij Buitenhof. Rusland gebruikt gas als oorlogswapen, om Europa te verdelen, verzwakken en extreme partijen aan de macht te brengen, ziet hij. Maar hij hoort nog geen politici zeggen dat we goedkope fossiele energie kunnen vergeten en dat de transitie naar duurzaam sneller moet.

Zulke uitspraken maken je ongerust, bij gebrek aan perspectief. “Er zit zoveel spankracht in onze samenleving, maar die moet je wel mobiliseren”, spoort hij Den Haag aan. Hoe dan, hoor ik mezelf denken. Is er íemand die werkelijk de leiding neemt in dit neoliberale, versnipperde Nederland, en mensen achter zich krijgt?

Tegen grenzen aanlopen

Jeroen Pauws nieuwe programmareeks Nederland is vol (BNNVara) op zondag bood ook nog weinig vreugde. Hij illustreerde zijn provocerende titel met de uitspraak dat Nederland over vijftig jaar twintig miljoen inwoners heeft, als het zo doorgaat. We staan, zegt hij, in de top-drie van filerijders en CO 2 - en stikstofuitstoot, we scoren slecht op luchtkwaliteit en levensverwachting. Nederland loopt tegen zijn grenzen aan, ook met de vele vliegtuigen, dieren, toeristen en verkeer, komt in volgende afleveringen aan bod. Het wordt nog een knappe klus om alle ballen van welvaart én welzijn in de lucht houden.

Net als bij de reeks Scheefgroei brengt hij samen met onderzoeksjournalist Sander Heijne de problemen uitgebreid in kaart, en zoekt daarna oplossingen. Heijne levert cijfers en fantastische schematische kaarten, Pauw gaat in gesprek met allerlei stemmen uit het betreffende debat.

Mensen willen blijven vliegen

Helaas bracht de eerste aflevering over vliegverkeer nog weinig lucht. Er waren schokkende cijfers: Schiphol veroorzaakt (veel) te veel lawaai voor twee miljoen Nederlanders, teveel uitstoot, stress, gezondheidsproblemen, en evenveel klimaatschade als 3,8 miljoen huishoudens. Maar mensen willen blijven vliegen, zei de directeur van TUI.

Als directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu zegt dat ‘we na flinke krimp heus nog wel op vakantie kunnen als we de hub-functie (overstappen) van Schiphol maar verkleinen’, was stilte het antwoord. Goeie vraag, of dit kleine landje wel zo’n grote (lucht-)doorvoerhaven moet zijn, of de grootste vleesexporteur, of vrachtvervoerder van Europa, zoals volgende weken aan bod komt.

Muziektalent in Podium Klassiek, zondag was er de eerste doorstart-aflevering na het pensioen van Paul Witteman, nu met Dieuwertje Blok en Floris Kortie in duo-presentatie. Beeld Podium Klassiek

Minister van infrastructuur en waterstaat Mark Harbers beloofde aan tafel om ‘binnen maanden en niet jaren’ wat zaken rond Schiphol definitief te regelen, zoals een CO 2 -plafond en de verplichte natuurvergunning mét voorwaarden. Zoals boeren die immers ook moeten aanvragen. Ik zag de sceptische gezichten van een advocaat, onderzoeksjournalist en omwonende en durfde er niet op te leunen.

En toen besloot ik Podium Klassiek (NTR) terug te zien, dat op de vroege zondagavond altijd kalmte en inspiratie brengt. De eerste doorstart-aflevering na het pensioen van Paul Witteman, nu met Dieuwertje Blok en Floris Kortie in duo-presentatie. Het was verstilling. Het was lucht. Het was mooi, luisteren naar talenten in klassieke en moderne muziek. Witteman heeft iets neergezet dat zonder hem verder zweeft. En kunsten blijken een uitstekend domein om scherpe verschillen even te vergeten.