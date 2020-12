Het opus ultimum van componist Louis Andriessen is afscheid en eerbetoon tegelijk

‘Hult u in rouwgewaden’ zong Cappella Amsterdam. De zin staat in de klaagzang ‘Nymphes des bois’ die Josquin des Prez aan het eind van de vijftiende eeuw als een in memoriam voor collega-componist Johannes Ockeghem schreef. De sereen gezongen woorden gingen vooraf aan ‘May’, de nieuwe compositie die Louis Andriessen vorig jaar maakte voor zijn vriend Frans Brüggen, die in 2014 overleed.

Eerbetonen dus van de ene muzikale grootheid aan de andere. De uitvoering van May kreeg een dubbele lading, omdat na tal van geruchten deze week bevestigd werd dat de 81-jarige Andriessen ernstig ziek is en lijdt aan de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. De componist verblijft sinds maart in een zorginstelling. May is dus niet alleen een eerbetoon, maar tevens een afscheid. Een opus ultimum, in samenwerking met Andriessens oud-leerling Martijn Padding voltooid.

In de NTR ZaterdagMatinee verzorgden Cappella Amsterdam en het Orkest van de Achttiende Eeuw (opgericht en lang geleid door Brüggen) er de wereldpremière van. Eigenlijk had die al in juni tijdens het Holland Festival plaats moeten vinden, maar we weten waarom dat niet lukte. De omstandigheden waren nu overigens niet veel feestelijker: een compleet lege zaal, op een handvol betrokkenen na, de afwezige componist die zijn eigen stuk niet meer kon horen. Het drukte de stemming.

Zou iemand die blind naar May luisterde het meteen als een Andriessen-stuk herkennen? Zijn grootste troeven – basgitaren, beukende piano’s, saxofoons, elektronische versterking – waren immers afwezig. Hier zat een orkest dat zuiver akoestisch op historisch verantwoorde instrumenten speelde, en voor die constellatie, aangevuld met koor, componeerde Andriessen nooit eerder. Een nieuw geluid dus, en dat paste wel bij die nieuwe lente in ‘Mei’ van Gorter. Op enkele verzen uit dat epische gedicht baseerde Andriessen zijn muziek.

Door die typische, in elkaar geperste akkoorden herkende je onmiddellijk de hand van Andriessen. Een fortepiano gaf aan het begin een akkoord aan, waarna het koor inzette: ‘A new-born springtime and a new-born sound’. Gorters Nederlands is naar het Engels overgezet door Paul Vincent. Een eenzame blokfluit, bespeeld door Lucie Horsch, dartelde een paar spaarzame maten boven het orkest uit. Heel even, als een oprisping, kwam daar blokfluitist Brüggen langs. Het waren meteen de vrolijkste noten in een duistere en ingetogen muzikale omgeving. Daniel Reuss leidde koor en orkest met overzicht en inzicht. De strakke, vibratoloze klank van beide ensembles zou Andriessen hebben toegejuicht.

Het laatste woord op deze bijzondere middag was ‘sadness’ – steeds herhaald. In weerwil van Andriessens altijd luid verkondigde afkeer van sentimentaliteit en pathos trilde dat woord als een akoestisch rouwgewaad nog lang na in de stilte die erop volgde.

Lees ook:

Louis Andriessen: Godfather van componerend Nederland

De invloedrijke en tegendraadse componist Louis Andriessen werd 80 jaar. In het Muziekgebouw aan ’t IJ werd zijn verjaardag gevierd tijdens het aan hem gewijde Andriessen Festival. Een portret.