Het WK Fortnite is de Champions League onder de computergames

Liefhebbers van de razendpopulaire game Fortnite zitten dit weekend aan de buis gekluisterd. Vrijdagavond is de aftrap van het WK Fortnite in New York, zaterdag gaat het echte toernooi van start. En er staat aardig wat op het spel: met 30 miljoen dollar kent dit WK de best gevulde prijzenpot in de esports ooit.

Alleen de allerbeste spelers verzamelen dit weekend in het enorme Arthur Ashe Stadium in New York, bekend van het tennistoernooi US Open, voor de Wereldkampioenschappen Fortnite. Honderd deelnemers strijden zondag tegen elkaar in het solotoernooi, gevolgd door vijftig duo’s die het op zaterdag tegen elkaar opnemen, onder wie ook vier Nederlanders.

Fortnite is met tientallen miljoenen spelers de grootste game van het moment. In dit zogenoemde Battle Royale-spel worden honderd spelers gedropt op een eiland waar ze tegen elkaar vechten, wapens en grondstoffen verzamelen en huizen, muren en forten bouwen. Degene die als laatste overblijft wint.

Om op het WK te mogen spelen hebben de deelnemers een tien weken durende kwalificatie doorstaan, waarin ze het hebben afgelegd tegen 40 miljoen andere spelers wereldwijd. Met de plaatsing hebben de veelal jonge deelnemers al minstens 50.000 dollar gewonnen, ook als ze verliezen. Maar dat bedrag kan nog flink oplopen: de winnaar van elk toernooi gaat met 3 miljoen dollar naar huis.

De prijzenpot dit toernooi is ongekend, zegt Ramon Pützfeld, Fortniteredacteur van Esportsclub. “Ga maar na: in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat er 20 miljoen dollar per jaar doorheen, hier gaat het om 30 miljoen in één weekend.”

Schoolplein

Het succes van Fortnite? Dat het gratis is en toegankelijk, aldus Martin Verschoor, hoofdredacteur van maandblad en gamingwebsite Power Unlimited. “Je hebt geen Xbox of PlayStation nodig om het te spelen. Je kan het spel ook gewoon downloaden op je telefoon, tablet of laptop.” Fortnite is uitgegroeid tot een vorm van sociale interactie, voegt hij toe. Jongeren spelen deze game niet alleen, ze praten er over op het schoolplein en delen video’s van spelers op YouTube om van hun tactieken te leren. En behalve alleen kun je dit spel ook in groepen van twee of vier spelen. “Mensen spreken na school of ‘s avonds af om te gamen en praten dan via headsets met elkaar.”

Vier Nederlandse spelers maken dit jaar kans op de Fortnite WK-titel. De bekendste en meest succesvolle speler is Dmitri ‘Mitr0' van de Vrie, die een duo vormt met de Brit Kyle ‘Mongraal’ Jackson. Mitr0 staat wereldwijd bekend als een van de beste Fortnite-spelers en wordt gezien als een grote kanshebber. De 16-jarige won dit jaar al meerdere toernooien en wist in zes maanden tijd ruim een kwart miljoen dollar aan prijzengeld binnen te slepen.

Ook het Nederlandse duo Quinten ‘Quinten’ Van Der Zijpp en Levi ‘Lnuef’ Edelijn speelt mee in New York. Dave ‘Rojo’ Jong wist zich op het allerlaatste kwalificatiemoment ook nog te kwalificeren. Hij speelt samen met de Brit Jaden ‘Wolfiez’ Ashman.

Groter dan Formule 1

Dat het niet zomaar een spelletje is, benadrukt ook Verschoor. “Het WK Fortnite is groter dan de Formule 1. Miljoenen mensen zullen dit weekend via hun tv of streamingdiensten inschakelen op dit toernooi.” Net als in de Champions League bij het voetbal zijn er mensen die de wedstrijden becommentariëren en zijn er voorbeschouwingen en nabeschouwingen te zien. En het is minstens net zo spannend, vindt Verschoor. “In videogames kan er veel meer en een wedstrijd kan echt alle kanten opgaan. Het is een moderne sport, met moderne regels, goed becommentarieerd en spectaculair in beeld gebracht.”

De spelers zijn niets minder dan echte atleten, zegt Pützfeld. Deze jongens zijn acht tot tien uur per dag in de weer met deze game. Ze hebben managers, mental coaches en diëtisten die ervoor zorgen dat ze genoeg bewegen en de juiste mindset hebben. Het is serieus werk en voor deze jongens valt er aardig wat geld mee te verdienen. “Het zou zomaar kunnen dat een 16- of 17-jarige jongen straks als multimiljonair het stadion uitloopt.”

