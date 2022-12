Het raadsel Love Actually verklaard

Na een jaar vol maatschappelijk drama is het kerstvakantie en kijk je… Love Actually. Nog eens. Je verbaast je over hoeveel details je vergeten was.

Hoe leuk dat dansje van prime minister Hugh Grant was, of dat huwelijksaanzoek van schrijver Jamie aan Aurélia in een Portugees restaurant. Hoe universeel Emma Thompson het verdriet verbeeldde van haar doodgewone, bedrogen personage, stil huilend in de slaapkamer. En hoe schrijnend Mark met stille tekstborden aan de deur de vrouw van zijn beste vriend vertelt dat hij van haar houdt, maar haar met rust zal laten.

Zo bijzonder vond ik die ‘kleine’ film niet eens toen hij uitkwam in 2003. We waren nog niet zo gewend aan mozaïekfilms met die door elkaar lopende verhaallijnen zonder hoofdplot, al hadden we Magnolia al gehad (1999) en Prêt-à-Porter (‘94). Inmiddels tref ik mijn hele gezin rond kerst steeds weer bij die film aan. Hoezo dan?

Net5 zond hem eerste kerstdag weer uit, gevolgd door iets wat een beetje het raadsel verklaart: de special Love Actually: 20 jaar later.

Witgrijze Emma Thompson

Voormalig nieuwsanchor Diane Sawyer (ABC News) maakte de Disney+-special en interviewde vele hoofdrolspelers; een gerimpelde Hugh Grant en witgrijze Emma Thompson, ouwe ‘rockster’ Bill Nighy, dertigers Thomas Brodie-Sangster en Olivia Olson (in de film het verliefde jongetje en het meisje dat terug gaat naar Amerika), en scenarioschrijver en regisseur Richard Curtis.

Twintig jaar geleden al? Verrek. De mobieltjes spelen inderdaad niet zo’n dominante rol in de film en dat jochie Thomas kwam als volwassene terug in Game of Thrones en The Queens Gambit. Verder is het verhaal nagenoeg tijdloos − al onthulde de reportage grappige inzichten.

Curtis’ motivatie bijvoorbeeld: “Er zijn duizenden films over seriemoordenaars, en daar zijn er misschien negen van geweest, terwijl miljoenen mensen verliefd worden en dat het interessantste moment van hun leven vinden.” Jonge liefde, langdurige, verloren, onbeantwoorde, eindelijk gevonden of bedrogen liefde, liefde voor vrienden, familie, kunst, dieren, muziek. Thompson: “We vergeten het, maar daar gaat het om.”

Over het humeur van Grant weten we verder niks

De film is nu een kerstklassieker. Wereldwijd 4.631 miljard minuten gekeken, navolging gekregen in online filmpjes en versies als Alles is Liefde. Maar het was nog een gevecht. Het is dat Curtis met Hugh Grant al Four Weddings and a Funeral (’94) en Notting Hill (’99) had gemaakt, want Grant vond het ‘een psychotic script’. Weigerde trouwens ook, chagrijnig als altijd, om dat dansje te doen. Dankzij een contractuele verplichting kwamen de beroemde moves er toch in.

De beroemde dansscène met Hugh Grant.

Sawyer vraagt helaas niet door in de interviews, dus over het humeur van Grant weten we verder niks. Ook het verschil met onze tijdsgeest werd te kort aangekaart. Curtis wijst zelf op te weinig diversiteit (slechts enkele bijrolletjes voor mensen van kleur) en op werkgever-werknemerverhoudingen die nu minder vrij liggen, maar ook dat blijft gissen.

Toch, als al die verhaallijnen iets duidelijk maken, is het dat niet één verhaal uniek is, maar de veelheid ervan. De mogelijkheid ervan. Dat elke dag een ontmoeting plaatsvindt, hartzeer optreedt, geluk stroomt, verlies ontstaat. Dat dát eens in een film zichtbaar werd. Elke kerst is die film als een jaaroverzicht van menselijke relaties te midden van de vreselijke jaaroverzichten van rampen en crises.’

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.