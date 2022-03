Het ‘Viotti-effect’: een Concertgebouw vol jongeren en Paradiso-achtige taferelen

De zee aan fietsen voor het Concertgebouw bewees het: jongeren in de zaal. En niet zo’n klein beetje. Niet voor een popconcert – al werd er na afloop flink gejoeld en gefloten – maar voor Lorenzo Viotti die een symfonie van Mahler dirigeerde. Zijn eerste in Nederland.

Er is al veel gesproken over dit ‘Viotti-effect’. De nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) werkt als een magneet op jongeren die zelden of nooit een klassiek concert bijwonen. Met behulp van een uitgekiende introductiecampagne, en met optredens in talkshows staat het Viotti-merk in korte tijd voor jong, avontuurlijk, snel en dynamisch. Voor iets waar je per se bij wilt zijn.

Paradiso-geluiden

Een stampvol Concertgebouw dus op zaterdagavond. Zo vol dat het gebouw er zelf ook weer aan moest wennen. Het duurde even voordat iedereen zijn plekje had gevonden, waardoor het concert tien minuten te laat begon. Zeventig minuten geconcentreerd en aandachtig luisteren later was er dus dat gejoel en gefluit. Geluiden die je eerder in Paradiso verwacht.

Viotti beloonde dat enthousiasme met een toegift. Ook al zo’n nieuwerwets Viotti-dingetje, want orkesten hier geven nooit een toegift. Al helemaal niet na een moeilijke Mahler. En die toegift was ook nog eens een hele bijzondere. Het hele orkest ging staan, waarna alleen een deel van de strijkers begon te spelen. Alle andere musici zongen op die begeleiding het Ave verum corpus van Mozart.

Zingende orkestmusici, geweldig. Bij repetities laat Viotti zijn musici vaker een frase zingen, zodat ze die beter voelen in hun lijf. Wat een bijzonder moment was dit, slagwerkers en trombonisten die de breekbare melodie van Mozart zongen. En ook nog eens heel goed. Onvergetelijk.

Mahlermeters

Onvergetelijk was ook Viotti’s omgang met Mahlers Vijfde symfonie. Het NedPhO heeft onder de voorgangers van Viotti – Hartmut Haenchen en Marc Albrecht – heel wat Mahlermeters gemaakt. Maar ook voor deze orkestroutiniers zal Viotti’s aanpak uitermate verrassend zijn geweest.

De nieuwe chef sprak de zaal vooraf toe. “Mahler 5 in het Amsterdamse Concertgebouw! No pressure”, zei hij ironisch, doelend op de grote Mahler-schoenen waarin hij hier moest stappen. Hij was zich bewust van het feit dat velen in de zaal de symfonie al vaak hoorden, maar voor al die nieuwelingen legde hij graag nog het een en ander uit.

Lorenzo Viotti laat zijn musici delen in het joelende enthousiasme van een stampvol Concertgebouw. Beeld Melle Meivogel

En toen begon de trompet uit zichzelf aan zijn beginmotief, Viotti liet hem begaan. Hetzelfde deed de dirigent bij de overgang van het Adagietto naar het laatste deel – hij gaf niets aan, de hoorn begon als vanzelf te spelen.

Tussen die vrijgelaten trompet en hoorn ontrolde zich een symfonie zoals je die maar zelden hoort. Boordevol ongewone details, opzwepende climaxen, maar ook vol subtiele verstilling. De magnifieke aarzelingen in het Weense walsritme, een melodie die als een klaterend helder kolkje wegstroomt in een afvoerputje, gemene pizzicati, een komisch toefje fagot.

Je keek je oren uit in deze gespierde uitvoering vol scherpe contrasten. Het NedPhO was in blakende topvorm, hoorbaar blij en ingenomen met zo’n magnetiserende chef.

Herhaling maandag. Er zijn nog een paar kaarten.

