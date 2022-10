Het is House of the Dragon gelukt, kom maar op met die drakenoorlog

Het eerste seizoen van de hevig geanticipeerde Game of Thrones-prequel House of the Dragon zit erop. Maakt het de verwachtingen waar? Let op: deze recensie zit bomvol spoilers.

Als de jonge prins Lucerys met zijn draakje Arrax boven de wolken vliegt en hij angstig om zich heen kijkt, weet je het eigenlijk al: dit gaat niet goed. Minuten daarvoor wist hij zijn oom prins Aemond op zijn gigantische draak Vhagar op het nippertje van zich af te schudden, in een episch gefilmd gevecht in de lucht.

Maar de opluchting is van korte duur. Uit het niets duikt het monster weer op en hapt zowel Arrax als Lucerys in tweeën. Het is misschien wel de meest tragische dood uit het Game of Thrones-universum. Dat Aemond zijn achtervolging zo niet bedoeld had en geen van de prinsen hun draken onder controle hadden, maakt het allemaal nog een tandje erger.

De dood van Lucerys zal het laatste zetje zijn om het continent Westeros in een grimmige oorlog te storten. Als de betwiste koningin Rhaenyra van de dood van haar zoon hoort, spreekt haar gezicht boekdelen. Haar missie om de vrede en stabiliteit op het continent te bewaren gooit ze in het vuur. Het scherm gaat op zwart als haar gewelde ogen je recht aankijken. Het eerste seizoen van House of the Dragon is afgelopen.

Geen veldslag te bekennen

Dan hebben we er al tien uur van de Game of Thrones-prequel op zitten. De langverwachte spin off van de populaire serie beloofde het verhaal van een burgeroorlog, de strijd om de IJzeren Troon binnen een paar families, met draken. Er zijn opmerkelijk veel bloedige bevallingen, een gedwongen keizersnede, kindhuwelijken en incest, maar echte strijd op een slagveld hebben we in het hele seizoen niet gezien.

Tijdens de vergaderingen van de small council worden de snedigheid en slimme teksten van personages als Tyrion Lannister en Lord Varys node gemist. Raak je in Game of Thrones in de war van de vele, vele, families die allemaal aanspraak maken op de troon, in House of the Dragon lijkt elke Targaryen-telg dezelfde naam te hebben, om over de ingewikkeld incestueuze stamboom maar niet te spreken. En dan dartelen er elke aflevering weer nieuwe asblonde kleuters door het scherm.

Toch is het House of the Dragon gelukt een waardige opvolger van successerie Game of Thrones neer te zetten. In dit eerste seizoen werden de schaakstukken nauwkeurig op het bord gezet. Ook al besloeg dit seizoen een periode van 19 jaar, gehaast voelde het niet. Loyaliteiten veranderen in ieders persoonlijke zoektocht naar macht en prestige. Daagt prins Daemon zijn nichtje/toekomstige echtgenote Rhaenyra in de eerste afleveringen nog uit in de strijd om de troonopvolging, in de laatste aflevering knielt hij voor zijn nieuwe koningin.

Geen enkel lijntje op het gezicht van prins Daemon

Er zitten wel wat irritante onregelmatigheden in de serie. Verschillende acteurs werden - zeer succesvol, overigens - vervangen, om het verstrijken van de tijd aan te tonen. Maar niet allemaal: de tand des tijds tekent geen enkel lijntje op het gezicht van prins Daemon. Alsof zijn wrok en jaloezie hem de eeuwige jeugd gunnen. Terwijl het haar van broer (en toekomstige schoonvader) koning Viserys aflevering na aflevering dunner wordt, en zijn gezicht verschrompelt als een krop sla in de zon.

Maar zeker de laatste paar afleveringen zijn een prima pijnstiller voor de kater die het laatste seizoen van Game of Thrones heeft achtergelaten. Als het gevecht tussen Aemond en Lucerys een voorbode was voor wat er nog komen gaat, staat ons nog wat te wachten. Kom maar op met die Dance of Dragons.

