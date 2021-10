Het ‘n-woord’ behoeft verklaring in het woordenboek

In het weekend was er gedoe om de Belgische auteur Herman Brusselmans. Die bezigde volgens de media tijdens zijn optreden op de Literaire Marathon in Rotterdam ‘het n-woord’. In reactie daarop eisten twee schrijfsters dat de organisatie zich van zijn optreden zou distantiëren. Op Twitter werd gespeculeerd welk woord zo taboe was dat de kranten het zelfs niet wilden herhalen. ‘Neuken’ misschien? Of toch dat tegenwoordig zo verfoeide keer- of spiegelwoord van ‘regen’?

Het bleek om een Engels woord te gaan waarmee zwarte rappers elkaar soms begroeten, maar dat taboe is voor blanken – of, zo u wilt, witte mensen – als Brusselmans. Het interessante aan dit voorval is vooral de onduidelijkheid die het gebruik van de taalvorm ‘n-woord’ veroorzaakte.

Dat is vaker het geval met ‘letterstreepjewoorden’: woorden waarvan het eerste deel bestaat uit een letter die verwijst naar een taboewoord. Zoals f-woord, dat meestal verwijst naar ‘fuck’, maar soms naar ‘fraude’. Het gebruik van zulke woorden is eigenlijk alleen effectief als in de context duidelijk wordt waar de letter naar verwijst.

Mijdterm of eufemisme

In het Engels komt n-word al langer voor, maar de Nederlandse pendant is jong. Pas midden jaren negentig is n-woord min of meer courant geworden als mijdterm of eufemisme voor een woord dat taalgebruikers nog niet zolang geleden argeloos gebruikten ter aanduiding van een ‘mens van kleur’, maar dat nu op straffe van sociale uitsluiting vermeden wordt. Zelfs het citeren van dit ‘voldemortwoord’ – naar ‘hij wiens naam niet genoemd mag worden’ uit de Harry Potter-romans – of het bespreken ervan in een essay (of taalrubriek?) kan iemand op felle kritiek komen te staan.

De verwarring over het n-woord maakt duidelijk dat deze taalvorm inmiddels verklaring behoeft in een daartoe geëigende neutrale informatiebron: het woordenboek.