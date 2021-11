Het nieuwe spellen: de F is niet meer van Ferdinand, maar van Fatima

De A van Anton en de B van Bernard? Weg met die witte mannelijke dominantie in het spelalfabet, vinden ze bij De Bovengrondse, een feministische ‘doe-tank’. Daarom presenteren ze donderdagavond het Nieuwe Spelalfabet: volledig inclusief en representatief, van de A van Ali tot de Z van Zeynep.

“Het huidige spelalfabet is toe aan een update”, zegt initiatiefneemster Jill Mathon. “Er staan maar twee vrouwen in: Maria en Xantippe, een heilige maagd en een heks. En de mannennamen zijn nog vooral gangbaar onder vijftigplussers. Ons nieuwe spelalfabet bevat juist namen van mensen ónder de vijftig.”

Ali, Bo en Celine

De alternatieve lijst is gebaseerd op een inventarisatie van hoogleraar naamkunde Gerrit Bloothooft. Die turfde de populairste namen onder mensen die tussen 1971 en 2017 in Nederland woonden. Daaruit volgde een selectie van namen die onderscheidend genoeg klinken en een goed hoorbare beginletter hebben. Zoals Ali, Bo en Celine.

Geert Wilders gruwt ervan. “De A is en blijft van Anton. Dit is Nederland. Ali mag in Turkije het alfabet aanvoeren”, twitterde hij deze week. Grappig, die irritatie, zegt Mathon. “Ali is ook een Nederlandse vrouwennaam. En Geert spel je volgens onze lijst als Guus-Eva-Eva-Ruben-Tamara. Superwit dus.”

Ze hoopt dat mensen het nieuwe spelalfabet veel gaan gebruiken en daardoor beseffen dat witte mannelijke dominantie geen natuurlijk gegeven is. “Dat is het zaadje dat we bij mensen in het hoofd willen planten.” Of, zo u wilt, het eitje.

Lees ook:

Frans verzet tegen anti-seksistische spelling

Een groep Franse parlementariërs wil de inclusieve spelling verbieden. Deze anti-seksistische schrijfwijze wordt steeds vaker gebruikt, ook door overheden.