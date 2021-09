Het nieuwe album van Lorde: milieuvriendelijk, met nogal wat beige nummers

Pop

Voor de wereld massaal in de ban raakte van de indringende en zeer persoonlijke elektropop-songs van Billie Eilish, was er al een artieste die hetzelfde deed: Lorde. De als Ella Marija Lani Yelich-O’Connor geboren Nieuw-Zeelandse brak in 2013 als tiener door met de single Royals en haar debuutalbum Pure Heroine.

In haar muziek vermengde Lorde pop met donkere elektronische klanken, terwijl ze in haar songteksten vol teen angst de blik ferm naar binnen gericht hield. Daarmee was de zangeres de wegbereider voor generatiegenoten als Eilish en girl in red.

Minder zielenroerselen, meer maatschappelijke thema’s

Anno 2021 is Eilish de onbetwiste koningin van het genre en is de ster van Lorde wat minder fel gaan stralen. Dat ligt er deels aan dat de fans vier jaar moesten wachten op een nieuw album. Tijd die de zangeres gebruikte om de dood van haar hond te verwerken en zich op te laden door een trip naar Antarctica, waar ze met eigen ogen de gevolgen van de klimaatcrisis wilde aanschouwen.

Die reis vindt zijn weerslag op haar nieuwe album Solar Power. De derde plaat van Lorde wordt bijvoorbeeld niet als cd uitgebracht, maar als een milieuvriendelijker down­load. Daarnaast gaan de teksten ditmaal minder over Lorde’s eigen zielenroerselen en vaker over maatschappelijke thema’s als de klimaatcrisis.

Ook muzikaal zoekt Lorde op haar nieuwe album naar nieuwe wegen. Verdwenen zijn de ritme gedreven elektro-klanken ten gunste van een soepele mix van pop en indiefolk, gespeeld op echte (akoestische) instrumenten. Het maakt van Solar Power een ontspannen klinkende plaat met de sfeer van een zomernamiddag. Dat mag zeker verrassend genoemd worden, maar het wil niet zeggen dat de nieuwe plaat een dijk van een album is.

Tot de betere songs kan Fallen Fruit gerekend worden, een fraaie melancholieke song waarin Lorde mijmert hoe slordig eerdere generaties met onze planeet zijn omgegaan: “Aan degenen die voor ons kwamen. (...) We hadden geen idee dat onze dromen veel te groot waren.” Daarnaast is ook Stoned at the Nail Salon dankzij Lorde’s breekbare vocalen een van de mooiste nummers van de plaat.

Richtingloos rondneuzelen

Maar Solar Power herbergt ook nummers die nogal beige uitpakken. Zo is het titelnummer een behoorlijk vlakke track en daar kunnen zelfs de vocale gastbijdragen van de Amerikaanse singer-songwriters Phoebe Bridgers en Clairo niks aan veranderen. Bovendien neuzelt Lorde in The Man with the Axe en Big Star vooral richtingloos rond, waardoor het nieuwe album veel minder indruk maakt dan haar eerdere albums.

