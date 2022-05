Het succes van stand-upcomedy: het leven voor heel even lichter maken

Stand-upcomedy is populair. Zowel bij jonge komieken als bij het publiek. In Utrecht opende in coronatijd zelfs een tweede comedyclub. ‘In korte tijd lekker veel grappen afvuren.’

Wie op een willekeurige dinsdagavond in de Amsterdamse comedyclub Toomler belandt – op een zogeheten open mic-avond, met een microfoon voor beginnende en meer ervaren comedians – doet er verstandig aan niet vooraan te gaan zitten. Tenzij je het hoogtepunt van de avond wilt worden. Want je kunt erop wachten dat de MC, de master of ceremony, én de comedians jou uitkiezen als favoriet mikpunt. Die comedians testen op dit soort avonden ieder acht minuten lang hun grappen uit op de zaal.

En als je dan toch per ongeluk vooraan zit, student psychologie bent en net die dag een college seksuologie hebt gehad waarbij je leerde dat de clitoris veel groter is dan iedereen denkt, en dat ook nog vertelt aan de MC, dan weet je dat het de hele avond over seks zal gaan. Maar er zijn ook heel andere avonden, je weet het nooit van tevoren, dat is het leuke.

Een rondje langs de grote comedyclubs in het land – in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam – leert dat stand-upcomedy steeds meer aan populariteit wint. De clubs lopen goed, het publiek is enthousiast en er zijn meer podia en comedians dan ooit: ook in kroegen treden stand-uppers op, er zijn comedyfestivals en Comedy Nights onder de noemer Zeist lacht, Breda lacht of Arnhem lacht. Er wordt heel wat afgelachen in Nederland.

Ook op tv. Arjen Lubach nodigde laatst in zijn programma elke dag van die week een stand-upper uit, zoals Raoul Heertje. Die was in 1990 de oprichter van het allereerste stand-upgezelschap: Comedytrain, dat als thuishonk de comedyclub Toomler heeft. Toomler merkt duidelijk dat er zich meer beginnende comedians aanmelden en dat de kaartverkoop aanhoudend goed loopt.

In Utrecht opende in coronatijd zelfs, naast het al bestaande Comedyhuis, een tweede comedyplek: Comedy Café Utrecht, het zusje van het Comedy Café aan het IJdok in Amsterdam, waar mensen ‘een totaal avondje uit beleven’. Het loopt als een tierelier, zegt oprichter en comedian Arjan Kleton. Hij denkt dat het succes van stand-upcomedy beïnvloed is door het succes van Tiktok en YouTube: “Op YouTube zie je comedians hooguit een kwartier bezig, het gaat erom lekker veel grappen af te vuren op het publiek. Op Tiktok heb je zelfs filmpjes van een minuut, jonge mensen houden van tempo.”

Vijf tot zes dagen per week biedt zijn café een programma met optredens van stand-uppers en het zit vaak vol met vooral twintigers, dertigers en veertigers. Volgens Kleton, die ook impresariaat Grappige Zaken heeft, is dat opmerkelijk omdat het met de kaartverkoop bij theaters na corona nog steeds moeizaam gaat. De zalen waar de wat onbekendere cabaretiers optreden zitten soms maar halfvol, weet hij.

Steeds vaker boekt hij nu een stand-upavond in een theater met zo’n vijf comedians – The Knock Out Comedy Crew – van wie er één de boel aan elkaar praat. “Maar als dat niet goed wordt gepromoot, zit er alsnog een 60plus-publiek in de zaal, en dat ziet liever een cabaretier met een lang verhaal en een boodschap.”

Stand-up comedy is ontstaan in de Verenigde Staten, waar ook de grote namen ooit zijn begonnen in kleine clubs. Zoals Amy Schumer (die dit jaar mede de Oscars presenteerde), Chris Rock (die de klap van Will Smith moest incasseren), Dave Chappelle (die kritiek kreeg op zijn grappen over transmensen) en Jerrod Carmichael (die op het podium juist uit de kast kwam).

Stand-upper Marie Koet in het Torenlaan Theater in Zeist. Beeld Bram Petraeus

Ga niet meteen naar de grap

Maar ook in Nederland, dat bekendstaat om z’n meer theatrale en boodschapperige cabaretcultuur, zijn stand-uppers dus niet meer weg te denken. Om het te worden, vergt vooral veel oefening. Thuis achter je pc heb je een briljante grap bedacht, maar als je voor het publiek staat vallen er pijnlijke stiltes: dat overkomt de beste beginnende comedian. Er zijn daarom clubs die cursussen aanbieden, en er zijn ervaren komieken zelf die het vak graag aan nieuwkomers leren.

Zo gaf Janneke de Bijl in coronatijd onlinecursussen stand-upcomedy: vijf lessen in kleine groepjes van maximaal vier studenten. Ze kregen schrijfopdrachten voor thuis en individuele feedback per mail. Onderwerpen: het vinden van je podiumpersonage, het vergaren van materiaal en het oefenen met graptechnieken. Zoals: ga niet meteen naar de grap, geef ook echt iets van jezelf aan het publiek.

Gitaarcomedian Roel C. Verburg geeft ook graag zijn kennis en ervaring door. Hij merkt dat er onder zijn cursisten nu een groter percentage is dat er verder mee gaat, serieuzer is. Daarom leidt hij ook vervolggroepen: die komen elke twee weken samen om nieuw materiaal voor elkaar te spelen en te verbeteren. Verburg ziet echt een verschil met toen hij begon. “Toen stond ik als stand-upper in een kroeg nog weleens tussen een dichter en een singer-songwriter, nu begin je meteen tussen andere comedians.”

Bij Comedytrain waken de meer ervaren collega’s over de jonge garde. Onder hen ook het allereerste lid van de club: Theo Maassen, die zichzelf meer een cabaretier noemt dan een comedian. Maar wel eentje die stand-upcomedy nog steeds gebruikt om zijn grappen te testen bij het publiek. En hij snapt waarom dat genre zo geliefd is: “Omdat het leven zwaar is en stand-uppers in staat zijn het voor heel even lichter te maken.”

Hij weet nog hoe hij zelf begon: als Brabantse, slungelige begin-twintiger die opviel door zijn directe manier van praten. Hij was minder netjes dan Youp en Freek, “dat waren eigenlijk keurig pratende meneren. Verder was er nog niemand, je was al anders als je geen bril had.”

Maassen ziet Comedytrain als een gilde, waar de leden elkaar corrigeren. “Ik leer ook weer van jongeren: hun onbevangen blik, hun vanzelfsprekende energie en de verrassende manier waarop ze humor peuren uit een onderwerp waar ik zelf niet op gekomen was.”

Slechts 10 procent is vrouw

Stand-up is dus succesvol, maar nog steeds is maar 10 procent van de vaste kern bij comedyclubs vrouw, ook bij Toomler. Is dat niet raar? Maassen: “Bij stratenmakers is dat percentage nog lager. Geloof me, er is nog nooit een leuke vrouw niet aangenomen bij ons. Sterker, we zitten te springen om goeie vrouwen.

Vergeet niet: er is geen diversere comedyclub dan Comedytrain. We hebben comedians met roots in Congo, Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije. Oké, het is een apenrots. Maar als je echt grappig bent, kom je er echt wel. Het is een gemengde sport. Ik denk trouwens dat het bij de plantsoenendienst ook een apenrots is.”

Jorn van Dam. Beeld Bram Petraeus

‘Ik hoef niet meer af te wassen in restaurants. Ik ben comedian’ Jorn van Dam (28) komt uit Midwoud, een dorpje tussen Hoogkarspel en Abbekerk (waar S10 opgroeide!) in West-Friesland. Als puber fietste hij elke dag meer dan 20 kilometer heen en weer naar school in Hoorn. “Waar ze tegenwoordig een e-bike voor hebben.” Van Dam woont inmiddels in Amsterdam, maar kijkt nog steeds met dorpsogen naar de stad. De stad waar ze het Vondelpark ‘natuur’ noemen, en het dorp waar ze nog steeds ‘Zwarte Piet vieren’. “Ik zit sinds vier jaar in de vaste ploeg van Comedytrain, na eerst een tijdje aspirant-lid te zijn geweest. Ik verdien al een tijdje mijn geld met alleen maar optredens. Soms denk ik: hoe is dit in hemelsnaam gebeurd? Ik hoef niet meer af te wassen in restaurants, zoals eerder. “Ik vertrok naar Amsterdam, maar ik wist niet wat ik wilde, ik voelde me best verloren. De mbo-koksopleiding had ik afgerond en met mbo-ICT ben ik op mijn 18de gestopt. Dat was het niet voor mij. Toen kwam ik op het idee om eens bij een comedyavond te gaan kijken, ik dacht: dit wil ik, dit kan ik ook. Vijf jaar geleden deed ik een cursus bij Roel C. Verburg. Behalve dat het leerzaam was, kwam ik zo ook in contact met andere comedians. Voor je het weet zit jij ook in dat wereldje. ‘Alleen mijn drankje werd betaald’ “Vanaf die tijd trad ik twee keer per week op. Intussen moest ik een Facebook-account aanmaken, waar ik helemaal geen zin in had, want ik wil niet worden gevonden, ik vind het al lastig om iemand te sms’en of te mailen. Daar wacht ik vaak een dag mee. Maar Facebook is nodig, omdat comedians nou eenmaal worden geprogrammeerd via Facebookgroepen om ergens in een uithoek van het land in een bar of een restaurant te spelen. Ik verdiende er niets mee, mijn drankje werd betaald, dat was het wel. “Ik had het geluk dat Peter Pannekoek van Comedytrain, die zijn materiaal soms testte bij het Comedy Café, vroeg of ik eens op een dinsdag bij Toomler wilde spelen. Ik kende Toomler helemaal niet. Toen ging het snel, en inmiddels krijg ik als lid van Comedytrain daar ook betaald voor optredens. Vals-positieve soatest “Het is zo leuk om iets geks wat je meemaakt meteen ’s avonds te kunnen gebruiken in de club. Zoals laatst toen ik een uitslag kreeg van een soatest: ik had syfilis. En korte tijd later belden ze dat de uitslag niet klopte: ik had toch geen syfilis. Het was een vals-positieve uitslag. Ze zeiden ook nog dat het een voordeel was dat ik mijn seksuele contacten na het slechte nieuws nu goed nieuws kon brengen. Tsja. “De meesten bij Comedytrain hebben hbo of universiteit gedaan. Veel merk ik niet van het verschil. Ik kan het gebruiken, ik kan er grappen over maken. Toen ik jong was dacht ik dat studenten in grote steden de wereld beter begrepen, maar als je er eenmaal woont kom je erachter dat niemand er iets van begrijpt.”

Marie Koet. Beeld Bram Petraeus

‘Vrouwen die grappig zijn, niet iedereen is er dol op’ Marie Koet (25), komt uit Haarlem en studeert filosofie in Groningen. Ze viel op op het openmic-podium, laatst in Toomler, kreeg ook het hardste applaus, als enige vrouw naast zeven mannen. Ze is een koningin van de zelfspot. “Ik heb geen anorexia”, zegt ze, “maar ik word vaak over het hoofd gezien en ik moet nog steeds uitkijken bij wildroosters.” Als een comedyclub nu zou zeggen, kom bij ons, doet ze het meteen. Jammer dan, van die filosofie. “De eerste keer dat ik optrad, ruim een jaar geleden, wist ik: dit wil ik. Over driekwart jaar studeer ik af, en daarna stort ik me alleen nog maar op comedy. Heerlijk. Ik treed nu steeds zo’n acht tot tien minuten op in het open mic-circuit, in kroegen, maar ook in echte comedyclubs zoals Haug in Rotterdam. Ik verwacht er pas over een aantal jaar mijn geld mee te verdienen. Mijn gratis studenten ov-kaart heb ik nog, dat scheelt. En ik krijg consumptiebonnen! ‘Niet chill als chicks grappig zijn’ “Ik ben nu vaak de enige vrouw in een line-up. Raar, maar het publiek lijkt het niet gewend, een vrouw die grappen maakt. Na mijn optreden in Toomler complimenteerde een vrouw me: ‘Ik vind het eigenlijk niet chill als chicks grappig zijn, maar jij was goed.’ De dag erna stond ik in Utrecht, sprak weer een vrouw me aan: ‘Normaal vind ik vrouwen niet zo grappig, maar jij deed zeker niet onder voor de mannen.’ Dat was dan als compliment bedoeld. “Als je vast bij een club zit, ga je vaak na een jaar of vijf meedoen aan cabaretfestivals, zoals het Leidse Cabaretfestival of Cameretten. Daar komen impresariaten op af. Als je daar opvalt, kun je met een programma gaan toeren. De meeste beginners, zoals ik, doen eerst een comedycursus, ik deed het bij Janneke de Bijl, online. Zij leerde me basisdingen, bijvoorbeeld dat je je microfoonstandaard aan de kant zet als je begint, hoe je beter beweegt en hoe je overkomt. Grappen bedenken “Ik schrijf sinds vier jaar voor satirische website De Speld, meestal voor De Pin, het zusje van De Speld. Als freelancer krijg ik per bijdrage betaald. Ik begon daar met een stage, waar ik veel van leerde: hoe je een grap maakt, hoe overdrijving werkt, hoe je beter leert observeren. “Als ik nu ga eten met vriendinnen, kijk en onthou ik beter wat ik kan gebruiken, haha. Soms tik ik aan tafel al wat grap-ideeën op mijn mobiel. Zoals dat ik me afvraag of wij als zweverige antroposofen van de vrije school ons wel kunnen handhaven in deze maatschappij. Inmiddels denken zij zelf ook mee, en zeggen ze: ‘Is wat ik net zei niet leuk?’

Theo Maassen treedt op in Rotterdam. Beeld ANP / Arie Kievit

Vijf tips van Theo Maassen voor beginnende stand-uppers

1. Stel vast dat je een bovenmatig gevoel voor humor hebt. Ontbreekt dat? Begin er dan niet aan. 2. Vergeet nooit: comedy is a man or a woman in trouble. Dus: heb het over je problemen. Vraag je af: hoe zou je willen dat de wereld is en hoe is die, en hoe zou jijzelf willen zijn en wie ben je? Die kwesties op een grappige manier verwoorden is de kunst. 3. Zoek naar jouw specifieke defect, jouw kwetsbaarheid, dat maakt wat je daar staat te vertellen urgent. Het publiek voelt dat en wil met je mee in je verhaal. Het is dus het tegenovergestelde van pochen. 4. Oefen, oefen, oefen, in welke situatie of kroeg dan ook. Zorg dat je publiek hebt, test grappen op ze uit. Ontdek wat wel en niet werkt. 5. Sta in het begin liefst nog met één been in het echte leven, heb een bijbaan, het levert je ook weer materiaal op. Geen bijbaan? Zeur dan niet over weinig geld, maak meters, speel!

Kijktips: er zijn ook comedians die geen man zijn

De comedywereld wordt nog steeds gedomineerd door mannen, maar in populaire series zijn de glansrollen weggelegd voor vrouwelijke en non-binaire comedians.

Feel Good (Netflix)

Deze semi-autobiografische serie volgt het leven van de Canadese Mae Martin, cabaretier en herstellend drugsverslaafde. Martin – gespeeld door Mae Martin zelf – probeert zich een weg te banen door de wereld van de professionele stand-upcomedy terwijl ze worstelt met haar identiteit en PTSS.

De focus van de serie ligt op de heftige knipperlichtrelatie die ze onderhoudt met vriendin Georgina (koosnaam George), leraar en ‘voormalig hetero’. Beiden brengen de nodige bagage mee. Georgina worstelt met het uit de kast komen en al snel blijkt dat Martins verslavingsproblematiek doorsijpelt in zowel haar professionele als haar liefdesleven. “Ik moet weten dat mijn gevoelens voor George echt zijn”, zegt ze, “dat ze niet ook een verslaving zijn.”

Hacks (HBO Max)

Deborah Vans, een doorgewinterde comedian uit Las Vegas, probeert haar in het slop geraakte carrière nieuw leven in te blazen. Om jonger publiek aan te spreken, wordt ze gekoppeld aan Ava, een eigenwijze 25-jarige komedieschrijver. Met frisse tegenzin gaan ze een onwennige samenwerking (en vriendschap) aan. Op 12 mei gaat het tweede seizoen van deze serie in première.

The Marvelous Mrs Maisel (Amazon Prime)

New York City, 1958. Als de man van de welgestelde Joodse huisvrouw Miriam – ‘Midge’ – Maisel vreemdgaat, ontdekt ze bij zichzelf een verrassend talent: cabaret. Gedurende de serie ontwikkelt ze zich tot professioneel comedian in een door mannen gedomineerde wereld.

De Emmy-award winnende serie speelt zich af in de fifties comedyclub-scene in New York, waardoor je nog iets meekrijgt van de geschiedenis en ontwikkeling van stand-upcomedy.

Drôle (Netflix)

Grappen maken voor de kost is keihard ploeteren, zie je in de hartveroverende Franse serie Drôle. Die volgt het leven van vier jonge stand-upcomedians, twee mannen en twee vrouwen, verbonden aan een Parijse comedyclub.

Drôle betekent grappig en dat is de serie zeker, dankzij schrijver Fanny Herrero (van Dix pour Cent). Maar de grootste aantrekkingskracht zit in de karakters. Innemend is vooral de verhaallijn van de stoere Aïssatou, die dankzij een viraal filmpje met een intieme seksgrap ineens groot succes heeft.

(Kijktips: Iris Pronk, Lynn van den Brink)

