Het roer gaat om voor Matthijs van Nieuwkerk

Hij praatte te snel, stond te vaak in de bewondermodus en leunde te zwaar op steeds weer hetzelfde rijtje BN’ers. Maar ondanks die veel geuite kritiek maakte Matthijs van Nieuwkerk wel mooi vijftien jaar op rij een van de succesvolste programma’s van de publieke omroep. Woensdag kondigde de presentator van ‘De Wereld Draait Door’ aan dat hij met het programma stopt. Hij heeft behoefte aan een nieuwe koers. “DWDD was een weergaloos avontuur waarin ik veel dromen heb zien uitkomen”, zegt hij in een verklaring. Een ‘mooie tijd’. “Maar het belangrijkste is dat ik nog iets anders wil in mijn leven”.

Het betekent het einde van de talkshow die nu nog elke werkdag te zien is op NPO1 en wordt uitgezonden vanaf het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. De laatste uitzending is op 27 maart, laat omroep BNNVara weten. De eerste uitzending was op 10 oktober 2005 en werd gepresenteerd door Van Nieuwkerk samen met journalist Francisco van Jole, maar die stopte er al na twee maanden mee.

Onder Van Nieuwkerk werd DWDD snel populair. Nog vrijwel dagelijks staat het in de top-tien van best bekeken programma’s met ruim 1,1 miljoen kijkers. Het succes werd in 2007 bekroond met de Gouden Televizier-Ring en in 2011 ontving het programma de Zilveren Nipkowschijf.

Verbaal behendig, vloeiend en dwingend

Dat succes is vooral te danken aan de ijzersterke redactie en natuurlijk aan Van Nieuwkerk zelf, die zijn gasten altijd diepgaand maar empathisch bevraagt. Het genootschap Onze Taal noemde Van Nieuwkerk ‘verbaal behendig, vloeiend en dwingend’, en zijn stijl ‘gedistingeerd en nonchalant’. Dat laatste komt ook tot uitdrukking in zijn kleding: hij draagt altijd een pak dat net een paar maten te klein is.

Van Nieuwkerk toont zich vrijwel altijd enthousiast, zelden is er een vijandige sfeer in de studio. Het lijkt of elk onderwerp dat ter tafel komt zijn persoonlijke interesse heeft. Als hij op het puntje van zijn stoel zit, gaat de kijker automatisch mee. Driftig ja-knikkend of nee-schuddend als het gesprek daarom vraagt. Prominente gasten uit wetenschap, politiek, sport, cultuur of media schuiven daarom graag bij hem aan. Door de jaren heen ontving hij persoonlijkheden als Adriaan van Dis, prins Constantijn, Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits en Thierry Baudet.

Gesprekken over luchtige en minder luchtige onderwerpen worden in het programma afgewisseld met opmerkelijke televisiefragmenten en een muzikaal intermezzo. Een populair vast onderdeel is Lucky TV, een kort satirisch filmpje aan het einde van het programma met commentaar op de actualiteit. Dankzij wisselende tafeldames en -heren zoals Claudia de Breij en Marc-Marie Huijbregts, is er telkens een nieuwe dynamiek.

Verplichte kost bij de koffieautomaat

DWDD heeft veel maatschappelijke impact gehad. De besproken onderwerpen bleken de volgende dag vaak verplichte kost bij de koffieautomaat. Als neerlandicus heeft Van Nieuwkerk ook altijd prominent aandacht besteed aan de letteren. Veel schrijvers belandden op de bestsellerlijst nadat hun roman was verkozen tot ‘Het boek van de maand’. Poëzie is er ook: elke woensdag schrijft huisdichter Nico Dijkshoorn live een gedicht over de onderwerpen in diezelfde uitzending.

Eind vorig jaar ging al het gerucht dat Van Nieuwkerk zou stoppen met DWDD. Net als voor Eva Jinek zouden ook voor hem de commerciële zenders lonken, die meer betalen dan de voor de omroepen vastgestelde balkenendenorm (130 procent van het salaris van de minister-president, nu 187.000 euro) en die door BNNVara wordt aangevuld uit ledengelden.

Woensdag werd ook bekend dat Van Nieuwkerk voor drie jaar heeft bijgetekend bij BNNVara en met een nieuw programma komt op de zaterdagavond. “Ik wil het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen”, zegt hij in zijn verklaring. Dat DWDD niet kan bestaan zonder Van Nieuwkerk is evident, maar wat er in de plaats van het programma komt is nog niet bekend.

