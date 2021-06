Het jarige Filmfestival geeft Rotterdammers een gevaarte cadeau. ‘Wat is dit?’

Een groot, bruin, monsterlijk, even afzichtelijk als fascinerend ding is het: de creatie van de Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout. Die staat deze middag op de snikhete markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid geparkeerd.

De komende dagen trekt dit gevaarte door de stad, om te vieren dat het filmfestival van Rotterdam vijftig jaar bestaat. Aan boord van ‘The Werner’, naar filmmaker Werner Herzog, bevinden zich versgemaakte filmbeelden uit de te bezoeken wijken zelf.

‘Guerrilla cinema’, zo noemt festivalbaas Marjan van der Haar het. De beelden zijn gemaakt door een filmploeg van het festival zelf, die de afgelopen tijd langs de deuren ging om mensen te interviewen in hun eigen deuropening. ‘Wat is jouw favoriete film?’, wilde de filmploeg weten.

De antwoorden schoten alle kanten op, en lang niet altijd in de richting van de onafhankelijke kwaliteitsfilms waar het festival al een halve eeuw op mikt. “Op de televisie heb je van alles natuurlijk”, zegt een mevrouw in onvervalst Rotterdams in één van de filmpjes. “Quizzen en nieuws en de natuur.”

Filmfestival? Oh, die tijger!

Deze middag worden haar en anderen filmpjes onder een afdakje van het gevaarte non-stop vertoond. Erg druk is het er niet. “Wat is dit?”, wil een kleine, kranige dame op vrolijke toon weten van de twee vrijwilligers die ‘Werner’ bewaken. Ze houdt even halt en gluurt naar binnen. “Filmfestival? Oh, die tijger! Ach, die kan me toch niet bijten.” Schaterend wijst ze op het logo van het festival, voor de deur van ‘Werner’ als deurmat neergelegd.

Festivalvrijwilliger Rene Breemans, een knalgeel festivalshirt aan, een petje tegen de zon op zijn hoofd en een zwart kapje voor zijn mond, schudt lachend zijn hoofd. “Tachtig procent van de mensen hier heeft niks met de films die op het festival draaien.”

Dat blijkt bij de makers van dit project ingecalculeerd. De Afrikaanderwijk is een van de meest kwetsbare buurten van Rotterdam. “Ik kan me goed voorstellen dat de mensen hier vol zitten, door alles wat ze in deze omgeving aan indrukken wordt aangeboden”, zegt de Vlaamse kunstenaar Hooman Jeddy. “Mensen staan in overlevingsstand. Er is geen ruimte meer om nieuwsgierig te zijn. Ze kijken naar de grond, of naar hun smartphone.”

Rustgevende klanken

Jeddy pakte het interieur van de wagen van Van Lieshout aan, en zal dat de komende dagen blijven veranderen, steeds weer geïnspireerd door de markt waarop hij dan verblijft. Voor Rotterdam-Zuid heeft hij voor de krappe ruimte binnen een installatie bedacht die onafgebroken rustgevende klanken voortbrengt. “Iemand kwam kijken en zei: ik vind deze wagen agressief, hij doet me aan de oorlog denken. Maar ik heb binnen gekeken, zei hij, en dat verzacht het een beetje.”

De mobiele installatie The Werner, van binnen. Beeld Arie Kievit

Vanwege corona is het festival dit jaar opgesplitst in een wintereditie en een lente-editie. Het verhuist niet definitief naar de zomer, benadrukt de festivaldirecteur in de hitte, “maar dit smaakt wel naar meer. We willen ons weer laten zien.” De bioscopen zijn gelukkig net op tijd weer open, zegt ze.

Bezoekers kunnen de komende dagen daadwerkelijk naar de bioscoop tijdens deel twee van het festival, en dat is voor de organisatie een hele verademing. ”Dit weekend kan het zelfs zonder toegangstest”, zegt de festivalbaas tevreden. Werner trekt ondertussen verder, de komende dagen, langs markten verspreid over de hele stad.

Het Internationaal filmfestival Rotterdam duurt t/m 6 juni. www.iffr.com

