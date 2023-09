Het sobere afscheid in Buitenhof zou Clairy Polak vast prima hebben gevonden

Het programma Buitenhof begon zondag met een korte herinnering aan Clairy Polak, de net overleden journalist die zes jaar presentator was van het serieuze gespreksprogramma. Twan Huys sprak een paar woorden van respect en bewondering uit, er waren geen oude fragmenten. In een half minuutje was het terugdenken gepiept.

Maar die sobere aanpak zou ze zelf vast prima hebben gevonden, vermoed ik op basis van het contact dat ik vorig jaar met Polak had. We vierden toen het jubileum van Zilveren Nipkowschijf en Reissmicrofoon en probeerden alle oud-winnaars van deze prijzen der kritiek bijeen te krijgen voor een groepsportret. Polak was in 2014 voor haar carrière gelauwerd met de Ere Reissmicrofoon, maar voelde er niets voor om op te draven. “Nee zeg, een beetje trots gaan staan zwaaien met m’n trofee, zoiets doe je toch niet?”, zei ze aan de telefoon. Ze liet de festiviteiten graag aan zich voorbij gaan.

Het afgepaste adieu voor Polak paste ook prima bij de verdere grafstemming in Buitenhof. Niets blijft bij het oude in de wereld, overal is gedoe. Of ben ik te somber? Eerst kreeg de nieuwe CDA-man Henri Bontenbal ruimte om te reageren op het vertrek van Mona Keijzer naar BBB, dat hij zo te horen uit de krant moest lezen. Het deed hem pijn, dat was duidelijk. Maar Bontenbal meldde verheugd dat zich momenteel ‘heel veel’ mensen aanmelden bij het CDA, terugkomers, en nieuwe leden ook. Toen Twan Huys vroeg hoeveel precies, had hij geen cijfers paraat.

Bontenbals woordkeus raakte me, dat hij op een stoere manier het verhaal van het CDA wil gaan vertellen.

Daarna moest Ingrid Thijssen op het matje komen, de voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW. Boven een interview met haar in het AD, over de klimaatcrisis, prijkt de kop: ‘Dat we op een soort armageddon aflopen is gewoon niet waar’. Huys wilde weten of ze VN-baas Guterres wel heeft gehoord, die stelt dat we van global warming naar global boiling zijn overgegaan. Sprekend over lucht die je niet meer kan inademen en onacceptabel laks gedrag van ons allen.

Thijssen vertelde dat haar zoon (21) ook leed aan dergelijke klimaatdepressiviteit, maar dat ze hem ervan heeft overtuigd dat ‘we het aan het fiksen zijn’. Nuchter zette ze uiteen ze dat CO 2 -uitstoot voor industriële bedrijven onbetaalbaar wordt, en nul moet worden anders is zo’n bedrijf in 2039 weg. “Er gaat heel veel gebeuren waar de mensen niets van weten.”

Dat laatste geldt ook voor Afrika, maar dan in de negatieve zin, leerden we van topjournalist Bram Vermeulen. Hij schetste wat er in Niger aan de hand is, dat dat een transitland was en hoe het Westen de routes door de Sahara kapot heeft gemaakt om de migratie te stoppen. Een situatie die nu vast gaat veranderen.

Maak de borst maar nat, maakte de laatste gast Arnon Grunberg duidelijk. We hebben de mond wel vol van gelijkwaardigheid en dat de feodale tijden voorbij zijn, maar ‘je wint bijna nooit stemmen door te zeggen dat je asielzoekers gaat helpen’. Grunberg publiceerde een bundel reportages over de mensenstromen rond ons continent en waarschuwde dat het het hoogmoedig is om te denken dat de crisis nooit naar ons toe zal komen, dat wij zelf buiten schot blijven.

“Gaat goed hè, overal”, constateerden we thuis op de bank. En hielden peinzend een minuutje stilte voor alles en iedereen.

