Het horrorscenario dat Kamp Van Koningsbrugge voorschotelt

Met Halloween heb ik niets, vind griezelfilms verschrikkelijk, maar zat zaterdag toch een horrorscenario te bekijken. 3 kilometer rennen met een loeizwaar pak op je rug, terwijl je de hele dag al bent afgebeuld, en daarna meteen rekensommen moeten maken? Wie ook maar een greintje inlevingsvermogen heeft, gecombineerd met weinig spiermassa, schiet alleen al van kíjken naar ‘Kamp Van Koningsbrugge’ in de stress.

Maar wat is deze afvalrace leerzaam; hij draait om het volhouden tijdens een beproeving waarvan je niet weet wanneer hij voorbij zal zijn. Voel maar gerust een parallel met het huidige tijdsgewricht.

Kamp Van Koningsbrugge is de Nederlandse versie van de Belgische kijkcijferhit ‘Kamp Waes’, die afgelopen winter op Eén was te zien. Het concept: vijftien fitte burgers willen weten hoever ze komen tijdens een training zoals commando’s die ondergaan die bij de special forces willen.

Beeld uit 'Kamp van Koningsbrugge’.



Een succesvolle formule, op alle fronten: de cursisten ontdekken of hun conditie ook buiten de sportschool iets voorstelt, Defensie geeft een visitekaartje die mogelijk nieuwe rekruten aantrekt en als kijker zie je een competitie die veel spannender is dan de volgende talentenjacht met wannabe-sterretjes.

Nee, bikkels zien we hier. En bikkelinnen: onder de getatoeëerde en gespierde deelnemers zitten vier vrouwen, die net zo zwaar aan de bak moeten als de kerels. Tenminste, ik heb niet gezien dat zij lichtere rugzakken kregen of minder meters moesten tijgeren.

Beeld uit 'Kamp van Koningsbrugge’.

Nu is mentale kracht minstens zo belangrijk om de eindstreep te halen als fysieke, stelden presentator Jeroen van Koningsbrugge en trainer Ray Klaassens vorige week bij ­‘Jinek’. “Vooral omdat op een gegeven moment uitzichtloosheid een rol gaat spelen, als er ’s nachts geen eten komt, terwijl je het wel verwacht, en je weet het eindpunt niet”, legde Klaassens uit. De oud-officier van het Korps Commandotroepen had hierbij goed nieuws voor iedereen met een ­vetrolletje. Want je kunt wel dromen over een afgetraind lichaam met maar 6 procent vet, maar “als zo iemand een nacht niet slaapt en niet eet, dan heeft-ie meteen een probleem”, aldus de professional. Eva Jinek meldde vol zelfspot dat zij het dan wel zou redden, desnoods wekenlang.

Beeld uit 'Kamp van Koningsbrugge’.

Een paar kandidaten vallen extra op. ­Zoals Marjolein, volgens de omschrijving “een christelijk, preuts meisje dat tijdens het sporten verandert in een beest, tegelijkertijd vrouwelijk en bad ass kan zijn”. Ze moest al een keer huilen, zaterdag. Jonathan kwam zo weinig in beeld dat het ­opviel. Hij is een restaurantmanager en ­student filosofie die volgens de site van AvroTros – zonder verdere uitleg – leeft in de geest van Plato en écht commando wil worden.

Ook Lotfi intrigeert, een jongen die zich afpeigert voor zijn moeder. Zij bracht in haar eentje drie kinderen groot en door zijn deelname wil zoonlief wil laten zien dat ze dat goed heeft gedaan. Lotfi hoort vast niet bij wat Klaassens ‘oogdienaars’ noemt: mensen die heel ­behulpzaam doen als trainer of camera in de buurt zijn, maar hun teamleden meteen ­laten vallen als het toezicht weg is. De oud-commando is duidelijk: “Karakter, dat is wat overblijft als niemand kijkt”.

Iets wat velen van ons kunnen testen ­deze dagen, in hun eentje thuis.