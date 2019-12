Het Kerstverhaal van Queen en Adam Lambert

Na de ‘Top 2000 a gogo’ en een paar jaaroverzicht-achtige programma’s leek Tweede Kerstdag op tv wel mooi geweest. Tot mijn mond open viel van de documentaire op NPO3 erna. Waarom heb ik dit niet eerder gezien? Queen is weer aan het touren, en hoe! De band heeft nu een volwaardige zanger die niet Freddie Mercury’s plaats inneemt maar de show op zijn eigen manier draagt.

De Britse documentaire ‘Queen & Adam Lambert - The show must go on’ (NTR) vertelt een simpel verhaal, dat toch nergens zoetsappig wordt. Wie op aarde kan het werk zingen van de in 1991 aan aids overleden zanger Freddie Mercury? Bij het Tribute to Freddie Mercury-concert in 1992 waren er minstens twintig artiesten nodig om de rocknummers of de ballads, de operastukken, gospelliedjes of popsongs te zingen. Niemand beheerste ze allemaal. Hoe komt zo’n een band ooit voorbij het stadium van imitatie en nostalgie?

Onwillekeurig wil je na deze documentaire tickets kopen voor de shows komend jaar, ook als je vroeger niet in het katzwijm viel van Queen. Zanger Adam Lambert (37) geeft zoveel bezieling aan die schallende nummers, dat je dat wilt meemaken. Te laat. Alles blijkt uitverkocht.

De wedergeboorte van ouwe rockers

De documentaire legt uit waarom. Niet alleen is dit een verhaal van de wedergeboorte van ouwe rockers die hun gloriedagen ver achter zich leken te hebben liggen, het is ook een coming-of-age-verhaal van een eigenzinnig talent dat nergens in een hokje past.

Twee universele thema’s ineen. Elke vroegere topband tot en met The Stones mocht willen dat-ie niet alleen nieuw bloed erbij vond, maar daardoor ook een bloedtransfusie kreeg, zoals gitarist Brian May het uitdrukt.

Queen verloor zijn gezicht met de dood van zijn zanger. Dat was het, dachten de overige bandleden. Pas jaren later zagen ze dat hun muziek ook een jong publiek aanspreekt, door de musical ‘We Will Rock You’ (vanaf 2002) en de film ‘Bohemian Rhapsody’ (2018). Maar kan die muziek ook live de stadions in?

American Idol

Daar zien we Adam Lambert als jochie, geboren in 1982. Hij taalt niet naar sport, leeft zich liever uit in toneelspel en zangles. Onzeker over van alles, inclusief zijn geaardheid, voelt hij zich pas vrij op het podium. In musicalrolletjes werkt hij tot zijn 27ste op de achtergrond, tot hij auditie doet bij ‘American Idol’ 2009. Hij spettert van het podium af, knalt Led Zeppelins ‘Whole Lotta Love’ de lucht in, maar kan niet winnen in conservatief Amerika. Want: te openlijk gay.

Belachelijk dat hij tweede werd, maar wel na een optreden met Queens gitarist Brian May en drummer Roger Taylor. Het voelde meteen vertrouwd, zei May. Toen het stof rond de tv-show en zijn extravagante optreden was neergedaald, vroeg Queen hem een keer mee te spelen, en zo begon het. Nee, hij is Freddie niet, maar heeft wel een gouden strot en alle charisma die een echte leadzanger moet hebben.

Zo is dit verhaal waarin Queen zichzelf opnieuw uitvindt groter dan zichzelf. Het zegt iets over mensen die de moed hebben om het vertrouwde los te laten en open te staan voor ware transformatie. Dat is zeldzaam. En het gaat over een jongen die groot durft te dromen ondanks de beschimpingen die hem ten deel zijn gevallen. Het is vergezocht, maar toch: ik vind het een kerstverhaal.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.