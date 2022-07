Het WMC in Kerkrade: spektakel en emotie op 's werelds grootste blaasmuziekfestival

De gezichten van de muzikanten staan strak van de spanning, alleen de veren op hun hoeden wapperen in de wind. Muisstil wachtten ze tot hun dirigent het startsein aangeeft. Zo meteen hebben ze vijftien minuten om zich aan de jury en het publiek te tonen. Op het spel staat niks minder dan de titel van beste showband van de wereld in de allerhoogste klasse.

Normaal is het Parkstad Limburg Stadion de arena van voetbalclub Roda JC. Maar eens in de vier jaar dient het als strijdtoneel van het Wereld Muziek Concours (WMC). Afgelopen maand reisden tienduizenden muzikanten en honderdduizenden bezoekers naar Kerkrade voor de 70ste editie van dit internationale muziekfestijn.

Net een voetbalwedstrijd

De competitie lijkt wel wat op een voetbalwedstrijd: commentatoren, een livestream, cameramannen die over het veld rennen om de beste hoeken van de parade te filmen, een volle perstribune. En een publiek op het puntje van zijn stoel. Want botsen de marcherende muzikanten en majorettes niet tegen elkaar op bij al hun manoeuvres? Nee hoor: ze bewegen behendig om elkaar heen.

Ruud Hermans geniet van al die energie. “Het is een prachtig evenement”, zegt de bandmanager en hoornist bij Adest Musica uit Sassenheim. “Je werkt er een jaar lang naartoe, je bent op de top van je kunnen en het publiek is altijd enthousiast.”

De laatste jaren is het show-element volgens hem steeds belangrijker geworden. “We hebben een danser mee, één van onze eigen leden. Ze kleedt zich midden op het veld om en danst tijdens het ballad-onderdeel. Vroeger waren simpele passen genoeg. Maar de laatste jaren draait het steeds meer om het theater en de emotie.”

Duidelijke publiekslievelingen

Dat hebben de muzikanten van Advendo goed begrepen. Deze showband uit Sneek − gekleed in zwart-witte jasjes en grote witte hoeden die doen denken aan die van de Britse koninklijke garde − is een duidelijke publiekslieveling. Elk afgerond lied wordt beloond met een gigantisch applaus vanuit de tribune.

Advendo speelt geen traditionele legermarsen, maar populaire liedjes zoals Get Lucky (Daft Punk) en Hallelujah (Leonard Cohen) in blaasmuziekvorm. En wanneer ze met hun formatie de letters LOVE op het grasveld spellen, onder de muziek van het titellied van de serie Friends, is het publiek niet meer te houden.

“Het WMC in Kerkrade voelt voor ons altijd als thuiskomen”, zegt Erik-Jan Brummel, Advendo's tambour-maître (degene die voor de fanfare uitloopt). De sfeer op het concours is volgens hem altijd magisch. “We zijn een erg geliefd korps bij de Limburgers, en worden altijd gastvrij ontvangen door de organisatie en de vele vrijwilligers hier.”

Dit weekend was Advendo niet alleen geliefd bij het publiek, maar ook bij de jury. De band is wereldkampioen geworden bij de marsen, hun specialiteit. Maar dat is niet het enige wat dit voor hen een bijzondere editie maakt.

Het korps draagt hun shows dit jaar op aan hun in 2020 overleden instructeur, Marc Brinkhuis. Zijn dood bracht de al hechte vereniging nog dichter bij elkaar, zegt Brummel. “Muziek is emotie, muziek brengt verbinding. En dat wilden we tijdens deze editie van het WMC ook laten zien.”

