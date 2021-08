Het is des te jammer dat dit niet onderzocht is

Des te jammer dat de sfeer van de film zo gedragen was, stond er in een filmrecensie in de krant. Moet dat niet ‘Des te jammerder’ zijn? Na ‘des te’ moet toch altijd een vergrotende trap volgen, zoals in ‘des te beter’? Het lijkt erop dat de taalgebruiker hier op het verkeerde been wordt gezet doordat het woord ‘jammer’ op ‘-er’ eindigt, wat er uitziet als de uitgang van een vergrotende trap, maar het natuurlijk niet is. ‘Jammer’ is niet de vergrotende trap van ‘jam’, maar een woord dat toevallig op ‘-er’ eindigt.

Toch vreemd. Als je het nader onderzoekt, blijkt ‘des te jammer’ aanmerkelijk vaker voor te komen dan ‘des te jammerder’. Zelfs in de kranten van de afgelopen eeuw is het steeds de dominante vorm, met voorbeelden tot in de 19de eeuw toe. Is dat omdat de vergrotende trap van ‘jammer’, ‘jammerder’, er een beetje gek uitziet? Mijn tekstverwerker zet er zelfs een rood kringeltje onder (wat niet terecht is, want de vorm staat gewoon in het Groene Boekje).

In de taalkundige literatuur wordt bij ‘des te’ alleen de constructie met ‘hoe’ besproken: ‘Hoe langer het duurt, des te groter de ­irritatie’, of ‘Hoe meer het regent, des te natter het wordt’. Maar in het voorbeeld uit de filmrecensie is er helemaal geen sprake van ‘hoe’. Daar staat alleen een zin die met ‘des te’ begint. Kan dat zomaar?

Blijkbaar wel. De zin concludeert dat het in het licht van het hele stuk daarvoor extra jammer is dat de sfeer van de film gedragen is. Moet je daar wel een vergrotende trap hebben? Ik begin te vermoeden van niet. ‘Des te fijn als je erbij bent’, staat ergens op het internet. Dat kan geen vergissing zijn op grond van de uitgang.

‘Des te fijner’ komt nog wel vaker voor dan ‘des te fijn’, maar bijvoorbeeld ‘des te mooi’ lijkt al frequenter dan ‘des te mooier’. Hier is bij mijn weten nog geen taalkundig onderzoek naar gedaan.