Het optreden van Lil Nas X was als confetti: feestelijk en kleurrijk, maar het dwarrelde ook alle kanten op

Pop

Long Live Montero tour

Lil Nas X

★★★

Met zijn nummers haalt hij niet miljoenen maar meer dan een miljard streams. Het zegt alles over de enorme populariteit die de Amerikaanse rapper en zanger Lil Nas X momenteel geniet. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn vernieuwingsdrift. Zo beleefde de muzikant uit Atlanta zijn grote doorbraak met het nummer Old Town Road, waarmee hij de ongebruikelijke combinatie van hiphop en country bracht.

Toen hij in 2019 in een tweet onthulde dat hij op mannen valt, werd Lil Nas X ook in één klap een queer icoon. Bovendien was hij de eerste artiest die uit de kast kwam terwijl hij een nummer 1-hit op zijn naam had staan. Dat zijn openheid wordt gewaardeerd door zijn fans, bleek dinsdag bij het optreden in Afas Live waar sommige concertgangers enthousiast met regenboogvlaggetjes zwaaiden.

Toeschouwer waant zich in een pop-Disneyland

Bij het enige Nederlandse optreden beloonde Lil Nas X zijn fans met een show waarin alle grote hits voorbij kwamen en die vooral in het teken van visueel spektakel stond. Zo wervelden de dansers vrijwel onafgebroken over het podium, terwijl op de schermen video’s in vrolijke pasteltinten te zien waren en de rapper zelf steeds weer opdook in een nieuwe glitteroutfit. Het maakte dat je je als toeschouwer regelmatig in een pop-Disneyland waande.

Allemaal uitstekend geschikt om op Instagram te zetten, maar in Amsterdam bleek ook dat de Amerikaan die in muzikaal opzicht aan de top staat als liveperformer nog wel wat te leren heeft. Zo zong hij bij de eerste twee nummers behoorlijk vals. Dat ging later gelukkig beter, maar wat de show echt opbrak, waren de ontelbare pauzes.

De rapper dook steeds weer op in een nieuwe glitteroutfit. Beeld Getty Images for Lil Nas X

Steeds weer verdween de ster van de avond van het podium en kon het publiek minutenlang naar het videoscherm turen. Het meest hinderlijk was dat aan het eind van de show een lang blok was ingebouwd om de dansers voor te stellen. Het waren uitstekende dansers, daar niet van. Maar we waren gekomen om Lil Nas X te zien en niet om tien minuten kennis te maken met de dansers.

Incidentele hoogtepunten

Bevreemdend was ook dat de rapper eerst een groepje fans op de bühne uitnodigde om mee te dansen, maar ze na dertig seconden alweer van het podium bonjourde. En dan nog de overbodige special effects, zoals een mechanisch paard dat enkele wankele stappen op het podium zette en daarna snel verdween om niet meer terug te keren.

Het was allemaal onnodig oponthoud dat ervoor zorgde dat de vaart keer op keer uit de show werd gehaald en de nummers zelden tot bloei kwamen. Toch waren er momenten dat de 23-jarige wel overtuigde. Zo zorgden de onweerstaanbare beats van Dont Want It voor een spontaan dansfeestje en maakte de manier waarop hij om liefde smeekte in Thats What I Want een aangrijpende hartenkreet.

Maar deze incidentele hoogtepunten konden niet voorkomen dat je met een wat onbevredigd gevoel achterbleef. Want hoe mooi het er allemaal ook uit zag, het optreden van Lil Nas X was als een handvol confetti: feestelijk en kleurrijk maar het dwarrelde ook alle kanten op.

