Het veertigste Asterix-avontuur komt eraan

Obelix zet zijn tanden nog maar eens stevig in een zwijntje. “Mjamm, mjamm, mjamm”, klinkt zijn grommende gesmak. Zijn kleine vriend Asterix zit naast hem en knabbelt aan een boutje. Enkele goed gevormde dorpsgenoten die langswandelen, voorzien de Galliërs van voedingsadviezen: “Eet en drink met mate” en “Beweeg elke dag matig intensief”. Is het historische duo van plan op dieet te gaan?

Vandaag verschijnt een voorproefje van het veertigste Asterix-avontuur, dat deze keer wordt gemaakt door een nieuw auteursduo. De oude scenarioschrijver Jean-Yves Ferri, sinds 2013 de schrijver van de Asterix-verhalen, maakt plaats voor Fabrice Caro, beter bekend als FabCaro, een bekende Franse cartoonist. Hij wordt nog wel geflankeerd door tekenaar Didier Conrad, die al sinds 2011 aan de strips verbonden is.

Vele generaties groeiden op met de verhalen over de twee vrienden, waarvan er één als kind in de toverdrank is gevallen, en het kleine Gallische dorpje dat het opneemt tegen de Romeinen. De stripreeks, die in 1959 werd bedacht door scenarist René Goscinny en tekenaar Albert Uderzo, is inmiddels vertaald in 117 talen en dialecten. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 393 miljoen exemplaren van verkocht.

Of Asterix en Obelix inderdaad van plan zijn om hun voedingspatroon aan te passen, blijft nog even een verrassing. Het veertigste album ligt volgend jaar op 26 oktober in de winkels.

Lees ook:

Bijna overal leest iedereen Charlie Mackesy en de nieuwe Asterix

Verrassend genoeg heeft de nieuwe Asterix in Nederland de bestsellerlijst niet eens gehaald