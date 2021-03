Het witte doek lonkt voorlopig nog naar lege zalen

Niet dat de branche een andere boodschap van demissionair premier Rutte had verwacht dinsdagavond, maar het blijft slikken dat de bioscopen nog niet open mogen. De Nederlandse filmzalen verkeren nu al ruim een jaar in zwaar weer en het ziet er nog niet naar uit dat de coronabewolking op korte termijn optrekt. “We kijken terug op een ongekende crisisperiode die nog onverminderd gaande is”, constateert Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBF).

1 bioscoop gesneuveld

Het witte doek lonkt op het moment tevergeefs in de 260 bioscopen die Nederland rijk is. Daarvan zijn er 70 in handen van de grote spelers Pathé, Vue en Kinepolis. Daarnaast zijn er nog zo’n 90 onafhankelijke bioscopen, vaak familiebedrijven. De overige 100 zijn filmtheaters, al dan niet gesubsidieerd. In het afgelopen jaar hebben die zalen samen gemiddeld 80 procent minder bezoekers over de vloer gekregen dan in een virusvrij jaar.

Door steunmaatregelen van de overheid is tot nu toe slechts één bioscoop door de gevolgen van corona gesneuveld, namelijk Cinema Tiel. “Wij zijn dus blij met de noodsteun”, zegt Nolthenius. “Maar voor veel bioscopen is het steunpakket niet voldoende. Ketens krijgen bijvoorbeeld maar 15 procent van de vaste lasten vergoed. Het vet dat we op de botten hadden, is verdwenen. Bij een aantal bioscopen staat het water niet aan de lippen, maar gutst het naar binnen.”

Publiek en zalen staan te springen om draaiende projectoren

Om de crisis door te komen, organiseren bioscopen enthousiast online filmquizzen en attenderen ze filmfans op streamingsdiensten als Picl, CineMember of Pathé Thuis. Maar hoe leuk dat ook kan zijn, het voelt voor het publiek toch als de reservebank. Ook de bioscopen staan als vanzelfsprekend te springen om de projectoren weer aan te mogen zetten.

Wat Nolthenius betreft kan dat ook veilig: “Toen wij voor maximaal dertig mensen open mochten, hebben we dat bewezen, al was films vertonen met dat aantal bezoekers niet rendabel.” Volgens de branche zijn er vijftig bezoekers per voorstelling nodig om ‘enigszins rendabel’ te draaien. Nolthenius: “Om winstgevend te zijn, moet dan wel ook de horeca open. Dat is bovendien veiliger omdat mensen anders in beweging komen om ergens anders iets te eten en drinken te halen.”

‘Laagdrempeligheid moet blijven’

Het invoeren van testbewijzen of sneltests wijst de sector van de hand. Bioscopen en filmzalen vinden dat zowel economisch als praktisch onhaalbaar, zo verklaarden ze onlangs. Bioscoopbezoek is bij uitstek een spontane actie, die kort van tevoren wordt gepland. Naar de film gaan moet laagdrempelig blijven, vinden de bedrijven, en mag geen extra geld kosten door die tests.

De NVBF-directeur benadrukt dat hij er vertrouwen in heeft dat filmliefhebbers de weg naar de bioscoop straks weer als vanouds zullen vinden, en dat de sector zich op termijn zal herstellen.

Maar voorlopig moeten de Nederlandse bioscopen vrezen dat het witte doek niet eerder dan eind mei weer naar beneden mag. Dat is volgens Nolthenius niet alleen een economische tik. Gesloten bioscopen richten ook maatschappelijke schade aan, stelt hij. “Vooral jongeren kampen met eenzaamheid, angst en stress. Ontspanning is daarom van groot belang.”

Lees ook:

Luxe bios met vip-stoelen is in trek

Bioscopen zaten de afgelopen jaren juist in de lift omhoog. Dankzij meer aanbod en service werden miljoenen kaartjes extra verkocht.