Het kan nog, een Van Gogh ‘op zolder’ vinden

In Leiden wordt woensdag een steendrukprent van Vincent van Gogh geveild die werd aangetroffen op de bovenverdieping van een Gooise woning.

Chris Uhlenbeck, expert in Japanse prenten, was op bezoek bij een vrouw op leeftijd om een aantal kunstwerken voor verkoop te selecteren. “Toen de keuze was gemaakt, waren er een paar lege plekken aan de wand ontstaan”, vertelt Arne Steenkamp van het Leidse veilinghuis Burgersdijk en Niermans. “De dame zei: ‘Ach meneer, kunt u een paar andere werken van boven halen? U bent lang en kunt er goed bij.’”

En ja hoor: boven trof Uhlenbeck een steendruk van Vincent van Gogh aan. Het is een tekening van een oude man met hoge hoed die een kopje koffie drinkt, gemaakt in 1882. “Het was bekend dat er van deze lithografie een serie van drie is gemaakt. De andere twee zijn in het bezit van het Van Gogh Museum, de verblijfplaats van de derde was onbekend.”

Het werk is eerst onderzocht door het Van Gogh Museum. “Uiteraard”, zegt Steenkamp. “Je moet daar een authenticiteitsaanvraag doen. Dat is gedaan en het klopt.” De verwachte opbrengst is 80.000 euro. “Het is uiteraard een topstuk voor ons, heel leuk. Een werk op papier met deze waarde is natuurlijk uniek.”

Van Gogh wilde kunst maken die betaalbaar was voor de gewone man

Dit soort drukwerk van Van Gogh is niet zo bekend als zijn schilderijen of tekeningen, zegt Steenkamp: “Eerlijk gezegd wist ik zelf ook niet van dit werk. Van Gogh wilde kunst maken die betaalbaar was voor de gewone man. Hij wilde de prenten verkopen voor een paar centen, maar voor hem was het eigenlijk te duur om ze uit te brengen. Daarom zijn er maar zo weinig.” Steenkamp noemt het ‘paradoxaal’ dat de kunst, die voor de gewone man bedoeld was, nu voor de hoofdprijs gaat op de veiling.

Overigens is het wel meer dan alleen maar drukwerk, benadrukt hij. “Van Gogh heeft de lithografie met de hand bijgewerkt met grijze waterverf en inkt. Hij was blijkbaar niet helemaal tevreden over de kwaliteit van de druk.” Bovendien is de prent gesigneerd door Van Gogh. De hand van de meester is er dus wel degelijk aan te pas gekomen.

Het is trouwens bekend wie de man met de hoge hoed is; de oorlogsveteraan Adrianus Jacobus Zuyderland. Hij was het favoriete model van de kunstenaar toen hij van 1881 tot 1883 in Den Haag woonde. Zuyderland is op meerdere tekeningen van Van Gogh te zien.

