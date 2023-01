Het nieuwe hart van het Amsterdam Museum is erfgoedverenigingen een doorn in het oog

Na jaren van plannen maken en aanpassen wil het museum deze week eindelijk beginnen met de verbouwing, om het pand geschikt te maken voor de 21ste eeuw. Dat is hard nodig, vindt het museum, want de gebouwen zijn verouderd, niet toegankelijk voor mensen met een beperking en de expositieruimten zijn te klein.

Het museum in het centrum van Amsterdam krijgt een nieuw hart, een grote zaal met voldoende ruimte en licht. Dat nieuwe hart doet twee erfgoedverenigingen pijn aan de ogen. Onder meer omdat de zogeheten Schuttersgalerij verdwijnt. Dat is een overdekte gang tussen het Jongens- en Meisjeshuis, waar grote schilderijen van schutters hingen.

De Schuttersgalerij is pas gebouwd in 1975, dus waar maken Erfgoedvereniging Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) zo’n punt van? Dat heeft te maken met de stedenbouwkundige structuur van het weeshuiscomplex, legt Walther Schoonenberg van de VVAB uit.

Begijnensloot

Vroeger liep op de plek van de Schuttersgalerij de Begijnensloot. Die zorgde ervoor dat de jongens en meisjes in het weeshuis van elkaar gescheiden bleven. Doordat de Schuttersgalerij de loop van de sloot volgt, is de structuur intact gebleven, en zelfs mooi zichtbaar geworden, vinden de erfgoedverenigingen.

Van die structuur is straks niets meer over als de plannen doorgaan. En dat niet alleen, om de nieuwe grote ruimte te bouwen, worden het Jongens- en Meisjeshuis met de Schuttersgalerij samengevoegd. Dat kan alleen als de twee oorspronkelijke weeshuispanden ingrijpend worden verbouwd.

Dat erkent ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die advies gaf over de verbouwing. Toch keurde de dienst de verbouwing goed, omdat er ‘voldoende recht wordt gedaan aan de bijzondere geschiedenis en hoge architectuurhistorische waarde van dit rijksmonument.’

Schuttersgalerij voldoet prima

De erfgoedverenigingen begrijpen daar niets van. De reden dat het museum een grote nieuwe zaal wil, is onder meer om de grote schilderijen die in de Schuttersgalerij hingen beter tot hun recht te laten komen. “Maar de Schuttersgalerij is juist prima geschikt voor het ophangen van de stukken”, zegt Schoonenberg. “De galerij heet niet voor niets zo. Het museum zegt dat het de galerij niet geschikt vindt, omdat je niet voldoende afstand kunt nemen om de schilderijen te bekijken. De galerij is vrij smal. Dat is een onzinargument. De galerij heeft jarenlang zo gefunctioneerd. En vroeger hingen de werken ook in nauwe ruimten en trappenhuizen.”

De Gouden Koets staat opgesteld in het Amsterdam Museum, dat is gevestigd in het Burgerweeshuis. Beeld Amsterdam Museum

“Die schuttersstukken zijn nooit gemaakt om op grote afstand te bekijken. Op de Nachtwacht van Rembrandt na gaat het vaak om schilderijen die kunsthistorisch wat minder van belang zijn. Het gaat om individuele portretten van de schutters. Zij wilden dat je die portretten goed kunt zien. Van korte afstand dus. Wij vinden niet dat je deze stukken in een museale opstelling moet plaatsen, zoals de Nachtwacht. En zelfs al vind je van wel, dan nog weegt dat argument niet op tegen het behoud van monumentwaarde. Het museum heeft niet aangetoond dat het behoorlijk ingrijpende plan ook echt noodzakelijk is.”

Er is meer dat de erfgoedverenigingen dwarszit. Een nieuw, hoog gebouw op het weeshuiscomplex zal het aangezicht vanaf de historische Nieuwezijds Voorburgwal sterk veranderen. ‘De bunker’, zoals tegenstanders het nieuwe gebouw noemen, verschaft het museum meer zichtbaarheid, en dat is precies wat de directie wil.

Veel geld

De twee erfgoedverenigingen maken bij de rechter bezwaar tegen de renovatie. Nu dient die zaak ergens in het derde of vierde kwartaal dit jaar. Het museum wil zo lang niet wachten. “Dat kost heel veel geld”, zegt de woordvoerder. “Onder meer omdat wij nu in een ander gebouw zitten.” Amsterdam Museum is tijdelijk ondergebracht in Hermitage Amsterdam.

De vergunning is binnen, net als de financiering en er zijn positieve adviezen, dus wil het museum beginnen met de werkzaamheden. De rechtszaak kan daarmee overbodig worden, omdat de onderdelen die de erfgoedverenigingen willen sparen tegen die tijd al zijn gesloopt. Daarom spanden de erfgoedverenigingen een kort geding aan om de werkzaamheden tegen te houden, totdat de rechtszaak later dit jaar dient. Het kort geding diende vorige week, de uitspraak volgt vermoedelijk volgende week.

