Het is nu al vijf voor twaalf voor de ‘5 Uur Show’

Laptops uit, benen op tafel, dit is de ‘5 Uur Show’,” zei Brecht van Hulten maandag vrolijk op SBS6. En, doen we dat al? Ik vrees van niet. De kijkersaantallen gleden af van 200 duizend op maandag naar 127 duizend op woensdag, met een kleine opleving naar 140 duizend donderdag. Je moet een programma de kans geven, ben ik met ‘la’ 5 Uur Show-Catherine Keyl eens, maar inhoudelijk waren er zo veel losse eindjes dat je niet anders kón dan struikelen.

Maar eerst even over de vooronderstelling dat de doelgroep – vrouwen vermoedelijk – om vijf uur de benen omhoog kan doen. Dat is bijna beledigend. Sinds het borrelpraatprogramma van Viola Holt en later Catherine Keyl zijn veel meer vrouwen gaan werken, van 43 procent in 1989 naar 63 procent in 2018 (CBS). En als die laptop al dicht kan om vijf uur, staan ze nog in de file of anderszins in het spitsuur. Dus wie heeft hier tijd voor? Zelfs oma’s en opa’s hebben het tegenwoordig druk met ingeroosterde oppasdagen, mantelzorg en camperreizen.

Recyclen van een oud format

Nou goed, John de Mol zag er wél wat in om weer een oud format te recyclen (‘Lingo’ werd een succes), en koos voor serieuze journalisten: Brecht van Hulten (‘Kassa’, BNNVara) en ex-Vrij Nederland-sterinterviewer Carolina Lo Galbo (ook ‘VPRO Boeken’). Zij heeft dezelfde redactie en hetzelfde decor als Brecht – gele fauteuils, vals steenstripmuurtje, lichtbalken – dus ik ben benieuwd hoeveel verschil zij volgende week maakt.

‘5 Uur Show is je dagelijkse dosis informatie, nieuws, verdieping en ontspanning’, is de belofte. De grootste dwarsligger blijkt de keuze van onderwerpen en gasten. Maandag schoof Keyl zelf aan, logisch. Ze sneed indirect aan waar ik net over schreef: vrouwelijke verslaggevers waren schaars toen. Ze kreeg geen salarisverhoging ‘omdat ze een man had die geld verdiende’.

Zij was na de uitzending over de Beatles met Giel Beelen en over complotdenken over corona/5G/Bill Gates versus geloof in de journalistiek, heel tevreden, al had er ‘nog wat kittigs’ in gemogen, ‘nieuwe schoenen ofzo’.

Waar is de nieuwsaanleiding?

Donderdag dan, alweer de vierde zenddag. Jaap van Deurzen was tafelheer. Een gepensioneerd ‘ RTL-Nieuws’-verslaggever als ‘man van de dag’ – waar is de nieuwsaanleiding? Het bleek de tiende sterfdag van zijn collega Conny Mus, Midden-Oosten-verslaggever. Excuus Conny, maar het voelt als met de haren erbij getrokken.

Voor het onderwerp over de Haagse rellen was de volgende gepensioneerde aangeschoven, oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen van de Amsterdamse politie (die het korps in 2004 verliet). Weer niet iemand met verantwoordelijkheid, zelfs geen kenner van het Haagse. Dan krijg je dus een algemene reactie als: ‘gewoon consequent optreden’ zonder iets nieuws over die Haagse jongeren en hun onvrede.

Bij het item over een Europese conceptwet tegen tropische ontbossing vraagt Brecht hoe mensen hun inbreng kunnen geven, en hoort dat dat nog niet kan. “De wet wordt pas over een of twee jaar behandeld”, zegt Merijn van Leeuwen. Aha, goed onderwerp dan vandaag. En als de privacygevaren van de Chinese app TikTok volgens cyberexperts ook wel meevallen (“niet veel erger dan Facebook”), lijkt elk onderwerp tijdens de uitzending onderuit te gaan. Zo word je niet spraakmakend maar roep je eerder stilte op.

Die van de uitknop.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.