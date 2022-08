Het gaat goed met S10: ‘Hoe bijzonder is het dat ik mensen kan raken met iets wat ik zelf heel cool vind’

In de rust van de zomer blikken we terug en kijken we vooruit in een reeks zomerinterviews. Voor zangeres S10 (22) volgt op haar optreden in mei op het Eurovisie Songfestival een zomer vol shows en festivals. Laatst moest ze even huilen van geluk.

Ze staat in het open raam op drie hoog een sigaret te roken: lange blonde haren, lange nagels, een zwarte hoodie. Ze aarzelt even als ik naar boven roep om mezelf aan te kondigen. “Oh ja, ik doe de deur open!”, roept ze dan naar beneden.

Stien den Hollander, beter bekend als S10, wordt sinds een paar maanden door iedereen herkend op straat. Het ging al best lekker met de carrière van de 21-jarige rapper en zangeres: haar debuutalbum Snowsniper (2019) werd overal positief ontvangen, met haar tweede album Vlinders (2020) denderde ze volgens Trouw ‘onverminderd voort’ (vier sterren). Maar sinds ze in mei met haar liedje De Diepte Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival en elfde werd in de finale, is er geen houden meer aan. S10 is doorgebroken bij het grote publiek.

Deze zomer is er voor S10 geen tijd om uitgebreid stil te staan bij het afgelopen jaar. Er zijn optredens op festivals, het nieuwe liedje Laat me los met Bløf, en er komt een nieuw album aan in het najaar. “Eigenlijk zou ik een dagboek moeten bijhouden, er gebeurt zoveel en ik vergeet het zo snel”, verzucht ze aan de zwart geverfde tafel in haar appartementje in het centrum van Amsterdam. “Het Songfestival is drie maanden geleden, maar het voelt als drie jaar geleden.”

Misschien goed om nog even terug te gaan naar het begin: hoe kwam je erbij om aan het Eurovisie Songfestival mee te doen?

“Ik zat het vorig jaar te kijken en dacht ik: dit wil ik eigenlijk ook wel. Ik vond het gewoon heel vet. Ik had me best wel verveeld in de coronaperiode en ik wist niet zo goed wat de volgende stap in mijn carrière moest zijn. Ik had mijn album Vlinders uitgebracht, maar dat had ik voor mijn gevoel in een zwart gat gegooid, want ik kon door die lockdowns geen shows geven. Ik voelde daardoor ook geen urge om nieuwe muziek te schrijven, het had geen doel. Ik dacht: ik moet wat meemaken. Meedoen aan het Songfestival zou in mijn planning heel nice zijn.

“Ik wilde ook meer mijn best doen voor dingen. Ik had het idee dat het me in de muziek allemaal moeiteloos lukte. Ik wilde me in het diepe gooien om te zien of ik iets kon bereiken dat haast niet bereikbaar leek.”

En? Moest je veel moeite doen?

“Eigenlijk ging ook dit best weer makkelijk – in ieder geval in de aanloop. In Turijn is het niet makkelijk geweest. Het Songfestival is zo’n enorme onderneming, daarbinnen ben je heel onbelangrijk, terwijl je voor jezelf wel iets belangrijks en groots wil neerzetten. Het is slopend, je hebt daar ter plekke heel veel repetities, iedereen kijkt mee en vindt er iets van. Je doet drie minuten een liedje, maar daarvoor ben je iedere repetitie acht uur lang bezig: make up, haar, geluid, licht, en zelf had ik ook nog een lange voorbereidingstijd nodig om in m’n zone te komen.”

Wat bedoel je daarmee?

“Het concept van mijn performance heb ik bedacht met Wende Snijders (zangeres, red.) en Wouter van Ransbeek (voormalig creatief directeur bij Internationaal Thea­ter Amsterdam, red.). Ik heb elk woord van De Diepte, elke zin, in mijn hoofd gelinkt aan een herinnering uit mijn leven. Zo speelt zich drie minuten lang een film af in mijn hoofd. Als ik me volledig richt op die film, kan ik niet denken: ‘Nu komt deze noot er aan.’ Dat is fijn, want het is best een moeilijk liedje om te zingen. Alle keren dat ik bij dit liedje op de zang lette, vond ik het niet goed gaan.

“Er mag in die film in mijn hoofd geen ruimte komen voor een andere gedachte, want dan kan ik het liedje niet geloofwaardig brengen. Maar die extreme focus heb je niet zomaar. Ik heb allemaal maniertjes bedacht om daar te komen: muziek luisteren, mediteren, me bewust worden van mijn lichaam.”

Kun je een voorbeeld geven van een herinnering die deel uitmaakt van die film?

Gedecideerd, maar met glimlach: “Nee.” Dan: “Dat is echt heel persoonlijk.”

Ben je altijd zo te werk gegaan tijdens optredens?

“Nee, lange tijd nam ik mezelf niet zo serieus. Ik dacht: ik ben toch geen echte artiest, dit is leuk, maar niet mijn echte leven, dit gaat weer voorbij. Ik durfde er niet aan toe te geven, lachte alles een beetje weg. Maar daardoor ging ik er ook niet voor de volle 100 procent voor. Ik stond wel op het podium, maar was er niet écht, mijn hoofd was overal behalve daar. Door De Diepte ben ik me daar heel bewust van geworden. Nog steeds als ik nu een show heb, sluit ik me even af om dichtbij mezelf te komen.

“Ik vind het nu ook veel leuker op het podium. Ik heb gemerkt dat als ik er 100 procent voor ga, het publiek daar helemaal in meegaat. Dat geeft me het gevoel dat ik er mag zijn. Ofzo.”

Ik las in interviews dat je bijna nooit echt zenuwachtig bent. Was dat met het Songfestival ook zo?

“De eerste halve finale was ik ineens heel bang. Eigenlijk durfde ik niet meer. Ik heb mezelf in de spiegel aangekeken en gezegd: ‘Dit gaan we niet doen, zo wilden we het niet.’ Dat hielp. Blijkbaar kan ik mezelf gewoon bijsturen. Ik denk dat me dat ook in de toekomst nog gaat helpen bij allerlei dingen in het leven.”

Het was niet de eerste keer dat het haar lukte zichzelf zo ‘bij te sturen’, geeft ze toe. “Ik heb eerder over ravijnen gesprongen. Maar nooit zo publiekelijk.” Als tiener kampte ze met diepe angsten, ziekelijke onzekerheid en stemmen in haar hoofd. Ze kreeg een psychose en werd opgenomen in een psychiatrische kliniek voor kinderen. Haar eerste twee ep’s, Antipsychotica en Lithium, waarvan ze de eerste op haar zeventiende zelf opnam en in eigen beheer uitbracht, maakten op internet zoveel indruk mede doordat ze in haar teksten haast verstikkend openhartig was over haar psychische worstelingen. Maar de tijd van de allerduisterste teksten ligt nu achter haar: op de platen die volgden zingt ze zichzelf moed in.

Op de ravijnen uit het verleden wil ze dan ook niet te diep ingaan. “Het gaat erom dat ik voor mezelf het besluit heb genomen dat ik een fijn leven wil. Ik wil niet blijven hangen in het verleden. Maar inderdaad, ik herken het wel van mezelf: ik kan actief kiezen ‘dit pad gaan we niet op’.”

Is dat angstige gevoel voor die halve finale daarna niet meer teruggekomen?

“Nee. De show van de halve finale werd zelfs de allerbeste. Dat was trouwens ook lastig, want met de finale moest ik daar nog eens overheen. Dat kon helemaal niet! Daardoor kwamen er af en toe tijdens het zingen toch gedachtes in mijn hoofd – terwijl dat dus niet de bedoeling was. Ik heb er wel van genoten hoor, maar de halve finale was leuker. Ik heb de finale ook niet meer teruggekeken. Mijn manager Froukje en ik, we waren zo moe, we hoefden er even niks meer mee te maken te hebben. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we er aan toe zijn om de opnames te bekijken.”

Heb je wel een moment gehad om het allemaal tot je door te laten dringen?

“Vorige week had ik voor het eerst met Bløf gerepeteerd voor ons nieuwe liedje. Ik reed in de auto terug van Brouwersdam, en ineens realiseerde ik me hoe bizar het eigenlijk is wat ik allemaal meemaak. Toen moest ik wel huilen van geluk, een beetje. Hoe het kan dat deze kleine muis op al die plekken komt, dat is niet uit te leggen.”

Na een stilte: “Wat ik me wél heel vaak realiseer: hoe bijzonder het is dat ik mensen kan raken met iets wat ik zelf heel cool vind.”

Ik zag je show op het festival Down the Rabbit Hole, om mij heen stonden mensen te huilen in het publiek.

“Ik ben er pas sinds kort achter wat voor mij de optimale situatie is: hoe groter hoe beter, hoe donkerder hoe beter, en als er ook nog videoschermen hangen werkt het helemáál goed. Doordat het zo massaal is, voel ik voldoende afstand en durf ik er helemaal in op te gaan. Een dag later stond ik op een ander festival, het was licht en ik kon iedereen van dichtbij zien. Dat vind ik veel moeilijker, dan ga ik me afvragen: zouden ze het wel leuk vinden? Misschien vinden ze me raar. Ik ga wel dansen, maar ik durf het dan eigenlijk niet. Het is ook allemaal nog zo nieuw, die grote liveshows komen voor mij echt een beetje uit de lucht vallen.”

Het ultieme zomergevoel van S10 Doen: Zwemmen! Daar kun je me altijd voor wakker maken. Ik voel meteen: deze beweging is goed voor mij. En ik zit ook graag met mijn vrienden op het terras. Natuurwijntje erbij, snackje, en lekker kettingroken. Muziek: De playlist van mijn vrienden die we Lowlands Karaoke Zooi hebben genoemd, met liedjes als Mr Saxobeat, Freed from desire, en Gypsy Woman. Die vind ik echt top. En de house van Amapiano. Lectuur: Ik schaam me er een beetje voor, maar ik lees nooit. Kleding: Bikini. Al vond ik het moeilijk mijn kledingstijl voor de zomer te bepalen. Ken je dat, dat je je identiteit van het seizoen soms een beetje moet zoeken? Gadget: Een petje. Handig tegen de zon, en hij helpt me heel erg tegen anxiety op straat voor mensen die me herkennen.

Werkt je succes niet juist goed voor je ­zelfvertrouwen?

“Daardoor loop ik zeker chiller over straat als ik alleen ben. Ik weet nu: ik mag de muziek maken die ik wil, ik mag eruit zien zoals ik wil. Dat geeft veel zelfvertrouwen. Maar toch vind ik het heel spannend als straks mijn nieuwe album uitkomt. Ik ben altijd bang dat mensen niet gaan luisteren, of niet naar mijn show komen. Vóór de coronatijd heb ik ook op festivals gespeeld: soms stond er helemaal niemand in de zaal. Niemand! Het is ook zo abstract: wat zeggen die aantallen volgers op Instagram en streams op Spotify nu eigenlijk? Wat is veel en wat is weinig? En betekent het ook dat die mensen van internet ook naar mijn shows komen? Ik krijg daar geen beeld van.”

Hoe zorg je dat je mentaal overeind blijft?

“Door heel burgerlijke dingen te doen. In plaats van uit eten, ga ik bijvoorbeeld liever zelf koken. Ik hou van spelletjes doen met vrienden, en thuis op de bank tv kijken. Ik vind de kleine dingen even belangrijk als de grote. Natuurlijk is optreden op een festival heel leuk, maar ik haal evenveel liefde en genot uit het feit dat ik een dak boven m’n hoofd heb en dat ik ’s ochtends opsta.”

Tijdens het optreden op het festival bedankte je het publiek dat ze waren opgestaan, hun tanden hadden gepoetst en de moeite hadden genomen te komen.

“Ja, ik vind het belangrijk om mensen eraan te herinneren dat dat best wel knap is. Ik vind het van mezelf ook nog steeds knap. Want het leven is niet altijd makkelijk of leuk, en toch nemen we de moeite om naar een festival te gaan, een band uit te kiezen, te dansen. Dat je jezelf dat plezier doet, zo vanzelfsprekend is dat niet. Dat zijn dingen waar je trots op mag zijn.”

Ga je nog op vakantie?

“Ik ga een weekje met vrienden naar Portugal. En eind van het jaar ga ik in mijn eentje drie weken naar de Verenigde Staten. Eerst naar New York, dan naar Miami ­Beach, daarna op een luxe cruiseschip. Ik ga graag in m’n eentje op vakantie, want dan kan ik pas echt goed nadenken. In Nederland lukt het me niet goed om alleen te zijn. Uiteindelijk ga ik dan toch liever met mijn vrienden chillen. Maar in het buitenland kan ik niet bij iemand komen aanwaaien, daar moet ik het zelf uitzoeken.

“Dat is af en toe goed voor mij. In Miami zwemmen, in New York koffie drinken, eten en rondlopen. En wie weet kom ik daarvoor nog wel een leuke man tegen, die mag dan mee op die cruise. Dat lijkt me een ultiem genot.”

Stien den Hollander Rapper en zangeres Stien den Hollander (2000) groeide op in Hoorn. Op haar zeventiende tekende ze een platencontract bij platenlabel Noah’s Ark. Ze volgde een muziekopleiding aan de Herman Brood Academie. Voor haar debuutalbum Snowsniper won ze in 2020 een Edison in de categorie ­Alternative.

