‘Het tij keren’ kun je alleen maar figuurlijk opvatten

Recentelijk berichtten kranten en andere media in verband met corona én klimaatverandering dat ‘we moeten proberen het tij te keren’. Weliswaar is ‘het tij keren’ (een einde maken aan een ongewenste ontwikkeling) nu een courante uitdrukking, maar een lezeres zet er vraagtekens bij: ‘De getijden zijn afhankelijk van de zwaartekracht van de maan (en de zon). Hoe denken mensen daarop invloed te kunnen uitoefenen?’

Strikt natuurkundig is ‘het tij keren’ inderdaad onbegonnen werk voor een persoon. Je kunt deze uitdrukking dan ook met geen mogelijkheid letterlijk opvatten. Misschien is dat juist de kracht ervan: ze benadrukt dat het enorm veel inspanning vergt om een (dreigende of reeds gaande) ontwikkeling te beïnvloeden. De uitdrukking impliceert een handelende persoon of instantie, maar er bestaat ook een passieve variant: ‘het (ge)tij keert’. Die kan behalve figuurlijk wél letterlijk worden opgevat, namelijk in beschrijvingen van de getijdenbeweging.

Amerikaanse burgeroorlog

Afgaande op informatie uit het Woordenboek der Nederlandsche taal dateert ‘het (ge)tij keert’ uit het midden van de 19de eeuw. De actieve pendant ‘het tij keren’ is pas rond 1930 courant geworden. Toch is er ook een enkele vroege bron waarin deze variant wordt gebruikt: in november 1864 schreef het Algemeen Handelsblad in de rubriek ‘Engelsche post’ over de Amerikaanse burgeroorlog, dat een generaal versterkingen had gestuurd: daarmee ‘werd het tij gekeerd’.

De tekst is afkomstig uit ‘particuliere correspondentie’. Die is mogelijk rechtstreeks vertaald uit het Engels, bij mijn weten de enige andere Europese taal waarin de metafoor ‘het tij keren’ (to turn the tide) courant is. Volgens Engelse etymologen is to turn the tide aan het begin van de 19de eeuw courant geworden. Wellicht heeft het Nederlands de uitdrukking uit het Engels overgenomen.