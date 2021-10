Het moet wel goed

Gisteren schreef ik over de constructie ‘Dat kan beter’. Ik merkte op dat je ‘kan’ hier als een koppelwerkwoord kunt zien, omdat je kunt redeneren dat ‘worden’ of ‘zijn’ is weggelaten. Maar hoe zit dat eigenlijk? Waarom kan dat echte koppelwerkwoord zomaar worden weggelaten? En waarom nu juist bij een vergrotende trap?

Je kunt inderdaad gemakkelijk zeggen ‘Die muur moet witter’ (als je aan het klussen bent) of ‘Dat moet krachtiger’ (als je een tekst beoordeelt). Wat je daarbij kunt opmerken is dat je iets van een ontwikkeling of verandering van toestand uitdrukt. Dat sluit aan bij het gebruik van modale hulpwerkwoorden bij richtingsbepalingen. Zo kun je zeggen ‘Ik wil naar huis’ (waar ‘gaan’ is weggelaten) en ‘Die draad moet daardoorheen’.

Bij nader inzien kan het ook met plaatsbepalingen, als je in de context tenminste iets van een beweging bedoelt. Zo kun je zeggen ‘De was kan wel buiten’ als je bedoelt dat hij naar buiten gebracht kan worden om daar te hangen. Als die context er niet is, kan het weer niet. Zo kun je best zeggen ‘Die weg kan achter dat huis’ als je het over het aanleggen van een weg hebt, maar ‘Die berg kan achter het dorp’ is gek, tenzij je het over een schilderij hebt.

Met dat inzicht kun je echter ook weer terug naar die koppelwerkwoordconstructie. Eigenlijk kun je ook heel goed zeggen ‘Die muur kan wit’ in die speciale context van verandering. Zelfs zinnetjes die aanvankelijk erg gek lijken, kun je zo wel beter krijgen. Zo is ‘Je moeder moet blij’ op het eerste oog een onmogelijke zin, omdat je moeders gemoedstoestand iets is wat van haarzelf uitgaat. Maar als je dat eruit kunt halen wordt het weer mogelijk. Neem een redacteur die je autobiografie beoordeelt en opmerkt dat de teksten over je moeder haar steeds in een sombere toestand schetsen. Dat werkt niet goed. Ze moet wel blij.

