Het vierde seizoen van Westworld verdient toch nog een kans

Westworld werd de laatste jaren steeds onbegrijpelijker. Maar het vierde deel laat zien dat de robotserie nog altijd bestaansrecht heeft.

Westworld heeft het de kijkers in het verleden niet makkelijk gemaakt.

De premisse van het eerste seizoen was nog tamelijk eenduidig. In de sciencefictionproductie − gebaseerd op een jaren ‘70-film over een Wilde Westen-themapark waarin levensechte robots de bezoekers vermaken − ontwikkelen deze robots een eigen bewustzijn, waarna ze de gasten van het park beginnen te terroriseren.

Het tweede seizoen rammelde al wat meer: de niet van echte mensen te onderscheiden robots ontsnappen, mengen zich in de echte wereld, en zinnen op wraak − terwijl er plots ook nog een soort kunstmatig hiernamaals voor artificiële intelligentie ontstaat.

Het derde seizoen ontspoorde echter volledig. En viel, mits ondergetekende het überhaupt goed begreep, eigenlijk onmogelijk samen te vatten in een paar regels. Het zag er allemaal geweldig uit, maar wat gebeurde er nu eigenlijk?

De stortvloed aan kritiek die volgde hebben de makers zich ter harte genomen, want het vierde seizoen, waarvan de laatste aflevering deze maand op HBO Max verscheen, behaalt weer het niveau waarmee het allemaal begon.

Mens en robot zijn van rol gewisseld

De robots − met Charlotte Hale als kwade genius − hebben inmiddels de wereld overgenomen, en gebruiken de inwoners zoals de echte mensen ooit de robots van het park gebruikten: als speelgoed ter lust en vermaak. De rollen zijn omgedraaid.

En, net als destijds, zijn er ook nu ook enkele opstandelingen die níet onder de duim te krijgen zijn. Hoe dit allemaal zo is gekomen, en of de mensheid nog enig hoop op herstel mag koesteren, is inzet van de acht afleveringen.

Jeffrey Wright en Luke Hemsworth in het vierde seizoen van Westworld. Beeld HBO

Dit vierde deel slaagt precies dankzij de elementen die Westworld ooit zo’n succes maakten: een bepalend wtf-moment in de overweldigende vierde aflevering; het spelen met verschillende tijdlijnen zónder compleet onbegrijpelijk te worden, een plotlijn die enigszins begrijpelijk is en ergens ook wel doet denken aan de oorspronkelijke reeks.

Wat is echt, wat is nep?

Maar vooral: er valt weer wat te ontdekken. En dat mysterie wordt langzaam afgepeld. Wat is er met de mensen gebeurd? Wat is er met die gekke toren? Wat is er met Dolores aan de hand? Wat is echt, wat is nep?

Ook de sterrencast lijkt er weer meer plezier in te hebben: Evan Rachel Wood als Dolores, Jeffrey Wright als Bernard, Aaron Paul als Caleb, Thandiwe Newton als Maeve, Ed Harris als The Man in Black: deze sterrencast is samen met de prachtige enscenering en sterke soundtrack eigenlijk al reden genoeg om dit vierde deel, ook al had je Westworld al afgeschreven, toch nog een kans te geven.

Het ziet er niet best uit voor de mensheid, dankzij een monster van eigen makelij. Dat is en blijft de deprimerende les van de robotserie. De slotaflevering neemt alvast een voorschot op een vijfde deel — of dat er van gaat komen, is nog even onzeker. Mocht HBO besluiten van niet, dan hebben de makers hun cyclus in ieder geval prachtig rondgebreid.

Het vierde seizoen van Westworld is nu te zien op HBO Max.