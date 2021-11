Het Noordbrabants Museum is 550 topstukken rijker

Brueghel, Mondriaan, Brancusi, Picasso, Dali, Modigliani, Dumas, Kapoor en Eliasson zijn nog maar een paar van de grootheden die Het Noordbrabants Museum (HNM) binnenkort tot zijn collectie mag rekenen. Met dank aan een gulle kunstverzamelaar die anoniem wil blijven.

De verzamelaar heeft zijn collectie ondergebracht in de Bossche JK Art Foundation en wil dat de kunstwerken voor zijn overlijden zijn ondergebracht. Daarbij is de keuze gevallen op HNM, omdat er een – Brabantse – band is tussen het museum en de verzamelaar, vertelt een museumwoordvoerder. Sinds 2010 werken het museum en de stichting samen aan tentoonstellingen en zo is een vertrouwensband ontstaan.

“Een kwaliteitsimpuls van onschatbare waarde”, noemt museumdirecteur Charles de Mooij de verwerving van de particuliere collectie van circa 550 topstukken. Voor het museum betekent het dat ze in een klap beter op de – internationale – kaart komen te staan. Een ambitie die ze koesteren sinds de succesvolle Jheronimus Bosch expositie in 2016. En die ze de afgelopen jaren verder aanvuurden door bijvoorbeeld de verwerving van vier werken van – de Brabantse – Vincent van Gogh.

Voorwaarde die de stichting heeft verbonden aan de langdurige bruikleen is dat de collectie daadwerkelijk te zien zal zijn. Dat begint met de tentoonstelling in HNM van honderd kunstwerken vanaf 18 december in de tentoonstelling De ontdekking van het heden. Deze expositie met alle grote Europese stromingen uit de 20ste en 21ste eeuw is nu overigens al te bezoeken in het Singer Museum in Laren. Vanaf maart volgt in HNM een nieuwe tentoonstelling met zo’n zeventig werken uit de collectie.

Ook zal het museum werken uitlenen aan buitenlandse musea, in ruil daarvoor zal HNM ook makkelijker buitenlandse topstukken kunnen lenen, verwacht de woordvoerder.

‘Aanzienlijke som geld’

De anonieme, Brabantse kunstliefhebber verzamelde de schilderijen gedurende dertig jaar. Hij verwierf de kunstwerken op beurzen, veilingen en via galeries in binnen- en buitenland. De verzameling bevat werken uit de 16de en 17de eeuw, afkomstig uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, bijvoorbeeld van Coorte, Van Goyen en Rubens.

Ook modernere werken hadden zijn belangstelling, bijvoorbeeld van Magritte, Van Dongen en Permeke. En tot slot een hele trits hedendaagse kunstenaars waaronder Armando, Fontana, Kusama en Tuymans.

Bovenop de kunstwerken krijgt het museum ook nog een ‘aanzienlijke som geld’ van de JK Art Foundation om de collectie uit te breiden, op te slaan en te onderhouden.

Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch gaan het museum hierbij ondersteunen. Het museum schat in dat er op jaarbasis zevenhonderdduizend euro extra exploitatiesubsidie nodig is.

