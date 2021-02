Het is Netflix voor en Netflix na, ook bij de Golden Globes

Dat Netflix gedijt bij de pandemie, is terug te zien aan de nominaties voor de Golden Globes die zondagnacht worden uitgereikt.

Bij de uitreiking van de Golden Globes maakt Netflix kans op maar liefst 42 keer goud. Ter vergelijking: op de tweede plaats met 10 nominaties staat Prime Video, de dienst van Amazon. Een hemelsbreed verschil.

Natuurlijk wordt er bij de Globes, anders dan bij de Oscars, zowel naar film- als televisieprestaties gekeken. Dat krikt het aantal kansen al behoorlijk op. Kijk naar The Crown. Het vierde seizoen van de Netflix-serie over de geschiedenis van het Britse koningshuis kreeg zes nominaties, en gaat aan kop in de categorie beste serie. Vooral het Britse acteursensemble gooit hoge ogen: Olivia Colman als koningin Elizabeth II, Emma Corrin als prinses Diana, Helena Bonham Carter als prinses Margaret en Gillian Anderson in de rol van Margaret Thatcher.

Maar ook qua speelfilms doet Netflix het opmerkelijk goed dit jaar. David Finchers Mank, een zwart-witfilm over het oude Hollywood, met de Britse acteur Gary Oldman als Citizen Kane-scenarist Joseph L. Mankiewicz, kreeg eveneens zes nominaties. Fincher, die eerder succes boekte met bioscoopfilms als Fight Club en The Social Network, zei over zijn Netflix-deal: ‘Ik wil werken zoals Picasso schilderde: verschillende dingen uitproberen.’

Blijkbaar krijgt Fincher daar bij de Amerikaanse streamingdienst meer ruimte voor dan bij een traditionele Hollywoodstudio. Het is iets wat je vaker hoort: het oude studiosysteem is te log, het duurt te lang voordat je als maker iets van de grond krijgt.

Op de tweede plaats, met vijf nominaties, staat The Trial of the Chicago 7. Het politieke drama van Aaron Sorkin, over de rechtszaak tegen enkele betogers die in 1968 betrokken waren bij anti-Vietnamprotesten, was bedacht als bioscoopfilm. Maar na de wereldwijde sluiting van bioscopen en filmtheaters als gevolg van de coronacrisis werd het drama opgepikt door Netflix.

Hetzelfde geldt voor de film die met drie nominaties de leiding neemt in de categorie comedy/musical. Het satirische Borat Subsequent Moviefilm, waarin Trump-advocaat Rudy Giuliani er flink ingeluisd wordt door de Britse komiek Sacha Baron Cohen, stuitte ook op gesloten bioscopen. Amazon sprong in, en legde een lieve 80 miljoen dollar neer voor de rechten, zodat de komedie toch nog tijdig, vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen, in omloop kwam.

Waar de ene filmmaker besloot om z’n film uit te stellen, en te wachten op heropening van de bioscopen, ging de ander de boer op om z’n film toch te laten zien. Op die manier profiteerden streamingdiensten afgelopen jaar van een groter filmaanbod, met als gevolg grotere zichtbaarheid in het prijzenseizoen, zie de 42 Golden Globe-nominaties voor Netflix.

Eigenlijk versnelde de pandemie een proces dat al langer zichtbaar was: de streamers winnen terrein. Bij de vorige editie van de Golden Globes was Netflix ook al prominent aanwezig. Toch gingen de prijzen voor beste film vorig jaar nog naar echte bioscoopfilms: de Britse oorlogsfilm 1917 werd uitgeroepen tot het beste drama en Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood won in de categorie comedy/musical.

Dit jaar is het de vraag of Netflix zijn vele nominaties voor Mank en The Trial of the Chicago 7 zal verzilveren, of dat toch de voorkeur wordt gegeven aan een van de genomineerde bioscoopfilms die hier door de bioscoopsluiting nog niet te zien waren, maar al veel handen op elkaar kregen: Nomadland, Promising Young Woman en The Father.

Geen betrouwbare indicator voor de Oscars

Meteen ook maar even een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen, namelijk dat de Golden Globes een betrouwbare indicator zijn voor de Oscars. Natuurlijk, er zijn overlappingen tussen de Amerikaanse shows, al was het maar omdat ze allebei vanuit Hollywood opereren. Maar een belangrijk verschil is dat er bij de Oscars zo’n 10.000 stemgerechtigde leden zijn betrokken, afkomstig uit een steeds diversere en inclusievere filmwereld. Bij de Oscars leverde dat vorig jaar – anders dan bij de Globes – een historische overwinning op voor het Zuid-Koreaanse Parasite.

Netflix en andere streamers krabbelen ook aan de poorten van de Nederlandse filmwereld De eerste Nederlandse speelfilm, gemaakt met Netflix, is in aantocht. Het gaat om Forever Rich, het verhaal van rapper Richie, van de 33-jarige Amsterdamse regisseur Shady El-Hamus. Zijn speelfilmdebuut De Libi viel erg in de smaak. In een online panelgesprek, eerder deze maand, zei El-Hamus vooral onder de indruk te zijn van de snelheid en vrijheid die de streamer hem als maker bood. “Ik kon meteen aan de slag, het momentum grijpen, en heb heel weinig bemoeienis ervaren.” Netflix, dat veel waarde hecht aan diverse en inclusieve verhalen voor een groot publiek, is in de zoektocht naar een nieuwe generatie verhalenvertellers een stapje verdergegaan door samen met de Scriptbank een wedstrijd uit te schrijven. Uit de 550 inzenders met een filmplan zijn inmiddels 15 gelukkigen gekozen die de komende maanden met een scriptcoach en een werkbeurs aan de slag mogen, onder wie voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. In juni zullen twee scripts (het gaat om eerste, ruwe versies) worden gekozen die mogelijk door Netflix worden verfilmd. Nederland is het eerste land waar Netflix een dergelijke scenariowedstrijd organiseert. Het doel: meer inclusieve verhalen die een realistische afspiegeling vormen van de hedendaagse Nederlandse samenleving.

Het is wel waar dat het er bij de Globes doorgaans levendig aan toe gaat. Dit jaar wordt de show virtueel gepresenteerd door co­mé­dien­nes Tina Fey (vanuit New York) en Amy Poehler (vanuit Los Angeles), maar normaal gesproken zien we Hollywoodsterren in een soort nachtclubsetting aan feestelijk gedekte tafels, terwijl de champagne vloeit en ­Ricky Gervais zijn harde grappen ­inkopt.

Maar de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) die de Golden Globes-uitreiking organiseert, en verantwoordelijk is voor nominaties en prijzen, ligt ook onder vuur. De club die uit een relatief klein gezelschap bestaat van negentig buitenlandse journalisten met Californië als standplaats, heeft geen zwarte leden, zo wist The Los Angeles Times ­recentelijk te melden. Ook blijkt de club van entertainmentjournalisten 50 miljoen dollar in kas te hebben, en haar eigen leden wel erg vorstelijke vergoedingen te betalen voor zitting in allerhande commissies en panels, terwijl het om een non-profitorganisatie gaat.

Naar verluidt liet een afvaardiging van de club zich afgelopen jaar ook ­fêteren op een luxe trip naar de Parijse filmset van Emily in Paris. De lichtgewicht Netflix-serie kreeg prompt een Golden Globe-nominatie. Terwijl I May Destroy You, de geweldige, lovend ontvangen serie van de Brits-Ghanese bedenkster en hoofdrolspeelster Michaela Coel (BBC/HBO), nul op rekest kreeg. Resultaat: heel wat gefronste wenkbrauwen.

De 78ste Golden Globes-uitreiking vindt plaats in de nacht van zondag 28 februari op maandag 1 maart.

