Het verband tussen Ivanhoe en de flexeconomie

Fans van de middeleeuwse ridder Ivanhoe kunnen dit weekend een feestje vieren: het is namelijk 250 jaar geleden dat diens geestelijk vader – Walter Scott – het levenslicht zag. Dat gebeurde in Edinburgh, op 15 augustus 1771. Rond 1800 begon Scott met het schrijven van een imposante reeks romans die zich veelal in het verleden afspeelden. Zijn bekendste roman is Ivanhoe (1820), al zal die bekendheid voor ons, 20ste- en 21ste-eeuwers, ook het gevolg zijn van de populaire, sterk geromantiseerde (tv-)verfilmingen van dit ridderverhaal uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw. Hoe dan ook, met zijn historische romans kreeg Sir – hij werd in 1820 zelf geridderd – Walter Scott in de 19de eeuw navolging van andere schrijvers en ­inmiddels geldt hij als de vader van de historische roman.

Ook de economie is schatplichtig aan Scott. Zonder hem zouden we geen freelancers hebben. Althans, als Scott er niet was geweest, zouden werklieden zonder vast contract vrijwel zeker een andere naam hebben gehad. Het was namelijk dankzij Scotts roman Ivanhoe dat het woord freelance (in de brontaal: free lance) grote bekendheid kreeg. In de roman biedt een edelman op zeker moment aan (koning) Richard Leeuwenhart de diensten van zijn ‘Free Lances’ aan. Letterlijk betekent free lance vrije lans (speer), maar Scott gebruikte het woord als persoonsnaam voor een vrije lansier oftewel huurling. Daar waren er in de middeleeuwen nogal wat van: soldaten die wapen en krijgskunst aanboden aan de krijgsheer die bereid was het meest voor hun diensten te betalen.

Hoewel Ivanhoe niet de oudste bron van free lance in de betekenis huursoldaat is, verspreidde het woord zich dankzij de roman snel. Rond 1860 ontstond het synoniem freelancer en werd de betekenis van beide woorden uitgebreid tot losse werknemer. In die betekenis nam het Nederlands freelancer rond 1950 over uit het Engels.