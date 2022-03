Het nieuwste seizoen van Bridgerton is vooral heerlijk escapisme

Voor wie wil ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen biedt het tweede seizoen van Bridgerton uitkomst met prachtige kostuums en veel sensueel gehijg.

Een historische setting, prachtige kostuums en heel veel hete seks, zweterige boezems en kronkelende lijven. Waarom het eerste seizoen van Bridgerton zo'n hit was behoeft niet veel uitleg. Ook verfrissend: kleur en afkomst speelt in dit parallelle universum geen rol. De koningin is zwart, de adel een mengelmoes van etniciteiten. Voor seizoen twee zijn de verwachtingen hoog.

Het is 1813 en de Londense high society maakt zich zoals elk jaar weer op voor ‘the season’, de periode waarin de Britse adel zich verzamelt in Londen voor een paar maanden aan feesten, soirées, wandelingen in het park en oneindig veel liters thee. De jonge generatie moet aan een wederhelft geholpen worden, liefst in eigen adellijke kring en met voldoende fortuin. Het begint met jonge vrouwen die in witte jurken, lange handschoenen en heel wat veren op hun hoofd debuteren voor het oog van de koningin. Een seintje voor de heren: deze dame mag het hof gemaakt worden.

De meest begeerlijke vrijgezel

Koningin Charlotte geeft een van die meisjes elk jaar de titel ‘Diamant’, die zo de meest begeerlijke vrijgezel van de stad wordt. De mannen staan voor haar in de rij met bloemen, chocolade of een tenenkrommend sonnet.

Centraal in de serie staat de familie Bridgerton met een sloot kinderen die allemaal ooit een keer moeten trouwen. In het eerste seizoen was het de beurt aan oudste dochter Daphne, die na een romcom-achtig avontuur eindigt als de vrouw van een knappe graaf, met wie ze daarna aflevering na aflevering in zijn kasteel ligt te rollebollen.

Golda Rosheuvel speelt Koningin Charlotte. Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Het is Jane Austen 3.0

In het tweede seizoen is oudste zoon Anthony, de nieuwe burggraaf Bridgerton, op zoek naar een vrouw. Hij pakt het pragmatisch aan: de nieuwe gravin moet niet te dom zijn maar ook niet te slim. Ze moet knap zijn en heupen hebben om te baren. Liefde is niet belangrijk.

Zo werkt dat natuurlijk niet, en Anthony belandt in een ingewikkelde liefdesdriehoek met de zusjes Kate en Edwina Sharma. Bereid je voor op veel gehijg, zweterige boezems en net-niet-zoenen. Op de echte seks is het dit seizoen iets langer wachten.

Missen we de charismatische Duke of Hastings uit seizoen één die menig hart sneller deed kloppen, maar dit seizoen niet in beeld verschijnt? Niet echt. Anthony, Kate en Edwina kunnen de serie prima dragen. Bovendien spat het geheel van het scherm met prachtige, extravagante kostuums, vindingrijke muziek en uitstekend acteerwerk. Het is Jane Austen 3.0, met een flinke drup anachronismen en creatieve vrijheid. Dat de serie een loopje neemt met de geschiedenis deert niet.

De vraag is hoe lang de formule nog houdbaar is

En dan is er nog de geheimzinnige Lady Whistledown, die met haar roddelrubriek de hele club in haar greep houdt. Er zijn broers en zussen die zich willen losmaken van de knellende normen van de tijd, de familie Featherington vreest voor zijn financiële afgang en er is een frauduleuze Lord die robijnen vervalst. Zusje Eloise leest ‘levensgevaarlijke’ feministische pamfletten en vriendin Penelope probeert angstvallig haar grote geheim te bewaren, laverend door een wereld die voor een vrouw heel wat ingewikkelder is dan voor een man.

De vraag is wel hoelang deze formule nog houdbaar is. De serie is gebaseerd op de boeken van Julia Quinn, die voor elk van de acht Bridgerton-telgen een deel schreef. Blijven we nog steeds kijken als het ten lange leste de beurt is aan jongste dochter Hyacinth, die nu nog een klein meisje is met een minimale bijrol? Een derde en vierde seizoen zijn al besteld door Netflix.

Voor nu is Bridgerton heerlijk escapisme naar een beeldschone wereld waarin iedereen zich enkel en alleen druk lijkt te maken om één ding: wie trouwt met wie?

