Het ‘Meisje met de fluit’ is volgens het Rijksmuseum wél een echte Vermeer

Is Het meisje met de fluit nou wel of niet geschilderd door Johannes Vermeer? Ja, het is een echte, oordeelt het Rijksmuseum. Maar een maand geleden meldde de National Gallery of Art in de Amerikaanse hoofdstad Washington nog met veel bombarie dat na lang onderzoek was gebleken dat het helaas geen echte Vermeer was. En dat op basis van deels dezelfde onderzoeksgegevens.

Dinsdagavond maakte Rijksmuseum directeur Taco Dibbits in New York bekend dat zijn onderzoekers tot een andere conclusie komen dan de kenners in Washington, het museum waar Het meisje met de fluit hangt. Dibbits is in New York ter voorbereiding van de grote Vermeertentoonstelling die in februari wordt gehouden in het Rijksmuseum. Dan zullen voor het eerst 28 werken van Vermeer uit de hele wereld bijeen gebracht worden. Er komen ook drie werken uit de Frickcollectie in New York, en daar is Dibbits op bezoek.

Onder en tussen de verflagen gekeken

Het meisje met de fluit uit Washington zal in Amsterdam als een echte Vermeer in de tentoonstelling te zien zijn, meldde Dibbits. Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum die ook in New York is, legde aan Het Parool uit waarom.

In de aanloop naar de tentoonstelling zijn heel veel werken van Vermeer (1632-1675) opnieuw onderzocht met de modernste technieken, waarbij onder en tussen de verflagen gekeken kan worden en materialen nauwkeurig worden geanalyseerd. Roelofs zegt dat de National Gallery in Washington een ‘voorbeeldig’ onderzoek heeft uitgevoerd. Maar de onderzoekers van het Rijksmuseum, die samenwerken met het Haagse Mauritshuis en de Universiteit van Antwerpen, konden het Meisje met de fluit vergelijken met meer schilderijen van Vermeer en gebruik maken van nieuwe inzichten. Ze ontdekten zo overeenkomsten in stijl en techniek die de onderzoekers in Washington juist misten.

Een leerling of een familielid?

Roelofs zegt dat er over het verschil van inzicht discussie is geweest tijdens een studiebijeenkomst in Amsterdam. Maar blijkbaar heeft hij de onderzoekers in Washington niet kunnen overtuigen. Curator Marjorie Wieseman van de National Gallery of Art gaat er wel vanuit dat het schilderij is gemaakt door iemand die de geheimen van Vermeers techniek kende. Een leerling of een familielid. Dat het schilderij uit zijn atelier komt, vindt zij wel heel waarschijnlijk.

Sint Praxedis uit Tokio en Zittende vrouw aan het virginaal uit New York.

Dibbits en Roelofs hebben in New York nog twee werken aan het oeuvre van Vermeer toegevoegd: Sint Praxedis uit Tokio en Zittende vrouw aan het virginaal dat in New York hangt. Over die twee werken was ook lang discussie of ze echte Vermeers zijn. Het oordeel van het Rijksmuseum is heel beslist positief en daarmee zijn er wereldwijd nu 37 schilderijen van Vermeer bekend. Daarvan zijn er begin volgend jaar dus 28 in Amsterdam te zien.

