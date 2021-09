Het intense ‘Scenes from a Marriage’ beneemt je alle lust tot trouwen

Het vijfdelige Scenes from a Marriage, een remake van Ingmar Bergmans zesluik, is niet alleen een must-see voor iedereen die van het betere acteerwerk houdt. Kijk het ook als je van plan bent binnenkort in het huwelijksbootje te stappen. Of juist niet.

Het is verbluffend, en tegenwoordig misschien moeilijk voorstelbaar, dat slechts twee acteurs, een vrouw en man, met de juiste tekst en juiste cameravoering, dít voor elkaar kunnen krijgen. Dat je als verwende, adrenaline-verslaafde tv-kijker van 2021 helemaal opgaat in dialoog, in het overdonderende acteerwerk van Jessica Chastain en Oscar Isaac. Dat deze twee, ondanks dat de uitkomst van dit drama al vaststaat, toch voor een voortdurende spanning weten te zorgen.

De twee nemen een risico met deze tour de force. Net als HBO en maker Hagai Levi, om zich te wagen aan een remake van het zesluik van de vermaarde cineast Ingmar Bergman. Vijf afleveringen, van dik een uur, wat elk, zoals de titel al zegt, inderdaad letterlijk scènes zijn. Het is nog net niet in één take opgenomen. Het is pure slow-tv, in een tijd waarin de streamingconcurrenten juist veelal snelle superheldenseries in de strijd gooien. Nu is het eigenzinnige productiehuis HBO wat kwaliteitsseries betreft altijd al een buitenbeentje geweest, zo bezien past deze toevoeging prima in hun straatje.

Oscar Isaac en Jessica Chastain in ‘Scenes from a Marriage’. Beeld HBO

We kijken in deze serie louter naar de dialogen tussen zakenvrouw Mira en academicus Jonathan, vrouw en man, in een ogenschijnlijk gelukkig maar toch niet heel erg gelukkig huwelijk, dat we uiteindelijk uit elkaar zien vallen. We zien hoe broos een relatie kan zijn juist doordat je je voor een functionerend huwelijk kwetsbaar moet opstellen.

Verliet in het deels autobiografische origineel van Bergman de man de vrouw (destijds ook nog eens gespeeld door Bergmans daadwerkelijke ex-vriendin, Liv Ullmann), Levi draait de rollen om: nu is het de timide, studieuze en kalme huisvader Jonathan die opzij wordt geschoven wanneer de hardere, scherpere Mira buiten haar huwelijk passie hervindt.

Opgelaten gevoel

Het onderhuidse Scenes from a Marriage is niet altijd even prettig om naar te kijken. Het grootste gedeelte van de tijd kijk je naar twee ruziënde mensen. Om de intimiteit van een echtelijke ruzie overtuigend voor het voetlicht te brengen, schijnt een van de moeilijkste dingen binnen het metier te zijn, voor zowel scenarist als acteur, maar de makers slagen er hier met verve in. Het geeft de kijker een haast onwelkom, opgelaten gevoel – net zoals het nooit leuk is om de neutrale toeschouwer van een ruzie te zijn. Maar in die ruzies worden de karakters van Jonathan en Mira blootgelegd, en dus blijf je kijken – want je wilt ze leren kennen, en wilt ze leren begrijpen, al zal dat zeker niet helemaal lukken.

Het schijnt dat het origineel in de jaren zeventig voor een golf aan ophef zorgde toen het gelinkt werd aan het stijgende echtscheidingspercentage in Europa in die jaren. Zover zal het anno nu misschien niet komen. Maar ook deze nieuwe uitvoering van Scenes from a Marriage dient alsnog als waarschuwing om niet al te lichtzinnig over het instituut huwelijk na te denken.

Scenes from a Marriage is vanaf 12 september te zien op HBO Movies & Series XL.