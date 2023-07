Het schip brandt, maar waar zijn de ‘gewone Amelanders’?

Bij ons geen brandend bos, zoals elders in Europa, maar een brandend schip. Journaal-reporter Lidwien Gevers was in het holst van de nacht haar bed uit getrommeld, en deed in een paarse, winterse trui verslag vanaf het Noorderstrand in Ameland. Achter haar tuurden eilandbewoners de zee over. Maar of ze veel zagen, is de vraag. De Fremantle Highway, met aan boord ruim 3700 auto’s, ligt dertig kilometer uit de kust.

“Misschien kantelt het schip, of het breekt of zinkt. Dat kan grote gevolgen hebben”, sprak Gevers onheilspellend. “Zaak is om de boel stabiel te houden.” Om dat te bereiken, werd er niet geblust. “Water op het dek, kan het schip doen kapseizen”, legde de Kustwacht uit. Alles bij elkaar zou het weken duren eer het vuur, veroorzaakt door een brandende elektrische auto aan boord, was uitgedoofd en het schip geborgen.

Waar zijn de talkshows als je ze nodig hebt?

Een enge situatie, zo’n onblusbare ‘schoenendoos met auto’s’ (dixit brandweer Rijnmond). Natuurlijk allereerst voor de Amelanders zelf. Maar ook voor de kijker. Het was immers ónze Waddenzee, ons Werelderfgoed dat bedreigd werd door een milieuramp. Op één lid na was de bemanning gered. Gelukkig maar. Sommigen waren in het pikdonker, vanaf dertig meter hoog, het water ingesprongen. “Dat moet verschrikkelijk zijn geweest”, wist de Redding Maatschappij.

De brand was al uren bezig, en er was nog zoveel onduidelijk. Burgemeester Leo Pieter Stoel maakte zich zichtbaar zorgen. “Krijgen we gevaarlijke stoffen op het eiland?” Tja, waar zijn de talkshows als je ze nodig hebt? Op vakantie! Maar al sprokkelend kwam deze kijker een heel eind. Zo meldde het Vlaamse Journaal, dat eveneens met de brand opende, dat als de batterij van een elektrische auto eenmaal fikt het vuur niet meer ophoudt.

Lidwien Gevers op Ameland. Beeld Willem Pekelder

Evacuatieplannen

Hoeveel elektrische auto’s waren er aan boord? Zo’n 25, volgens RTL Nieuws. Maar waren ze op de juiste manier geladen? ICO Terminals in Zeebrugge, verantwoordelijk voor een deel van de lading, legde bij de VRT de regels uit, maar erkende dat men nog altijd zoekende is. Een maritiem deskundige droeg een oplossing aan: de ruimen hermetisch afsluiten, volpompen met CO 2 en dan de buitenwanden koelen. Ondertussen bleven de apocalyptische beelden van het brandende schip ons overspoelen.

In Nieuwsuur moest burgemeester Stoel toegeven dat hij nog steeds niet wist van de hoed en de rand. “Hoe kan het dat u de juiste informatie niet heeft?”, vroeg Petra Grijzen scherp. “Tja, daar is heel moeilijk aan te komen”, zuchtte Stoel. “Maar u moet zich toch érgens op voorbereiden?”, vervolgde de presentator. De burgemeester somde een paar dreigende milieuscenario’s op – olie, giftige stoffen, bluswater, overig materiaal – maar daar bleef het bij. Werd er écht niets in het werk gesteld? Of wilde hij de eilanders, met de natuurramp van 2019 met de MSC Zoe nog vers in het geheugen, niet vroegtijdig verontrusten?

De gewone Amelander was, in de programma’s die ík zag, overigens zo goed als afwezig. Wat ging er in hem/haar om? Evacuatieplannen? Dat is soms het manco van journalisten, mezelf incluis. Je zoekt precies uit wat er technisch aan de hand is en ‘vergeet’ daarbij de direct betrokkenen.

Al met al benijdde ik die arme Amelanders niet, toen ik veel te laat mijn bed opzocht.