Het wildste design van de jaren tachtig, nu te zien in het Groninger Museum

Het is misschien wel de wildste stroming die de designwereld heeft gekend: het werk van de Memphis-groep. Ze maakten in de jaren tachtig meubels in felle kleuren en buitenissige vormen: bollen met driehoeken, wilde patronen met effen vlakken en peperdure materialen met goedkope kunststof. Het leken eerder sculpturen dan gebruiksvoorwerpen. En dat was precies de bedoeling. Het moest in alles anders zijn dan de functionele, logische of minimalistische ontwerpen van hun voorgangers.

Initiatiefnemer voor de groep was de Italiaan Ettore Sottsass die op een avond in 1980 een internationaal gezelschap van jonge ontwerpers bij elkaar bracht. Naar verluidt lag op de draaitafel een plaat van Bob Dylan die repte over de Memphis Blues – en toen had de groep een naam die later heel chic leek te verwijzen naar de stad uit de Egyptische oudheid.

Het bonte museumgebouw zelf is helemaal in deze stijl ontworpen

In het Groninger Museum is nu een zaal ingericht met werk van Memphis-ontwerpers uit de vaste collectie. Logisch dat het museum er speciale aandacht voor heeft, het bonte museumgebouw zelf is helemaal in deze stijl ontworpen. Architect Alessandro Mendini, die ook een ontwerp voor Memphis maakte, creëerde het begin jaren negentig.

Memphis was geliefd bij verzamelaars, maar drong nooit echt door tot de gewone huiskamer en werd al snel lelijk gevonden. Toch is de invloed groter dan gedacht. Kijk naar videoclips uit de jaren tachtig en de kleurige Ikea-meubels van toen, en je herkent de vormen- en kleurentaal van Memphis. Nu de jaren­­ tachtig een revival beleven, groeit ook de waardering voor deze stijl weer.