Het gestolen kanon van Lewke en andere kunstschatten officieel overgedragen aan Sri Lanka

Het beroemde ‘kanon van Lewke’, een in brons gegoten sierkanon, is niet langer Nederlands eigendom. Met een handtekening van demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur) is het rijkversierde vuurwapen nu officieel Sri Lankaans bezit. Uslu bekrachtigde de overdracht maandagmiddag tijdens een bezoek aan de hoofdstad Colombo.

Datzelfde geldt voor vijf andere kostbare kunstvoorwerpen. Zo wordt de Sri Lankaanse regering ook eigenaar van enkele sierlijke zwaarden, waaronder een exemplaar dat is belegd met maar liefst 138 diamanten. Ook twee ceremoniële geweren gaan terug naar de eilandstaat ten zuiden van India.

Herkomstonderzoek op initiatief van Rijksmuseum

Daarmee komt een eind aan een lange en omstreden kunsthistorische geschiedenis. De sierwapens zijn namelijk in de koloniale tijd geroofd door Nederlandse soldaten van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Die plunderden in 1765 na een kortstondige oorlog de privécollectie van de toenmalige koning van Kandy, een stad in het binnenland van Sri Lanka.

De voorwerpen kregen lange tijd een prominente plek in het Amsterdamse Rijksmuseum, maar in 2019 begon het geweten te knagen. Het museum deed op eigen initiatief onderzoek naar de herkomst van de voorwerpen, en mede dankzij dat onderzoek kon de Sri Lankaanse overheid een restitutieverzoek indienen bij de Nederlandse staat. Dat werd in juli ingewilligd.

De verwachting is dat de objecten zelf over enkele maanden daadwerkelijk naar Sri Lanka zullen vertrekken. Op dit moment bouwt het Nationaal Museum in Colombo een speciale ruimte met klimaatcontrole die moet voorkomen dat de kostbare voorwerpen beschadigen. De kamer komt waarschijnlijk volgende maand gereed.

Indonesische voorwerpen zijn al ‘thuis’

Ook een Indonesisch verzoek om teruggave werd eerder dit jaar gehonoreerd: de voormalige Nederlandse kolonie vroeg onder meer standbeelden terug en juwelen die bekendstaan als de Lombokschat. Die voorwerpen zijn teruggezonden op 17 augustus, de Indonesische onafhankelijkheidsdag. Ook deze voorwerpen zijn in de koloniale tijd ‘onterecht in Nederland beland’, schreef Uslu bij de bekendmaking.

Daarnaast wacht momenteel ook een Maleisische skelettencollectie op verzending. Die werd in 1935 opgegraven door Nederlandse archeologen, op het moment dat Maleisië nog een Britse kolonie was. Ze keren binnenkort, na bijna een eeuw in het depot van museum Naturalis, terug naar het Aziatische land. Begin 2024 opent Maleisië een modern archeologisch museum waar ze terechtkunnen.

Lees ook:

Lombokschat en ander betwist erfgoed terug naar landen van herkomst

Honderden geroofde of anderszins dubieus verkregen museumobjecten gaan terug naar Indonesië en Sri Lanka. Het gaat onder meer om edelstenen, beelden, houtsnijwerk en sierwapens.