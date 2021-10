Het meesterlijke nieuwe seizoen van Succession heeft de allure van een Grieks drama

Een disfunctionele familie van onechte mensen, superrijk, vol villein verraad en loyaliteitsconflicten. De succesformule van Succession bereikt in het derde seizoen ongekende toppen.

Na het explosieve einde van seizoen twee van Succession moesten de fans zich vanwege corona twee jaar lang afvragen hoe de rondvliegende brokken van die gigantische cliffhanger-fragmentatiebom zouden neerkomen. Sinds maandag is HBO begonnen met het uitzenden van het derde seizoen, steeds één aflevering per week. Dus wie wil bingewatchen moet nog even geduld hebben.

De pers kreeg alvast zeven afleveringen van de negen te zien, met het uitdrukkelijke verzoek niet al te veel weg te geven over inhoud en plotwendingen. Internationaal is dit derde seizoen al met ongekende loftuitingen onthaald. En dat is geheel terecht. In deze krant kreeg de serie vorig jaar ook al het etiket: ‘Beste serie van dit moment’. De makers hadden grote schoenen te vullen, maar ze zijn daar volledig in geslaagd.

Etterig-irritant

Niet overal werd even juichend gereageerd. Sommigen vielen vooral over het feit dat we hier niet naar echte mensen kijken, maar naar superrijken die alle contact met de werkelijkheid hebben verloren. Kendall Roy zegt het in een van de afleveringen zelf tegen zijn etterig-irritante broertje Roman: ‘You are no real person’.

In zoverre is Succession niet zoveel anders dan Dallas of Dynasty, iconische series van vier decennia terug over de rijke oliefamilies Ewing en Carrington. Met dit verschil dat de rijkdom in de familie van mediamagnaat Logan Roy absurdistische trekjes krijgt. Men wisselt voortdurend van helikopter, privéjet en gepantserde limousine met chauffeur. Normaal over straat lopen met een jas aan doen ze hier niet. Had men destijds in Dallas en Denver nog contact met normale mensen, in het New York van de Roys zijn die afwezig.

Dat klinkt bitter en zwart, maar gek genoeg kijk je ook vaak lachend en vol gênante bewondering naar deze onechte mensen. In het drama zit veel humor verstopt, vooral in supersnelle, venijnige oneliners, en in de karakters van de lakeien Greg (neef) en Tom (schoonzoon). In de operawereld heb je daar een term voor: dramma giocoso – een luchtig drama.

Een scrotum over een pauk

De barokke begintune van Succession is ook al van zo’n hoog niveau. Het hoofdthema maakt gebruik van een basso ostinato, ook wel lamento-bas genoemd, een motief à la Purcell van vijf dalende tonen dat steeds onveranderd terugkeert. En een van de afleveringen heet Mass In Time of War. Haydn schreef zo’n Missa In tempore belli, ook wel Paukenmesse genoemd. In die aflevering maakt Roman de opmerking: “Het voelt als een scrotum dat over een pauk is gespannen”.

Dit seizoen, waarin het weer echt over succession (opvolging) gaat, is politieker dan ooit, met verwijzingen naar de Tea Party, naar Angela Merkel en Viktor Órban, en een foto van Ronald Reagan op het bureau van Logan. De onzichtbare Amerikaanse president krijgt het zwaar als het mediabedrijf van de Roys de wind laat opsteken. Als kijker verleg je steeds de sympathie van het ene naar het andere Roy-kind, precies eigenlijk zoals hun vader hen tegen elkaar uitspeelt. Als dochter Shiv een telefoontje van haar vader krijgt, verschijnt op haar telefoonscherm een foto van Saddam Hoessein.

Een paar afleveringen van dit seizoen stijgen nog boven het hoge niveau van de andere uit. Die van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld, of die van het exorbitante verjaardagsfeest van Kendall. Alle acteurs zijn daar op de top van hun kunnen, waardoor het drama shakespeariaanse allure krijgt. Of beter nog, de allure van een Grieks drama met een moderne Agamemnon in de hoofdrol. Zelfs het paard van Troje komt opdraven.

Iedere maandag verschijnt er een nieuwe aflevering van het derde seizoen van Succession op HBO, via Ziggo.