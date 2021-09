‘Het leven van dingen’ laat zien wat al onze spullen met ons doen

Een aansprekend boek van socioloog en journalist Warna Oosterbaan over onze omgang met objecten, van rommelbakjes tot smartphones.

Een rommelbakje, wie kan zonder? Zo’n bakje, al dan niet oorspronkelijk bedoeld als fruitschaal of sieradendoosje, dat verzamelplaats is geworden voor op het oog zeer willekeurige dingen. Zo’n bakje ook dat zich zelden laat leegruimen en, als dat al lukt, zelden lang leeg blijft. Herkenbaar. Warna Oosterbaan wijdt er een hoofdstuk aan in zijn boek Het leven van dingen, waarin hij allerlei aspecten van onze omgang met dingen, concrete objecten, onder de loep neemt.

Waarom bewaren we dingen lang nadat ze hun bruikbaarheid hebben verloren? Waarom kunnen de meesten van ons niet opruimen à la Marie Kondo? Hoe komt het dat sommige zaken in eerste instantie een speeltje zijn voor een enkeling en dan noodzaak worden voor iedereen, zoals de smartphone? Hoe verandert dat ding ons leven? En wat gebeurt er als dingen met elkaar in gesprek gaan?

Oosterbaan, socioloog en journalist, maakt op verhelderende en aansprekende wijze duidelijk ‘wat wij met dingen doen en zij met ons’. En constateert dat het met al die dingen een beetje de spuigaten uitloopt. Dingen geven ons comfort en houvast, stelt hij, én zetten zaken in gang die niemand wil. “Als we daar meer van weten en er beter op letten gaan we minder achteloos met dingen om.” En dat is de hoogste tijd.

Warna Oosterbaan

Het leven van dingen. Wat wij met dingen doen en zij met ons

Atlas Contact; 196 blz. € 24,99